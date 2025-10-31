Tecno

Las duchas clásicas quedan atrás: así es la nueva tendencia en baños modernos

El auge de las duchas walk-in tiene su origen en la inspiración de hoteles y spas modernos, y ahora conquista hogares de diferentes dimensiones

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Para incorporar una ducha walk-in
Para incorporar una ducha walk-in en el hogar no es indispensable una reforma mayor. (kassandra.net/blog)

En la actualidad, el concepto de espacio en los cuartos de baño está experimentando una transformación significativa. Se está dejando de lado la tradicional ducha cerrada con mamparas, bordes elevados y bañeras, para dar lugar a configuraciones abiertas, funcionales y elegantes.

Estos nuevos diseños priorizan la amplitud y accesibilidad, consiguiendo que el agua se distribuya de forma controlada, y crean ambientes minimalistas donde la limpieza y la comodidad adquieren un rol protagónico.

Duchas walk-in: accesibilidad, amplitud y limpieza fácil en el baño

El auge de las duchas walk-in tiene su origen en la inspiración de hoteles y spas modernos, y ahora conquista hogares de diferentes dimensiones. Estas duchas eliminan barreras visuales y físicas, ya que se accede de manera directa gracias a su diseño sin puertas tradicionales ni bordes altos. El baño, en consecuencia, parece más amplio y luminoso, independientemente del tamaño real del espacio.

Las duchas walk-in facilitan el
Las duchas walk-in facilitan el acceso a personas con movilidad reducida. (kassandra.net/blog)

Esta tendencia no solo aporta estética, sino que simplifica el mantenimiento diario. La ausencia de rieles, marcos o bisagras disminuye la acumulación de humedad, moho y sarro, que suelen ser habituales en las mamparas convencionales. El resultado es un entorno rápidamente ventilable y sencillo de limpiar, ideal para quienes buscan optimizar el tiempo dedicado a las tareas domésticas.

Otro aspecto fundamental de las duchas walk-in es su funcionalidad para personas con movilidad reducida o para familias de diversas edades. El acceso a ras del suelo minimiza el riesgo de tropiezos, y puede complementarse con pisos antideslizantes, barras de apoyo y drenajes lineales que aseguren que el agua fluya correctamente hacia el desagüe, evitando encharcamientos peligrosos.

Claves para la instalación y selección de materiales en duchas modernas

Para incorporar una ducha walk-in en el hogar no es indispensable una reforma mayor, pero sí es esencial planificar correctamente la pendiente del suelo y la ubicación del desagüe. El objetivo es lograr que el agua discurra sin obstáculos hacia un punto y no quede estancada, manteniendo la estética limpia y sin interrupciones visuales.

Se está dejando de lado
Se está dejando de lado la tradicional ducha cerrada con mamparas, bordes elevados y bañeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de materiales resulta clave en este tipo de diseño. Cerámicos y porcelanatos antideslizantes, así como revestimientos de gran formato con uniones mínimas, aportan elegancia y minimizan la presencia de humedad en las juntas. Los paneles de vidrio templado fijo marcan la zona de ducha y conservan la sensación de apertura.

Para quienes prefieren un ambiente más cálido y relajante, se recomiendan revestimientos tipo piedra o con textura mate. La iluminación también juega un papel relevante: aprovechar la luz natural mejora la percepción de espacio, y en su ausencia, es posible utilizar luces cálidas en el cielorraso o tiras LED perimetrales.

Ventajas de la ducha walk-in en la vida cotidiana

El diseño walk-in representa una renovación conceptual en los baños, ya que proporciona sencillez de uso, menor necesidad de mantenimiento y más seguridad en la rutina diaria. Su configuración abierta y sin obstáculos contribuye a la accesibilidad y fomenta un ambiente equilibrado, ordenado y visualmente agradable.

Aprovechar la luz natural mejora
Aprovechar la luz natural mejora la percepción de espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al adaptar estos sistemas y materiales incluso en espacios reducidos, es posible transformar baños convencionales en zonas modernas, funcionales y con un aire relajado. Así, la tendencia de las duchas walk-in se consolida como la opción preferida para quienes buscan conjugar estilo contemporáneo y practicidad en el hogar.

Qué es una ducha tradicional

Una ducha tradicional es el sistema tradicional de baño que utiliza un cabezal fijo o manual, del que cae el agua sobre el usuario a través de una tubería conectada a la red doméstica. Regularmente, este tipo de ducha cuenta con controles mecánicos para ajustar la temperatura y el flujo del agua.

La instalación de una ducha clásica suele ser sencilla y está presente en la mayoría de las viviendas. Se caracteriza por su funcionalidad básica y por centrarse en la limpieza personal, sin incorporar elementos tecnológicos o funciones avanzadas que sí pueden encontrarse en sistemas modernos.

Temas Relacionados

DuchasDuchas clásicasBañosDuchas walk-inLo último en tecnología

Últimas Noticias

Apple pronostica su “mejor trimestre de ventas de iPhone” en la temporada navideña

El sólido desempeño de los nuevos lanzamientos y la respuesta positiva de los consumidores refuerzan el optimismo de la compañía para el cierre del año

Apple pronostica su “mejor trimestre

Qué es Gemini for Home y qué funcionalidades ofrece para el hogar

La llegada de esta tecnología marca el reemplazo progresivo del tradicional Asistente de Google

Qué es Gemini for Home

Tras múltiples denuncias, Character.ai ya no permitirá que los adolescentes usen sus chatbots

La decisión de la empresa impulsa a la industria tecnológica a revisar sus políticas de protección juvenil

Tras múltiples denuncias, Character.ai ya

Nike revela Project Amplify, una zapatilla motorizada que ayuda a correr y caminar con menos esfuerzo

La base revestida en fibra de carbono aporta estabilidad y eficiencia, mientras que el motor se incorpora discretamente en el manguito superior

Nike revela Project Amplify, una

Una startup planea editar embriones humanos: cuál es su objetivo y qué tecnología usarán

Esta iniciativa reaviva el debate que surgió con el nacimiento de los primeros bebés editados genéticamente en 2018

Una startup planea editar embriones
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo mantiene Joaquín Phoenix su

Cómo mantiene Joaquín Phoenix su estado físico: entrenamiento consciente y alimentación vegana

Valenzuela dijo que “en 2027 tiene que haber un candidato violeta en PBA” y no descartó una PASO con Santilli

Una pelea a tiros y cuchillazos en La Plata terminó con un hombre muerto y un detenido

Un diputado bonaerense presentó un proyecto para que se implemente la Boleta Única en la provincia de Buenos Aires

El policía que usó cuatro presos como mozos en su casamiento quedó más complicado

INFOBAE AMÉRICA
Cómo celebrar un cumpleaños inolvidable

Cómo celebrar un cumpleaños inolvidable en los parques temáticos de Walt Disney World Resort

“Try a Little Tenderness”, el himno soul que hizo llorar a Rod Stewart

Denuncian la desaparición forzada del periodista venezolano Joan Camargo tras ser interceptado por sujetos desconocidos

La ONU exigió que Ortega y Murillo rindan cuentas por crímenes de lesa humanidad en Nicaragua

Tras el letal operativo policial en Río de Janeiro, Brasil busca asfixiar las finanzas de grupos criminales nacionales

TELESHOW
Wanda Nara desmintió los rumores

Wanda Nara desmintió los rumores sobre su videoclip en la favela y negó vínculos con el Comando Vermelho

La nueva vida de Pekeño 77, el trapero que grabó con Bizarrap y estuvo preso por robar en un country

Lourdes Fernández volvió a los escenarios tras la delicada situación que vivió con su novio: “Un tropezón no es caída”

Los videos de Franco Colapinto y Meri Deal, la excantante de Toco para vos, entre abrazos y besos

La honestidad de Fede Bal sobre Evelyn Botto y por qué siente que no son amigos: “Ella me fascina”