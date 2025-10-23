Tecno

Microsoft actualiza Xbox Game Pass con 10 nuevos videojuegos, pero también tiene bajas importantes

Microsoft amplía el catálogo de Xbox Game Pass con diez nuevos títulos entre el 20 de octubre y el 4 de noviembre, incluyendo el esperado The Outer Worlds 2

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Xbox Game Pass llega con
Xbox Game Pass llega con novedades para el mes de octubre. (Foto: Xbox)

Microsoft ha confirmado la nueva tanda de títulos que se incorporan a Xbox Game Pass y PC Game Pass durante la segunda mitad de octubre y los primeros días de noviembre. La actualización llega con una combinación de lanzamientos recientes, producciones independientes y estrenos simultáneos en el servicio. Entre los nombres más destacados se encuentra The Outer Worlds 2, el esperado RPG de ciencia ficción desarrollado por Obsidian Entertainment.

Esta actualización coincide con los recientes ajustes en los precios del servicio de suscripción, que ahora ofrece distintos niveles —Essential, Premium, Ultimate y PC Game Pass— adaptados a cada tipo de usuario. Además, Microsoft busca reforzar su catálogo antes del cierre del año, una estrategia que se ha vuelto habitual con la llegada de nuevos lanzamientos cada quincena.

Junto con las incorporaciones, tres videojuegos saldrán del servicio el 31 de octubre, una práctica constante dentro de la rotación del catálogo. Entre ellos figuran títulos bien valorados por la crítica, lo que refuerza la necesidad de aprovecharlos antes de su retiro definitivo.

Juegos que saldrán del Game
Juegos que saldrán del Game Pass en octubre. (Microsoft)

Nuevos juegos disponibles en Xbox Game Pass

La segunda ola de estrenos de octubre llega con una decena de títulos que podrán disfrutarse tanto en consola como en PC y la nube. Desde propuestas de simulación hasta aventuras de acción, la lista incluye opciones para todos los perfiles de jugadores.

El 22 de octubre se incorporan Commandos: Origins y Microsoft Flight Simulator 2024, ambos disponibles en la nube, consolas Xbox Series X|S y PC. El primero recupera la clásica saga de estrategia táctica con un enfoque renovado, mientras que el simulador de vuelo continúa expandiendo sus opciones de realismo y exploración.

Un día después, el 23 de octubre, llegarán PowerWash Simulator 2 y Bounty Star. El primero amplía su propuesta de limpieza virtual con nuevos escenarios y herramientas, mientras que el segundo combina acción y construcción en un mundo posapocalíptico.

PowerWash Simulator 2, de FuturLab.
PowerWash Simulator 2, de FuturLab.

El 24 de octubre debutará Super Fantasy Kingdom en su versión preliminar para PC, y el 28 se sumará Halls of Torment, una mezcla entre roguelike y RPG retro. Para el 29 está previsto el lanzamiento de The Outer Worlds 2, uno de los estrenos más esperados del mes, que promete humor ácido y libertad de decisiones en un universo satírico.

Ya en noviembre, el catálogo se expandirá con 1000xResist (4 de noviembre), un juego narrativo ambientado en un futuro distópico, y dos entregas de Football Manager 26, una para PC y otra adaptada a consolas y la nube.

Títulos que abandonan el servicio

Como parte de la rotación habitual, tres videojuegos dejarán de estar disponibles el 31 de octubre. Se trata de Jusant, Metal Slug Tactics y Return to Monkey Island, todos presentes en nube, consola y PC.

Jusant destaca por su original propuesta de escalada y exploración ambiental; Metal Slug Tactics ofrece una reinvención estratégica de la icónica saga de acción; y Return to Monkey Island marcó el regreso triunfal de una de las aventuras gráficas más emblemáticas de los noventa.

Los usuarios suscritos podrán adquirirlos con descuento antes de su salida definitiva, una opción que Microsoft mantiene activa para quienes desean conservar los juegos fuera del servicio.

Metal Slug Tactics
Metal Slug Tactics

Nuevos precios y modalidades

Microsoft reestructuró recientemente los planes de Xbox Game Pass. La suscripción Essential, de 9,99 dólares mensuales, incluye el acceso básico al multijugador y catálogo en consolas y nube. Premium, por 13,99 dólares, suma los estrenos de lanzamiento (excepto Call of Duty). Ultimate, la opción más completa, pasa a costar 26,99 dólares al mes e integra todos los beneficios del ecosistema Xbox, incluyendo EA Play y el juego en la nube.

Por su parte, PC Game Pass mantiene los estrenos día uno y un precio de 14,99 dólares mensuales, sin incluir acceso a la nube.

Con esta actualización, Xbox busca cerrar el mes con un catálogo reforzado y una mayor variedad de propuestas, al tiempo que afianza su estrategia de suscripción como uno de los pilares de su ecosistema de entretenimiento digital.

Temas Relacionados

MicrosoftXbox Game PassVideojuegosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué es un cable HDMI y para qué sirve: saberlo te dará la mejor experiencia en un Smart TV

La evolución del HDMI revoluciona la conectividad de los televisores inteligentes, permitiendo imágenes en 4K, sonido envolvente y máxima eficiencia en la integración con computadoras y consolas en el hogar digital

Qué es un cable HDMI

Cuántos salarios mínimos necesita un colombiano para comprar el iPhone 16 Pro Max y no el iPhone 17

La diferencia de precios entre el iPhone 17 y el iPhone 16 Pro Max ha motivado a muchos colombianos a elegir la versión anterior, que aún destaca por su potencia, batería optimizada y conectividad de última generación

Cuántos salarios mínimos necesita un

La mitad de las respuestas generadas por IA incluyen información inventada, advierte un informe

Un estudio internacional reveló que los principales asistentes de inteligencia artificial cometen errores en casi la mitad de sus respuestas sobre noticias

La mitad de las respuestas

Ver películas de terror en Halloween usando Magis TV: buena o mala decisión

La búsqueda de emociones intensas en esta época lleva a muchos a plataformas gratuitas pero ilegales, un hecho que supone riesgos para los datos personales y dispositivos

Ver películas de terror en

Del gen al algoritmo: ¿estamos asistiendo al nacimiento del Homo artificialis?

La evolución humana, marcada por la acumulación de información desde los genes hasta la cultura, encuentra su continuación lógica en la inteligencia artificial. Un análisis sobre si estamos creando al heredero de nuestra conciencia y qué lugar ocuparemos en este nuevo linaje bio-digital

Del gen al algoritmo: ¿estamos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar hoy en vivo: a

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 23 de octubre

¿Cómo elige un gato a su persona favorita?

Una llamada anónima y dos hombres en la camioneta: las nuevas pistas en la búsqueda de los jubilados en Chubut

Fernando de Andreis: “A nivel nacional va a ganar La Libertad Avanza y en ciudad vamos a ganar bien”

“Yo vi cómo lo empujaron”: habló la novia del joven al que lanzaron por un barranco en un robo

INFOBAE AMÉRICA
Bryan Johnson, el magnate obsesionado

Bryan Johnson, el magnate obsesionado con la longevidad, vuelve a la polémica: ahora afirma haber eliminado el 85% de los plásticos tóxicos de su cuerpo

Ascienden a 10 los muertos en Brasil por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol

Comienza Art Basel Paris, con más 200 galerías de 41 países

Dónde pueden terminar las joyas de la corona francesa robadas en el Louvre

Misterio en Bolivia: una joven uruguaya apareció en un pequeño pueblo: no habla ni come y nadie sabe qué le pasó

TELESHOW
El misterio de Lourdes Fernández:

El misterio de Lourdes Fernández: atendió una llamada en vivo luego de la denuncia de su madre

El homenaje de Fito Páez a Charly García: fotos retro de su amistad y un mensaje de amor inolvidable

Rod Stewart y su fiesta inolvidable en Buenos Aires: un show a la altura de su leyenda y un guiño especial a la Argentina

Romina Gaetani dio detalles de la nueva terapia espiritual que practica: “Es rarísima, pero muy fuerte”

Maxi López confesó cómo es su vínculo con Wanda Nara desde su debut en MasterChef: “Volvimos a tener la misma relación de antes”