Microsoft actualiza Xbox Game Pass con 10 nuevos videojuegos, pero también tiene bajas importantes

Xbox Game Pass llega con novedades para el mes de octubre. (Foto: Xbox)

Microsoft ha confirmado la nueva tanda de títulos que se incorporan a Xbox Game Pass y PC Game Pass durante la segunda mitad de octubre y los primeros días de noviembre. La actualización llega con una combinación de lanzamientos recientes, producciones independientes y estrenos simultáneos en el servicio. Entre los nombres más destacados se encuentra The Outer Worlds 2, el esperado RPG de ciencia ficción desarrollado por Obsidian Entertainment.

Esta actualización coincide con los recientes ajustes en los precios del servicio de suscripción, que ahora ofrece distintos niveles —Essential, Premium, Ultimate y PC Game Pass— adaptados a cada tipo de usuario. Además, Microsoft busca reforzar su catálogo antes del cierre del año, una estrategia que se ha vuelto habitual con la llegada de nuevos lanzamientos cada quincena.

Junto con las incorporaciones, tres videojuegos saldrán del servicio el 31 de octubre, una práctica constante dentro de la rotación del catálogo. Entre ellos figuran títulos bien valorados por la crítica, lo que refuerza la necesidad de aprovecharlos antes de su retiro definitivo.

Juegos que saldrán del Game Pass en octubre. (Microsoft)

Nuevos juegos disponibles en Xbox Game Pass

La segunda ola de estrenos de octubre llega con una decena de títulos que podrán disfrutarse tanto en consola como en PC y la nube. Desde propuestas de simulación hasta aventuras de acción, la lista incluye opciones para todos los perfiles de jugadores.

El 22 de octubre se incorporan Commandos: Origins y Microsoft Flight Simulator 2024, ambos disponibles en la nube, consolas Xbox Series X|S y PC. El primero recupera la clásica saga de estrategia táctica con un enfoque renovado, mientras que el simulador de vuelo continúa expandiendo sus opciones de realismo y exploración.

Un día después, el 23 de octubre, llegarán PowerWash Simulator 2 y Bounty Star. El primero amplía su propuesta de limpieza virtual con nuevos escenarios y herramientas, mientras que el segundo combina acción y construcción en un mundo posapocalíptico.

PowerWash Simulator 2, de FuturLab.

El 24 de octubre debutará Super Fantasy Kingdom en su versión preliminar para PC, y el 28 se sumará Halls of Torment, una mezcla entre roguelike y RPG retro. Para el 29 está previsto el lanzamiento de The Outer Worlds 2, uno de los estrenos más esperados del mes, que promete humor ácido y libertad de decisiones en un universo satírico.

Ya en noviembre, el catálogo se expandirá con 1000xResist (4 de noviembre), un juego narrativo ambientado en un futuro distópico, y dos entregas de Football Manager 26, una para PC y otra adaptada a consolas y la nube.

Títulos que abandonan el servicio

Como parte de la rotación habitual, tres videojuegos dejarán de estar disponibles el 31 de octubre. Se trata de Jusant, Metal Slug Tactics y Return to Monkey Island, todos presentes en nube, consola y PC.

Jusant destaca por su original propuesta de escalada y exploración ambiental; Metal Slug Tactics ofrece una reinvención estratégica de la icónica saga de acción; y Return to Monkey Island marcó el regreso triunfal de una de las aventuras gráficas más emblemáticas de los noventa.

Los usuarios suscritos podrán adquirirlos con descuento antes de su salida definitiva, una opción que Microsoft mantiene activa para quienes desean conservar los juegos fuera del servicio.

Metal Slug Tactics

Nuevos precios y modalidades

Microsoft reestructuró recientemente los planes de Xbox Game Pass. La suscripción Essential, de 9,99 dólares mensuales, incluye el acceso básico al multijugador y catálogo en consolas y nube. Premium, por 13,99 dólares, suma los estrenos de lanzamiento (excepto Call of Duty). Ultimate, la opción más completa, pasa a costar 26,99 dólares al mes e integra todos los beneficios del ecosistema Xbox, incluyendo EA Play y el juego en la nube.

Por su parte, PC Game Pass mantiene los estrenos día uno y un precio de 14,99 dólares mensuales, sin incluir acceso a la nube.

Con esta actualización, Xbox busca cerrar el mes con un catálogo reforzado y una mayor variedad de propuestas, al tiempo que afianza su estrategia de suscripción como uno de los pilares de su ecosistema de entretenimiento digital.