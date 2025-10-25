iPhone 20 en camino: Apple celebraría dos décadas de historia saltándose el modelo 19

Apple podría omitir el lanzamiento del iPhone 19 en 2027 y pasar directamente al iPhone 20. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Apple podría estar considerando saltarse el lanzamiento del iPhone 19 en 2027 y avanzar directamente al iPhone 20, según rumores recogidos por el medio coreano ETNews.

Esta decisión se habría analizado porque en 2027 se cumplen veinte años desde la presentación del primer modelo de iPhone, lo que ofrecería una oportunidad simbólica para celebrar el aniversario con el número 20 en el nombre del producto.

Del mismo modo que para conmemorar el décimo aniversario se empleó el número romano ‘X’ —equivalente a 10— en el nombre del modelo, se especula que Apple optaría por el número 20 en 2027 para destacar la efeméride.

Por otra parte, la consultora Omdia habría pronosticado que Apple modificará su estrategia de lanzamiento de productos a partir de 2026.

Esta posible decisión implicaría una reducción temporal de la demanda de paneles para iPhone de aproximadamente 20 millones de unidades, ya que la serie iPhone 18 se lanzaría únicamente en las variantes Air, Pro, Pro Max y de iPhone Fold, sin un modelo estándar.

Se estima que en 2028, Apple retomaría el lanzamiento del modelo estándar junto a Air, Pro, Pro Max y de iPhone Fold 2. Además, se prevé que el iPhone plegable que saldría el próximo año podría alcanzar más de ocho millones de unidades enviadas en su primer año.

Apple estaría preparando su primer iPad plegable

Apple estaría trabajando en el desarrollo de su primer iPad plegable, según Bloomberg. Bajo la dirección de Tim Cook, la compañía habría iniciado una colaboración con Samsung Display Co. para diseñar un panel de aproximadamente 18 pulgadas para este nuevo dispositivo.

Apple estaría desarrollando su primer iPad plegable. REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

El objetivo principal sería lograr una pantalla con un pliegue casi imperceptible, una solución que Apple también buscaría incorporar a su futuro iPhone plegable.

La intención sería renovar su línea de iPad, que fue lanzada hace quince años por Steve Jobs.

Además de esta posible alianza con Samsung Display Co., se ha dado a conocer que los prototipos actuales del iPad plegable tienen un peso aproximado de 1,6 kg, una cifra cercana a la de una MacBook Pro. En comparación, el actual iPad Pro pesa entre 450 y 600 gramos, según la versión.

Fuentes cercanas al proyecto mencionan que el dispositivo tendría características similares al MateBook Fold de Huawei Technologies Co., una tableta plegable de 18 pulgadas que pesa unos 1,1 kg y se vende en China por cerca de USD 3.400.

El objetivo sería renovar la línea iPad, presentada hace 15 años por Steve Jobs. (Apple)

Las diferencias de peso y precio evidencian los retos que enfrenta Apple en esta categoría. No obstante, algunas fuentes indican que, por el momento, el posible lanzamiento de este iPad plegable no estaría garantizado.

El modelo más reciente de iPad

El modelo más reciente de iPad es el Pro con chip M5, que según Apple, cuenta con una arquitectura enfocada en el rendimiento y capacidades avanzadas de inteligencia artificial. Este procesador incluye una GPU de última generación y un Neural Accelerator integrado en cada núcleo.

Apple destaca que esta tecnología eleva notablemente el desempeño tanto en tareas profesionales como en aplicaciones que utilizan inteligencia artificial. El nuevo iPad Pro ofrece un rendimiento en inteligencia artificial hasta 3,5 veces mayor que el modelo anterior con chip M4, y hasta 5,6 veces superior frente al iPad Pro con chip M1.

El iPad Pro con chip M5 es el modelo más reciente y destaca por su alto rendimiento y funciones de inteligencia artificial avanzada. (Apple)

El chip de conectividad N1 proporciona soporte para Wi-Fi 7, aumentando la velocidad y la estabilidad de la conexión inalámbrica.

Por otra parte, el módem C1X, presente por primera vez en los modelos con conectividad móvil, incrementa el rendimiento de datos hasta en un 50% respecto a la generación previa y mejora la eficiencia energética, según la compañía.

Este dispositivo está disponible en colores negro espacial y plata, y se ofrece en tamaños de 11 y 13 pulgadas. Asimismo, integra una pantalla Ultra Retina XDR, diseñada para brindar una experiencia visual de alta calidad.