Tecno

Nike revela Project Amplify, una zapatilla motorizada que ayuda a correr y caminar con menos esfuerzo

La base revestida en fibra de carbono aporta estabilidad y eficiencia, mientras que el motor se incorpora discretamente en el manguito superior

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Project Amplify integra, por ejemplo,
Project Amplify integra, por ejemplo, un motor ligero. (Composición Infobae: REUTERS/Tingshu Wang / Nike)

Nike avanza hacia un nuevo capítulo en el desarrollo del calzado deportivo con la presentación de Project Amplify, su prototipo de zapatilla eléctrica destinada a transformar la experiencia de corredores y caminantes. El objetivo es claro: proporcionar un impulso adicional al movimiento, permitiendo que los usuarios logren mayor rendimiento sin aumentar el esfuerzo físico.

Esta innovación, aún en fase experimental, pone de manifiesto la apuesta de la marca por perfeccionar la tecnología aplicada al deporte y abrir nuevas posibilidades de entrenamiento y movilidad.

Tecnología e innovación en el calzado deportivo eléctrico de Nike

Project Amplify integra un motor ligero, una batería recargable y una correa de transmisión en el diseño mismo de la zapatilla. La base revestida en fibra de carbono aporta estabilidad y eficiencia, mientras que el motor se incorpora discretamente en el manguito superior. El usuario puede elegir entre utilizar el sistema eléctrico para un impulso automatizado o desactivar la función y emplear el calzado de manera convencional.

(Nike)
(Nike)

La filosofía detrás de la zapatilla consiste en “aumentar el movimiento natural de la parte inferior de la pierna y el tobillo”, proporcionando el equivalente a “un segundo conjunto de músculos de la pantorrilla”, según declaraciones oficiales de Nike.

Los primeros resultados obtenidos en el Nike Sport Research Lab (NSRL) son prometedores: más de 400 atletas han probado nueve versiones diferentes del prototipo, recorriendo juntos un total de 2,4 millones de pasos.

Aunque Nike aún no confirma su fecha de lanzamiento al mercado, la marca anticipa que estas zapatillas tienen el potencial de ofrecer un “impulso sin precedentes” en el running y en la práctica deportiva recreativa.

FILE PHOTO: The Nike swoosh
FILE PHOTO: The Nike swoosh logo is seen outside the store on 5th Ave in New York, New York, U.S., March 19, 2019. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

La idea es atender la necesidad de quienes buscan mejorar la velocidad, la distancia y la eficiencia, adaptándose a diferentes perfiles de usuario desde atletas profesionales hasta entusiastas de la caminata.

El surgimiento de calzado inteligente: otros actores en la carrera tecnológica

Nike no es la única compañía enfocada en revolucionar el sector. Dephy, colaborador en el desarrollo de Project Amplify, trabaja en Sidekick, un dispositivo para el tobillo que también promete “caminar más lejos y más rápido con menos fatiga”.

Shift Robotics, desde Pittsburgh, lanzó los Moonwalkers: zapatos eléctricos basados en inteligencia artificial con ruedas que se adaptan en tiempo real al estilo del usuario.

carrera, grupo de atletas, outdoor
carrera, grupo de atletas, outdoor training, fuerza y concentración, ejercicio funcional,(Imagen Ilustrativa Infobae)

En Suiza, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich (ZHAW) creó un prototipo que recolecta energía cinética y la convierte en electricidad, eliminando la necesidad de batería y posibilitando la transmisión de datos biométricos al móvil. Mientras tanto, empresas como ReWalk Robotics exploran soluciones de exoesqueletos, incluidos zapatos robóticos, para personas con movilidad reducida.

Este conjunto de avances confirma que el futuro del calzado está marcado por la convergencia entre innovación, tecnología y bienestar. Con Project Amplify, Nike apuesta por liderar una nueva generación de zapatillas eléctricas, respondiendo a la demanda global de productos que amplifiquen la capacidad humana y redefinan los límites del movimiento.

Las principales zapatillas de Nike

Nike es reconocida a nivel mundial por su innovación en zapatillas deportivas, ofreciendo modelos que se han convertido en referencias dentro del sector. Entre sus principales líneas destaca la serie Air Max, conocida por incorporar cámaras de aire visibles que proporcionan mayor amortiguación y confort en cada pisada. Los modelos Air Force 1 también sobresalen por su versatilidad y diseño clásico, adaptándose tanto a estilos deportivos como urbanos.

Otra línea emblemática es la Nike Zoom, dirigida a atletas que buscan velocidad y respuesta rápida en competencias. Las zapatillas Nike React se distinguen por su ligereza y alta capacidad de absorción de impactos, ideales para entrenamientos exigentes. Estas colecciones reflejan la apuesta de Nike por tecnología, diseño y desempeño en el calzado deportivo moderno.

Temas Relacionados

NikeZapatillaProject AmplifyLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué es un auto híbrido enchufable y cómo aprovechar esta tecnología para ahorrar dinero

Los incentivos fiscales y el menor coste por kilómetro hacen de los autos de este tipo una opción económica y sostenible

Qué es un auto híbrido

Google vuelve más potente a NotebookLM, su asistente IA de investigación

La plataforma evoluciona para facilitar la organización visual y auditiva de datos, además de reforzar la gestión segura de sesiones y archivos

Google vuelve más potente a

Cómo las entidades financieras pueden integrarse al ecosistema de Bre-B, el nuevo PIX colombiano

La infraestructura permite a bancos, fintechs y cooperativas acceder a la red nacional de pagos con una sola conexión. Facilita transferencias, servicios empresariales y supervisión de transacciones

Cómo las entidades financieras pueden

La inteligencia artificial podría razonar mejor que un humano antes de 2027, advierte exempleado de OpenAI

Un informe señala que esta tecnología está evolucionando a un ritmo sin precedentes, con sistemas capaces de mejorarse a sí mismos y transformar la economía, el trabajo y la percepción de la humanidad

La inteligencia artificial podría razonar

Cameo demanda a OpenAI por usar su nombre en la función ‘cameo’ de Sora 2

La empresa solicita una compensación financiera y que la compañía de Sam Altman deje de usar la marca ‘cameo’ en su plataforma

Cameo demanda a OpenAI por
ÚLTIMAS NOTICIAS
El policía que usó cuatro

El policía que usó cuatro presos como mozos en su casamiento quedó más complicado

Atropellaron a un perro en Villa La Angostura y en lugar de ayudarlo, lo arrojaron herido por un barranco

Tras una semana de frío, qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana en el AMBA

Milei dijo que hay “consenso absoluto” para la reforma laboral y afirmó: “La derrota de septiembre fue una bendición”

“Se golpeaba la cabeza contra la pared y le gritaba traidor”: la sobrina de Sotacuro contra la arrepentida del triple femicidio

INFOBAE AMÉRICA
Israel intensificó los ataques contra

Israel intensificó los ataques contra el grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Millicom adquirió la filial de Telefónica en Ecuador por USD 380 millones y consolida su expansión en Sudamérica

Israel confirmó la repatriación de dos rehenes fallecidos entregados por Hamas en Gaza

Tensión política en Costa Rica: la jefa del Tribunal Electoral acusó al presidente Chaves de “amenazar la paz y la estabilidad” del país

La central sindical de Uruguay reclamó al gobierno de Orsi que cumpla sus promesas y pidió recursos para la educación

TELESHOW
Brunenger seguirá internado tras sufrir

Brunenger seguirá internado tras sufrir una complicación en su recuperación: “No salió nada bien”

Zaira recordó cuando Maxi López y Wanda Nara intentaron presentarle a Mauro Icardi: “Me lo querían enchufar”

Virginia Gallardo le respondió a la familia de Ricardo Fort: “No utilicé nuestra relación para obtener votos”

Ricardo Montaner generó preocupación entre sus seguidos al vaciar su perfil de Instagram

Juana Repetto contó si Sebastián Graviotto, el padre de su bebé en camino, está presente durante su embarazo