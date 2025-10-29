Cómo ver gratis el nuevo canal HD de la NASA que transmite en vivo la Tierra desde el espacio

La NASA lanza Space Live, un canal de YouTube que transmite la Tierra en vivo desde la Estación Espacial Internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NASA abrió al público una experiencia visual para que cualquier persona pueda observar la Tierra tal como la ven los astronautas desde la Estación Espacial Internacional (EEI) gracias a la transmisión en vivo y en alta definición de Space Live, su canal gratuito disponible en YouTube.

Esta iniciativa busca fomentar una conciencia global en torno a nuestra posición en el cosmos y el valor del entorno natural, ofreciendo este contenido a todo el mundo para que puedan verlo con facilidad.

Qué es el canal Space Live de la NASA

La transmisión de Space Live comenzó el 9 de septiembre y está disponible las 24 horas todos los días en el canal oficial de YouTube de la NASA. Cualquier persona interesada solo necesita una conexión a internet y un dispositivo compatible para disfrutar en alta definición y en directo de cómo se ve todo desde la órbita terrestre baja.

El acceso no requiere suscripciones ni pagos adicionales, lo que facilita que millones de espectadores en todo el mundo puedan conectarse y disfrutar de un punto de vista reservado hasta ahora para los astronautas.

La transmisión de la NASA está disponible gratis y en alta definición para cualquier usuario con acceso a internet. (REUTERS/Joe Skipper/File Photo)

Para la transmisión, el video usa una cámara externa instalada en el módulo Harmony de la Estación Espacial Internacional. Este dispositivo se orienta hacia adelante y brinda una perspectiva directa del Adaptador de Acoplamiento Internacional 2 (IDA-2), permitiendo contemplar tanto el espacio como la curvatura del planeta.

Durante los intervalos en que la cámara no se encuentra operativa, por causas técnicas u operacionales, el canal transmite un bucle de grabaciones previamente realizadas, identificado claramente mediante el rótulo “Grabadas previamente”. Esta solución permite que la señal nunca se interrumpa, manteniendo siempre contenido disponible para los internautas, aunque la secuencia no sea en tiempo real.

Esto ha llevado a que muchas personas estén interesadas en disfrutar el contenido. El pasado 23 de octubre, hubo más de 33.500 usuarios simultáneos conectados a la transmisión, según el reporte de la NASA. En otra fecha, el 22 de octubre, se documentó un pico de más de 21.000 espectadores.

Qué puede verse en la transmisión de YouTube

En el canal, los espectadores podrán ver el planeta desde una altitud de 425 kilómetros. Entre las escenas destacadas se incluyen la curvatura de la Tierra, el tránsito del día a la noche, formaciones de nubes gigantes, tormentas vistas desde el espacio, el brillo de las ciudades durante la noche y espectáculos naturales como auroras o amaneceres.

La cámara externa instalada en el módulo Harmony ofrece una perspectiva única del espacio y el Adaptador de Acoplamiento Internacional 2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cámara, al rotar junto con la estación que da vueltas alrededor de la Tierra, permite ver los cambios geográficos y meteorológicos en tiempo real, ideal para quienes estudian todos estos fenómenos y para aquellos que les interesa aprender cómo funciona nuestro planeta.

Además, escuelas y universidades pueden aprovechar la transmisión para mostrar en clase, por ejemplo, fenómenos meteorológicos o ilustrar la rotación y la dinámica terrestre, apoyándose en imágenes impactantes que motivan la curiosidad de los estudiantes.

La experiencia, según detalla el video descriptivo de la NASA, puede mejorarse al utilizar pantalla completa y la máxima resolución disponible, así como al sintonizar los horarios en que la estación sobrevuela zonas iluminadas para contemplar las ciudades desde el espacio.

La transmisión aprovecha las capacidades exclusivas de la Estación Espacial Internacional, que ha operado como laboratorio de microgravedad y centro de innovación científica desde su construcción entre 1984 y 1993.

El canal de la NASA alcanzó más de 33.500 espectadores simultáneos en su transmisión en vivo el 23 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EEI se encuentra ocupada desde noviembre del año 2000 sin interrupciones, albergando a tripulaciones internacionales compuestas por astronautas de más de 21 países y soportando más de 60 expediciones científicas en su historia.

El complejo fue concebido y desarrollado bajo la cooperación de 15 países y cinco agencias espaciales, entre ellas Estados Unidos, Canadá, Japón y conglomerados europeos. Sus instalaciones incluyen múltiples módulos habitables, laboratorios y adaptadores de acoplamiento, redes de comunicación y sistemas de soporte de vida.