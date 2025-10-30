Google lanzará nuevo hardware Fitbit en 2026

Desde 2023, cuando debutó la Charge 6, los consumidores de tecnología no han recibido anuncios sobre nuevos hardware de Fitbit. REUTERS/Dado Ruvic

Tras varios años sin novedades importantes en el catálogo de wearables de Fitbit, Google habría anunciado que la marca tendrá nuevo hardware disponible a partir de 2026. La noticia llega después de que la empresa de tecnología no presentara dispositivos en 2024 y se mantuviera inactiva en todo 2025, mientras competidores y aliadas como Google continúan su avance, como quedó marcado con el reciente lanzamiento del Pixel Watch 4 en dos tamaños distintos.

Estado actual y expectativas sobre los nuevos dispositivos Fitbit

Desde septiembre de 2023, cuando debutó la Charge 6, los consumidores de tecnología no han recibido anuncios sobre nuevos hardware de Fitbit. Los últimos lanzamientos datan del año anterior, con el arribo de la Inspire 3, Sense 2 y Versa 4, lo que genera una notable pausa en la actualización de productos de la marca.

Google, propietaria de Fitbit, habría indicado que la espera terminará en 2026, aunque no ha revelado ninguna pista sobre cuántos ni qué tipo de dispositivos llegarán al mercado. Tampoco hay detalles oficiales sobre si la próxima generación incluirá la continuidad de líneas tradicionales como Charge, Inspire, Sense o Versa, o si la estrategia apuntará al desarrollo de modelos completamente nuevos.

Fitbit es una marca de dispositivos electrónicos dedicados al monitoreo de la actividad física, la salud y el sueño. REUTERS/Lisi Niesner

La filtración que dio origen a esta expectativa fue publicada por 9to5Google, donde se indica que Google ha confirmado la información y promueve nuevas esperanzas entre los usuarios leales de la marca. “Google nos informó que lanzará nuevo hardware Fitbit el próximo año”, se lee en el portal web.

Relación con la plataforma Fitbit Coach y el futuro de la marca

El potencial lanzamiento de nuevos productos Fitbit podría coincidir con la consolidación de la aplicación Fitbit Coach. Actualmente en vista previa pública, esta app estaría programada para recibir un estreno público estable durante el mismo año 2026.

Esto sugiere que Google planea alinear la introducción de nuevo hardware con la expansión funcional del software, buscando ofrecer una experiencia integral y renovada tanto en dispositivos como en servicios digitales.

Los productos Fitbit ayudan a los usuarios a registrar pasos, calorías, ritmo cardíaco y otros datos clave para mejorar el bienestar diario. REUTERS/Brendan McDermid

Con este anuncio, Fitbit se prepara para dar un salto después de años de continuidad en modelos y conceptos, abriendo la puerta a innovaciones y posiblemente a una nueva etapa de protagonismo en el ecosistema de salud y bienestar gestionado por Google.

Fitbit Inspire 3, Versa 4 y Sense 2: análisis de las funciones

El modelo Inspire 3 se presenta como una alternativa accesible y fácil de usar para quienes buscan un seguimiento básico de la salud. Este monitor, orientado al usuario inicial, destaca por su autonomía de hasta diez días y una pantalla de colores vibrantes, permitiendo controlar métricas esenciales a bajo costo.

Por su parte, el Versa 4 está diseñado especialmente para quienes priorizan el ejercicio y la actividad física. Ofrece más de cuarenta modos de entrenamiento, proporciona estadísticas en tiempo real y cuenta con GPS integrado, además de la función minutos de zona activa.

Fitbit Inspire 3. (foto: Fitbit)

Para quienes optan por la suscripción Premium, está disponible el cálculo del Nivel de recuperación diaria, que apoya la planificación de la actividad física. Todo esto se combina con seis días de autonomía y un diseño más liviano y delgado.

El Sense 2 representa la opción más avanzada de Fitbit en términos de salud. Este smartwatch puede operar durante más de seis días con una sola carga y está equipado para monitorear parámetros como el estrés, la salud cardíaca, la variabilidad del ritmo del corazón y la temperatura cutánea. Una de sus principales novedades es el sensor Body Response, capaz de medir cEDA y detectar niveles de estrés a lo largo de toda la jornada.

La actualización de diseño en los tres dispositivos se orienta a ofrecer mayor comodidad y ligereza, facilitando su uso continuado tanto de día como de noche, sin preocuparse por la carga frecuente.