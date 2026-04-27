Las guerras e las que nadie habla: 42 muertos en Chad en combates por el control del agua

La violencia se desencadenó en la aldea de Igote, en la provincia de Wadi Fira, cerca de la frontera con Sudán, y fue necesaria la intervención del ejército para controlar la situación. REUTERS/Zohra Bensemra/File Photo

Al menos 42 personas murieron en el este de Chad después de que un enfrentamiento entre dos familias por un punto de agua se convirtiera en una serie de represalias, según informó el viceprimer ministro del país el domingo por la noche.

Limane Mahamat declaró durante una visita a la aldea de Igote, en la provincia de Wadi Fira, cerca de la frontera con Sudán, donde se produjeron los enfrentamientos el sábado, que 42 personas murieron y 10 resultaron heridas. Añadió que los heridos fueron evacuados al centro de salud provincial.

“La situación está controlada y sigue así”, declaró el vice primer ministro encargado de la Administración Territorial y la Descentralización, en la emisora estatal.

Mahamat afirmó que el ciclo de represalias se había extendido por una zona bastante amplia, lo que motivó la intervención del ejército. Añadió que la rápida respuesta militar contribuyó a contener los enfrentamientos y que la situación ahora está bajo control.

Mujeres transportando cántaros con agua en Guera (Chad). PABLO TOSCO/OXFAM INTERMÓN

El viceprimer ministro anunció la puesta en marcha de un proceso de “mediación consuetudinaria” en la aldea y de un procedimiento judicial para determinar la responsabilidad penal.

Los enfrentamientos intercomunitarios por los recursos son frecuentes en este país de África Central. El año pasado, los enfrentamientos entre agricultores y pastores en el suroeste de Chad dejaron 42 muertos y varias casas incendiadas.

Mahamat afirmó que el gobierno tomará “todas las medidas necesarias” para evitar la desestabilización de la zona fronteriza donde tuvieron lugar los enfrentamientos.

Los conflictos por las tierras de cultivo y de pastoreo han provocado más de 1.000 muertos y 2.000 heridos entre 2021 y 2024, según estimaciones de la ONG International Crisis Group.

Chad cerró su frontera con Sudán en febrero tras la llegada de cientos de miles de refugiados, intentando frenar la expansión del conflicto sudanés. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File Photo

Las provincias orientales de Chad llevan varios meses acogiendo a refugiados que huyen de la guerra en Sudán y se enfrentan a una creciente presión sobre sus recursos y su seguridad. Cientos de miles de refugiados sudaneses han cruzado la frontera hacia Chad desde que comenzó el conflicto.

En febrero, Chad cerró su frontera con Sudán “hasta nuevo aviso”, alegando que se trataba de un intento de limitar la propagación del conflicto en su territorio tras múltiples cruces de combatientes de las facciones sudanesas en guerra.

Según cifras de las Naciones Unidas, la guerra en Sudán ha causado la muerte de más de 40.000 personas, pero las organizaciones humanitarias afirman que la cifra real podría ser mucho mayor.

El conflicto ha generado la mayor crisis humanitaria del mundo, con más de 14 millones de personas obligadas a huir de sus hogares. Además, ha provocado brotes de enfermedades y ha sumido a algunas zonas de Sudán en la hambruna.

(con información de AP y AFP)