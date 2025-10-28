No dejes el cajero sin presionar este botón antes: reduce el riesgo de robos a la cuenta bancaria

Es una acción que toma segundos y protege los activos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La simple omisión de un paso al finalizar una operación en un cajero automático puede dejar expuestos los fondos y la información personal del usuario. Presionar el botón de ‘cancelar’ antes de abandonar el terminal constituye una de las pautas más claves para proteger la cuenta bancaria, según advierte el Banco de España.

El organismo financiero ha alertado sobre el riesgo que implica no cerrar correctamente la sesión en determinados modelos de cajeros automáticos.

En estos dispositivos, la sesión puede permanecer activa durante algunos segundos tras la retirada del dinero, lo que permite que un extraño acceda a datos sensibles, como el saldo o los movimientos recientes, o incluso inicie nuevas operaciones no autorizadas.

Algunos modelos pueden mantener iniciada la sesión luego de alejarse del terminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por este motivo, el Banco de España sugiere de forma enfática pulsar siempre el botón de ‘cancelar’ antes de alejarse del cajero, garantizando así el cierre total de la sesión y bloqueando cualquier intento de acceso posterior.

Qué medidas se deben seguir al retirar dinero de un cajero para evitar robos

Antes de utilizar cualquier cajero, el Banco de España sugiere inspeccionar el aspecto del terminal. Es fundamental verificar que no existan elementos extraños en el lector de tarjetas, el teclado o el dispensador de efectivo, porque estos pueden ser indicios de dispositivos instalados para clonar tarjetas o retener dinero.

Otra pauta esencial consiste en guardar el dinero antes de alejarse del terminal y evitar organizar pertenencias en las inmediaciones del cajero, con el fin de no distraerse y reducir la exposición a posibles robos o fraudes.

Guardar el dinero y evitar organizar pertenencias cerca del cajero reduce el riesgo de robos y fraudes en operaciones bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad financiera subraya la importancia de recoger el recibo generado por la operación. Si el usuario no necesita conservarlo, debe destruirlo, porque puede contener información sensible, como parte del número de tarjeta o el saldo disponible. Dejar estos documentos en el cajero facilita que personas no autorizadas accedan a datos privados.

Cuáles son los métodos de fraude más comunes en cajeros automáticos

La autoridad financiera ha identificado varios métodos habituales de fraude en cajeros automáticos. Entre los más frecuentes se encuentran la clonación de tarjetas mediante dispositivos que copian los datos y cámaras ocultas para capturar el PIN.

Además, está la colocación de trampas en el dispensador de efectivo que retienen el dinero para ser recuperado posteriormente por los delincuentes, y las técnicas de ingeniería social, en las que individuos simulan necesitar ayuda para distraer y obtener información confidencial.

Se debe evitar usar cajeros en zonas oscuras y alejadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para minimizar los riesgos, el Banco de España sugiere utilizar cajeros ubicados en interiores o en zonas bien iluminadas. Si el terminal muestra mensajes inusuales o solicita datos poco habituales, lo más seguro es cancelar la operación de inmediato.

Ante cualquier problema técnico, se debe rechazar la ayuda de desconocidos y contactar directamente con la entidad bancaria. En caso de ser víctima de un fraude, es fundamental notificarlo al banco lo antes posible y presentar una denuncia ante las autoridades competentes.

Cómo la tecnología puede ayudar a mitigar los fraude bancarios

Plataformas como correos permiten respaldar y cuidar información sensible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo español sugiere aprovechar las herramientas tecnológicas que ofrecen las entidades financieras, entre las que destacan:

La activación de notificaciones por SMS o correo para cada transacción.

La configuración de límites diarios de retirada de efectivo.

La preferencia por transferencias bancarias cuando se requiera disponer de grandes sumas de dinero, en lugar de transportar efectivo.

Asimismo, contar con tarjetas virtuales para compras en línea o vinculadas a aplicaciones de pago temporales, proporciona una capa de seguridad adicional frente a posibles robos de datos físicos en cajeros automáticos.

La educación financiera y la actualización constante sobre nuevas modalidades de fraude se convierten en aliados fundamentales para los usuarios. Consultar guías sobre la seguridad en los terminales fomenta hábitos preventivos más sólidos y actualizados.