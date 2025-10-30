Nike revela Project Amplify, una zapatilla motorizada que ayuda a correr y caminar con menos esfuerzo

Project Amplify integra, por ejemplo, un motor ligero. (Composición Infobae: REUTERS/Tingshu Wang / Nike)

Nike avanza hacia un nuevo capítulo en el desarrollo del calzado deportivo con la presentación de Project Amplify, su prototipo de zapatilla eléctrica destinada a transformar la experiencia de corredores y caminantes. El objetivo es claro: proporcionar un impulso adicional al movimiento, permitiendo que los usuarios logren mayor rendimiento sin aumentar el esfuerzo físico.

Esta innovación, aún en fase experimental, pone de manifiesto la apuesta de la marca por perfeccionar la tecnología aplicada al deporte y abrir nuevas posibilidades de entrenamiento y movilidad.

Tecnología e innovación en el calzado deportivo eléctrico de Nike

Project Amplify integra un motor ligero, una batería recargable y una correa de transmisión en el diseño mismo de la zapatilla. La base revestida en fibra de carbono aporta estabilidad y eficiencia, mientras que el motor se incorpora discretamente en el manguito superior. El usuario puede elegir entre utilizar el sistema eléctrico para un impulso automatizado o desactivar la función y emplear el calzado de manera convencional.

(Nike)

La filosofía detrás de la zapatilla consiste en “aumentar el movimiento natural de la parte inferior de la pierna y el tobillo”, proporcionando el equivalente a “un segundo conjunto de músculos de la pantorrilla”, según declaraciones oficiales de Nike.

Los primeros resultados obtenidos en el Nike Sport Research Lab (NSRL) son prometedores: más de 400 atletas han probado nueve versiones diferentes del prototipo, recorriendo juntos un total de 2,4 millones de pasos.

Aunque Nike aún no confirma su fecha de lanzamiento al mercado, la marca anticipa que estas zapatillas tienen el potencial de ofrecer un “impulso sin precedentes” en el running y en la práctica deportiva recreativa.

FILE PHOTO: The Nike swoosh logo is seen outside the store on 5th Ave in New York, New York, U.S., March 19, 2019. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

La idea es atender la necesidad de quienes buscan mejorar la velocidad, la distancia y la eficiencia, adaptándose a diferentes perfiles de usuario desde atletas profesionales hasta entusiastas de la caminata.

El surgimiento de calzado inteligente: otros actores en la carrera tecnológica

Nike no es la única compañía enfocada en revolucionar el sector. Dephy, colaborador en el desarrollo de Project Amplify, trabaja en Sidekick, un dispositivo para el tobillo que también promete “caminar más lejos y más rápido con menos fatiga”.

Shift Robotics, desde Pittsburgh, lanzó los Moonwalkers: zapatos eléctricos basados en inteligencia artificial con ruedas que se adaptan en tiempo real al estilo del usuario.

carrera, grupo de atletas, outdoor training, fuerza y concentración, ejercicio funcional,(Imagen Ilustrativa Infobae)

En Suiza, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich (ZHAW) creó un prototipo que recolecta energía cinética y la convierte en electricidad, eliminando la necesidad de batería y posibilitando la transmisión de datos biométricos al móvil. Mientras tanto, empresas como ReWalk Robotics exploran soluciones de exoesqueletos, incluidos zapatos robóticos, para personas con movilidad reducida.

Este conjunto de avances confirma que el futuro del calzado está marcado por la convergencia entre innovación, tecnología y bienestar. Con Project Amplify, Nike apuesta por liderar una nueva generación de zapatillas eléctricas, respondiendo a la demanda global de productos que amplifiquen la capacidad humana y redefinan los límites del movimiento.

Las principales zapatillas de Nike

Nike es reconocida a nivel mundial por su innovación en zapatillas deportivas, ofreciendo modelos que se han convertido en referencias dentro del sector. Entre sus principales líneas destaca la serie Air Max, conocida por incorporar cámaras de aire visibles que proporcionan mayor amortiguación y confort en cada pisada. Los modelos Air Force 1 también sobresalen por su versatilidad y diseño clásico, adaptándose tanto a estilos deportivos como urbanos.

Otra línea emblemática es la Nike Zoom, dirigida a atletas que buscan velocidad y respuesta rápida en competencias. Las zapatillas Nike React se distinguen por su ligereza y alta capacidad de absorción de impactos, ideales para entrenamientos exigentes. Estas colecciones reflejan la apuesta de Nike por tecnología, diseño y desempeño en el calzado deportivo moderno.