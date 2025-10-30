Tecno

Descargar Xuper TV para ver películas y series gratis: peligro o es la mejor decisión

Este tipo de aplicaciones facilitan el robo de contraseñas, hackeo de cuentas bancarias y suplantación de identidad

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
La descarga de Xuper TV
La descarga de Xuper TV solo es posible mediante archivos APK de sitios no oficiales, lo que incrementa los riesgos de seguridad para los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piratería es algo que ha estado presente por años y actualmente hay aplicaciones que permiten el acceso no autorizado a plataformas de streaming para ver películas, series y deportes en vivo sin pagar suscripciones. Aunque pagando un coste de datos personales y riesgos financieros muy altos, como el caso de Xuper TV.

Esta app tomó el lugar de Magis TV, que modificó su nombre, pero mantiene las bases de su funcionamiento, dando acceso a contenido de Netflix, Disney+, HBO Max y otras plataformas, sin pagar y arriesgando la seguridad de los usuarios.

Qué es Xuper TV y por qué sustituye a Magis TV

Xuper TV emerge tras el ocaso de Magis TV, una de las aplicaciones más populares entre quienes buscan evitar pagos de suscripción a plataformas oficiales.

El cambio de nombre no se presenta como una transformación a fondo, sino como una maniobra de supervivencia frente a la presión de autoridades y bloqueos técnicos en distintos países de América Latina y el mundo.

El cambio de nombre de
El cambio de nombre de Magis TV a Xuper TV responde a la presión de autoridades y bloqueos técnicos en varios países. (X.com)

El reemplazo no afecta la esencia del servicio: Xuper TV reutiliza la oferta de Magis TV, pero adopta un rediseño hacia tonos azules y solicita a los usuarios descargar una nueva versión APK para acceder a su catálogo.

La aplicación mantiene idéntica metodología: distribución de enlaces para descargar archivos de instalación desde sitios web alternativos y promoción del producto en canales de mensajería y redes sociales. El cambio de marca responde a la necesidad de eludir restricciones y sostener una operatividad cada vez más perseguida por la ley.

Lejos de ampliar funciones o mejorar estándares, Xuper TV hereda de Magis TV el acceso sin autorización a más de mil canales latinoamericanos y europeos, así como tanto películas como series y estrenos recientes. Esta continuidad implica que los mismos riesgos y contratiempos previos se mantiene intactos.

Cuáles son los riesgos de usar aplicaciones como Xuper TV

Tanto Magis TV como su sucesora, Xuper TV, funcionan fuera de cualquier marco legal que regule la distribución de contenidos audiovisuales. Según expertos en ciberseguridad y análisis de software, como ESET, esta falta de licencias oficiales convierte a la plataforma en una pirata de IPTV, que transmite señales sin autorización y vulnera de manera directa las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual.

Las autoridades latinoamericanas han intensificado
Las autoridades latinoamericanas han intensificado el bloqueo de dominios y la eliminación de apps piratas como Xuper TV y Magis TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de países latinoamericanos han impulsado el bloqueo de dominios, la eliminación de apps y el inicio de investigaciones judiciales orientadas tanto a quienes desarrollan como a quienes fomentan la distribución o el uso de estas aplicaciones. En algunos territorios, incluso los usuarios que consumen contenidos sin licencia han sido objeto de advertencias y bloqueos de parte de sus propios proveedores de internet.

La utilización y promoción de Xuper TV no representa solamente una infracción administrativa: en muchas jurisdicciones se considera un delito, con la posibilidad de sanciones legales para todas las partes involucradas en el circuito ilegal de acceso y reproducción de contenidos protegidos.

El aspecto legal no es el único peligro. El problema más concreto y cotidiano reside en la seguridad de los dispositivos que ejecutan Xuper TV.

La aplicación solo puede instalarse mediante archivos APK descargados desde páginas ajenas a los mercados oficiales como Google Play Store o App Store, lo que equivale a instalar software sin ningún control de calidad ni verificación de seguridad.

Expertos en ciberseguridad advierten que
Expertos en ciberseguridad advierten que Xuper TV facilita el robo de contraseñas, hackeo de cuentas bancarias y suplantación de identidad. (Imágen ilustrativa Infobae)

Este procedimiento desactiva muchas de las protecciones integradas de los sistemas operativos móviles y abre la puerta a infinidad de amenazas.

Un análisis técnico por ESET revela que la aplicación solicita un conjunto inusual de permisos críticos en los dispositivos Android. Entre los accesos más peligrosos figuran la posibilidad de leer y escribir en el almacenamiento externo, conocer las tareas en ejecución, instalar software adicional, utilizar la cámara y el micrófono, acceder a contactos, leer y manipular notificaciones y ejecutar procesos en segundo plano sin advertencias al usuario.

La concesión de estos permisos facilita operaciones invasivas: desde captar información privada y recolectar fotos y grabaciones personales, hasta activar componentes del equipo para fines desconocidos. Además, posibilita el envío de información a servidores externos ajenos al control del propietario del dispositivo.

De este modo, los usuarios se exponen a sufrir robo de contraseñas, hackeo de cuentas bancarias, suplantación de identidad y la exfiltración masiva de datos, lo que puede derivar en fraudes patrimoniales y delitos mayores.

No son riesgos hipotéticos. Diversos análisis y denuncias han registrado que aplicaciones como Magis TV y Xuper TV ocultan procesos en segundo plano e instalan software adicional de difícil remoción. En algunos casos, la única solución para eliminar completamente estos elementos intrusivos ha consistido en el formateo total del dispositivo infectado.

Temas Relacionados

Xuper TVMAgis TVAplicacionesPelículasSeriesAndroidCiberseguridadTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo recuperar los mensajes eliminados de Instagram usando un sencillo truco dentro de la app

Instagram permite solicitar una copia de tus datos para recuperar mensajes borrados, aunque el proceso puede tardar horas o días

Cómo recuperar los mensajes eliminados

Si durante una videollamada de WhatsApp te piden esto, debes colgar de inmediato para evitar robos bancarios

Los delincuentes usan urgencia y suplantación de identidad para que las víctimas instalen acceso remoto o muestren el SMS con el código

Si durante una videollamada de

Ya no necesitarás emuladores: Linux ejecuta el 90 % de los juegos compatibles con Windows 10

La compatibilidad de juegos en Linux alcanza niveles históricos gracias a las herramientas WINE y Proton impulsadas por Valve

Ya no necesitarás emuladores: Linux

La luz del router WiFi que indica que alguien está robándote internet

Otras señales a tener en cuenta son la baja velocidad de internet y fallos en streaming

La luz del router WiFi

Así es como las cookies rastrean tu actividad online y cómo eliminarlas fácilmente

Estos pequeños archivos almacenan preferencias, pero también pueden servir para vigilancia o robo de datos; revisar y limpiar periódicamente es esencial para preservar la protección en internet

Así es como las cookies
ÚLTIMAS NOTICIAS
En que invierte Mercado Libre

En que invierte Mercado Libre y por qué igual decepcionó al mercado, según Bloomberg

“Una inquietante ausencia de moralidad”: procesaron a los ‘Dictadores’, la banda de hackers que vendía datos confidenciales

El BICE duplicó financiamiento vía leasing a pymes hasta alcanzar los $50.000 millones

Quirno expuso en Diputados y desafió al kirchnerismo: “El mercado tenía pavor de que ustedes volvieran”

Cristina Kirchner se reunió con Carlos Maslatón en su casa de San José 1.111: de qué hablaron

INFOBAE AMÉRICA
El presidente de Guatemala denunció

El presidente de Guatemala denunció que hay “actores corruptos” que impulsan un golpe institucional contra su gobierno

El nacimiento de “lobos terribles” pone bajo la lupa el regreso de especies extintas y enciende el debate entre los científicos

Kathryn Bigelow defiende su película “A House of Dynamite” y llama a un debate sobre armas nucleares

Temblor en Chile hoy: sismo en Taltal, magnitud reportada por el CSN

Rusia atacó instalaciones energéticas ucranianas con cientos de drones y misiles dejando al menos cuatro muertos

TELESHOW
Luli Fernández habló sobre su

Luli Fernández habló sobre su separación de Cristian Cúneo Libarona: “Hay algo que se perdió”

Claudia Villafañe recordó a Diego Maradona en el día de su cumpleaños con una imagen cargada de simbolismo

Mirtha Legrand y Juana Viale regresan este fin de semana con sus programas: quiénes serán los invitados a sus mesazas

Los famosos conmemoraron a Diego Maradona el día en que hubiera cumplido años con fotos, videos y palabras de emoción

Alejandra Maglietti abrió las puertas de su intimidad y mostró a su bebé de 2 meses: “Tuve miedos que desconocía”