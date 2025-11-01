Tecno

Qué es KYB y por qué esta tecnología será clave para las empresas en 2026

El auge de la automatización y la inteligencia artificial impulsa una nueva era de control y confianza en el sector empresarial

Guardar
El KYB promete transformar la
El KYB promete transformar la manera en que las compañías colombianas gestionan sus relaciones comerciales y su exposición a riesgos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La verificación de empresas, conocida como KYB (Know Your Business), se perfila como una de las tecnologías más determinantes para el futuro empresarial en Colombia. Este sistema, que permite identificar la estructura, los beneficiarios finales y los riesgos asociados a cualquier organización, se está consolidando como una herramienta esencial para combatir el fraude y garantizar el cumplimiento regulatorio.

De cara a 2026, el KYB promete transformar la manera en que las compañías colombianas gestionan sus relaciones comerciales y su exposición a riesgos, en un entorno cada vez más exigente y digitalizado.

Alcance del KYB y nuevo marco regulatorio en Colombia

El KYB consiste en un conjunto de procesos y tecnologías que facilitan la verificación exhaustiva de las empresas con las que se establecen vínculos comerciales.

Las compañías están obligadas a
Las compañías están obligadas a reportar quiénes controlan realmente las personas jurídicas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Su funcionamiento abarca desde la revisión de registros oficiales y la identificación de los fundadores o beneficiarios finales (UBO, por sus siglas en inglés), hasta la detección de sanciones, vínculos con actividades ilícitas como el lavado de activos o la financiación del terrorismo y la evaluación de la reputación corporativa.

Elementos como la consulta de listas restrictivas y el monitoreo de cambios en la composición accionaria forman parte integral de este sistema, que busca ofrecer una visión completa y actualizada del riesgo que representa cada contraparte.

En el contexto colombiano, la presión para adoptar tecnologías de verificación como el KYB ha aumentado de manera significativa. La entrada en vigor del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), gestionado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ha marcado un antes y un después en la transparencia empresarial, según lo explicado por Fredy Aguiar, business development manager y cofundador de Become Digital.

El funcionamiento del KyB abarca
El funcionamiento del KyB abarca desde la revisión de registros oficiales hasta la detección de sanciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por primera vez, las compañías están obligadas a reportar quiénes controlan realmente las personas jurídicas, ya sea por propiedad directa o indirecta, lo que facilita la identificación de los UBO y fortalece la trazabilidad de las operaciones. Este avance ha permitido que el monitoreo de riesgos pase de ser una actividad puntual a convertirse en un proceso continuo, donde cualquier discrepancia o cambio relevante activa alertas automáticas y revisiones en tiempo real.

El entorno regulatorio más estricto se combina con una realidad preocupante: el fraude corporativo sigue generando pérdidas millonarias en la región. Un estudio realizado entre más de 700 profesionales antifraude en Latinoamérica revela que, aunque el 40% de las empresas considera excelente su gestión en este ámbito, la mitad ha experimentado un aumento en las pérdidas por fraude en los últimos dos años.

Las cifras son contundentes: el impacto económico anual para las empresas puede oscilar entre USD 100 millones y USD 130 millones, y el 57% de las organizaciones ha registrado pérdidas superiores al 5% de su EBITDA. Esta situación evidencia la necesidad de controles más robustos y de una cultura de compliance que responda tanto a las exigencias regulatorias como a las demandas de socios comerciales, cadenas globales de suministro y plataformas fintech, que exigen evidencias de debida diligencia y sistemas auditables.

Para el 2026 el KyB
Para el 2026 el KyB se convertirá en una herramienta estratégica de uso generalizado en las empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Innovación tecnológica y transformación empresarial

La evolución del KYB no se limita a la integración de registros y bases de datos. El avance tecnológico está impulsando la incorporación de inteligencia artificial (IA), analítica de datos y automatización de procesos de principio a fin. Estas innovaciones permiten analizar estados financieros con indicadores personalizables, reducir los tiempos de incorporación de nuevos socios, minimizar errores humanos y generar documentación lista para inspecciones regulatorias.

La interoperabilidad entre registros públicos y la capacidad de monitoreo en tiempo real están sentando las bases para un ecosistema donde la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo se vuelven procesos dinámicos y adaptativos. Además, se vislumbra la integración futura de tecnologías como blockchain, que ofrecerán nuevas garantías de inmutabilidad y trazabilidad en los expedientes de verificación.

De cara a 2026, el KYB dejará de ser una solución reservada para grandes corporaciones o sectores regulados, para convertirse en una herramienta estratégica de uso generalizado. Su función evolucionará hacia el monitoreo permanente de cambios en la propiedad, sanciones y riesgos asociados a cualquier empresa, operando de manera continua y automatizada.

Esta transformación responde tanto a la presión de los reguladores como a la de los mercados internacionales, que exigen altos estándares de transparencia y control en las relaciones comerciales.

Temas Relacionados

EmpresasInteligencia artificialLatinoaméricaColombia-noticias

Últimas Noticias

Meta despide cientos de empleados: los despidos por la automatización son el “siguiente paso natural”

Tras el despido de 600 empleados de su división de superinteligencia, la compañía redobla su apuesta por la automatización

Meta despide cientos de empleados:

Lavadora y secadora juntas o separadas: cuál es la mejor opción

La elección más conveniente dependerá en principalmente de las necesidades y posibilidades de cada usuario

Lavadora y secadora juntas o

Estos son los destinos paradisiacos para viajar antes de finalizar 2025: tendencias

El auge de aplicaciones móviles permite a los viajeros latinoamericanos coordinar rutas activas, itinerarios personalizados y reservas directas en parajes naturales o enclaves culturales de alto impacto

Estos son los destinos paradisiacos

Empresas colombianas esperan invertir hasta un 15% del presupuesto de 2026 en inteligencia artificial

La integración de IA, automatización y soluciones en la nube está permitiendo a las organizaciones optimizar recursos y reducir costos

Empresas colombianas esperan invertir hasta

Una familia usó ChatGPT y Claude para reducir una deuda médica de 195.000 a 33.000 dólares

Los modelos de lenguaje analizaron los códigos de facturación y hallaron múltiples irregularidades en los cobros hospitalarios

Una familia usó ChatGPT y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los cheques rechazados por falta

Los cheques rechazados por falta de fondos crecieron casi 30% en septiembre

Día Mundial del Lémur: el 95% de las especies está en peligro de extinción

Una joven transmitió su muerte en un vivo de TikTok y detuvieron a su ex pareja por instigación al suicidio

Preocupación en las aerolíneas por los paros de controladores: “Será imposible reprogramar vuelos y se perderán millones”

Receta de brownies sin harina ni azúcar, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
De Carrington a Miyake: cómo

De Carrington a Miyake: cómo las tormentas solares extremas podrían desafiar a la tecnología moderna, según un experto

Día Mundial del Lémur: el 95% de las especies está en peligro de extinción

¿El origen de la diversidad animal fue un microbio? Así empezó la vida compleja en la Tierra, según un estudio

Israel entregó los cuerpos de 30 palestinos mientras avanza el acuerdo de alto el fuego

La iglesia más alta del mundo está en Barcelona: la Sagrada Familia marcó un nuevo hito en la arquitectura religiosa

TELESHOW
Ivana Figueiras habló sobre su

Ivana Figueiras habló sobre su romance con Darío Cvitanich y negó haber sido “la tercera en discordia”

La mamá de Lourdes Fernández tras el regreso de su hija a los escenarios: “Quiero que vuelva la persona que conozco”

La sofisticada celebración de cumpleaños de Nicole Neumann: amigos íntimos, torta simbólica y DJ

L-Gante habló de su crisis con Maxi El Brother y la disputa por sumas millonarias: “Lo voy a reclamar”

Mario Pergolini volverá a la Rock & Pop para celebrar los 40 años de la emisora