Apple pronostica su “mejor trimestre de ventas de iPhone” en la temporada navideña

El pronóstico de Apple supera ampliamente las expectativas de los analistas. (Reuters)

Apple proyecta que la temporada navideña será un hito en su historia, con el que podría convertirse en su mejor trimestre de ventas de iPhone. La compañía estima que los ingresos del primer trimestre fiscal, que abarca de octubre a diciembre, aumentarán entre un 10% y un 12%, impulsados principalmente por un crecimiento de dos dígitos en las ventas de su producto principal.

Este pronóstico supera ampliamente las expectativas de los analistas, quienes proyectaban un incremento promedio del seis por ciento para el periodo.

El optimismo de Apple se fundamenta en el sólido desempeño de sus lanzamientos más recientes y en la respuesta positiva de los consumidores. Durante una conferencia con analistas, el director financiero Kevan Parekh afirmó: “Esperamos que los ingresos por iPhone crezcan a doble dígito interanual, lo que sería nuestro mejor trimestre de iPhone hasta ahora”.

Esta perspectiva llega tras la presentación en septiembre de la nueva generación de iPhone, que incluyó el modelo ultradelgado Air, y refuerza la posición del dispositivo como el principal motor de ingresos de la empresa, representando aproximadamente la mitad de sus ventas totales.

La compañía estima que los ingresos del primer trimestre fiscal aumentarán entre un 10% y un 12%. (Reuters)

En el cuarto trimestre fiscal, cerrado el 27 de septiembre, Apple reportó ingresos por USD 102.500 millones, un aumento del 7,9% respecto al año anterior y ligeramente por encima de la estimación promedio de USD 102.200 millones. Las utilidades por acción alcanzaron USD 1,85, superando la previsión de USD 1,77.

El crecimiento de la división de servicios, que generó USD 28.800 millones (un 15% más que el año anterior), ayudó a compensar la desaceleración en China y el impacto de los aranceles, que sumaron USD 1.100 millones en gastos durante el trimestre y se prevé que asciendan a USD 1.400 millones en el periodo navideño. Los gastos operativos oscilarán entre USD 18.100 millones y USD 18.500 millones.

Segmentos de productos y desafíos regionales

El desempeño por segmentos mostró matices. Los ingresos por iPhone crecieron un 6,1% hasta USD 49.000 millones, impulsados por la demanda inicial de los nuevos modelos, aunque la cifra quedó ligeramente por debajo de los USD 49.300 millones previstos por los analistas.

La disponibilidad del iPhone 17 en las últimas dos semanas del trimestre generó una fuerte demanda, con reportes de agotamiento en tiendas propias y canales de terceros. La preferencia de los consumidores por los modelos de gama alta, como el iPhone 17 Pro, y el precio superior del iPhone Air (USD 999) respecto a su predecesor, elevaron el precio promedio de venta.

La disponibilidad del iPhone 17 en las últimas dos semanas de septiembre generó una fuerte demanda. (Reuters)

Respecto a otros productos, la división de Mac experimentó un repunte del 13% en ingresos, hasta USD 8.730 millones, tras la renovación de las líneas MacBook Air y Mac Studio en marzo y el lanzamiento de un nuevo MacBook Pro de entrada. El negocio de iPad, que incorporó nuevos modelos básicos y Air en marzo y actualizó la versión Pro este mes, generó USD 6.950 millones, una cifra estable respecto al año anterior.

Por su parte, la división de wearables, hogar y accesorios —que incluye AirPods, relojes inteligentes, decodificadores de TV y el altavoz HomePod— registró una leve caída de menos del uno por ciento, situándose en USD 9.010 millones, un resultado mejor del esperado por el mercado. Sin embargo, este segmento se mantiene por debajo de su máximo de 2021, cuando alcanzó casi USD 15.000 millones en el trimestre navideño.

El crecimiento de la división de servicios, la más dinámica de la compañía, estuvo acompañado de desafíos regulatorios, especialmente relacionados con las políticas de la App Store, que podrían afectar los ingresos por software y suscripciones. Apple logró recientemente una victoria legal al evitar la disolución de su acuerdo de búsqueda con Google, valorado en USD 20.000 millones anuales.

A pesar de los resultados positivos, la empresa afronta retos importantes en el mercado chino. Los ingresos en la región de la Gran China descendieron un 3,6% hasta USD 14.500 millones, alejándose de los USD 16.400 millones que pronosticaban los analistas.

Tim Cook, CEO de Apple, manifestó su confianza en que recuperarán el ritmo de crecimiento en China. (Reuters)

La competencia de fabricantes locales y las dificultades para ofrecer funciones avanzadas de inteligencia artificial limitaron el crecimiento. No obstante, el director ejecutivo Tim Cook manifestó su confianza en que Apple recuperará el ritmo de crecimiento en China durante el trimestre actual.

De cara al futuro, la compañía mantiene su apuesta por la innovación y la diversificación de productos. Entre las estrategias previstas figuran el desarrollo de gafas inteligentes y una nueva generación de dispositivos para el hogar inteligente, iniciativas que podrían revitalizar el interés de los consumidores y abrir nuevas oportunidades de crecimiento.