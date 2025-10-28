Tecno

La nueva hoja de ruta digital de Colombia apuesta por una educación conectada, ética y con IA responsable

La Fundación Gabo y el Ministerio TIC lanzan una herramienta educativa innovadora que fortalece las habilidades mediáticas y fomenta el pensamiento crítico en estudiantes y docentes

Sindy Valbuena Larrota

Por Sindy Valbuena Larrota

Guardar
La nueva hoja de ruta digital y ética de Colombia para la inteligencia artificial

El impulso de la alfabetización mediática e informacional en Colombia se proyecta como un eje estratégico para la transformación digital del país, tras la culminación de la Semana Mundial de la AMI con el Diálogo de Políticas de Alto Nivel ‘Perspectivas Regionales, Lecciones Globales’.

Este evento, liderado por Tawfik Jelassi, subdirector General de Comunicación e Información de la Unesco, reunió a representantes de alto nivel como el viceministro (e) de Transformación Digital, Oscar Alexánder Ballén y el secretario Nacional de Políticas Digitales de Brasil, João Brant, quienes coincidieron en la necesidad de integrar la alfabetización mediática en las políticas públicas nacionales.

Durante el panel, Oscar Alexánder Ballén, habló del compromiso del Gobierno colombiano con la consolidación de una hoja de ruta en materia de educación digital.

Tawfik Jelassi, subdirector General de
Tawfik Jelassi, subdirector General de Comunicación e Información de la Unesco, viceministro (e) de Transformación Digital, Oscar Alexánder Ballén y el secretario Nacional de Políticas Digitales de Brasil, João Brant.

“Estamos dejando en un documento de política pública una hoja de ruta, para que a 2030 se cumplan los objetivos de educación para todos. Esto queda materializado gracias a ustedes. Estamos dejando la política de transformación digital de Colombia, que incluye el fortalecimiento de medios de comunicación, la educación digital y el trabajo que se construye de manera colectiva con todos los actores, públicos, academia y organismos internacionales”, afirmó el viceministro (e) de Transformación Digital.

La presentación de Colombia como anfitrión de la Semana AMI 2025 incluyó la exposición de programas como CiberPaz, que continuará el próximo año con rutas de formación orientadas a la prevención de violencias digitales, la promoción de una cultura de seguridad y la convivencia en entornos digitales, con presencia en los 32 departamentos del país.

Por su parte, João Brant, destacó la importancia de la soberanía informativa y la necesidad de fortalecer tanto el periodismo como la alfabetización crítica de la ciudadanía.

La soberanía informativa y el
La soberanía informativa y el fortalecimiento del periodismo se consolidan como prioridades en las políticas públicas de Colombia y Brasil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Necesitamos no solo un periodismo fuerte, sino una alfabetización con criterio a los medios. Este es el principal aspecto. Cuando los gobiernos y la sociedad civil se unen juegan un papel importante en las decisiones de política pública”, afirmó el secretario Nacional de Políticas Digitales de Brasil.

El llamado a la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial fue enfatizado por Tawfik Jelassi, quien afirmó: “en la era donde la Inteligencia Artificial engaña y manipula, debemos hacer imperativo usar el criterio humano para evitar malas prácticas, y hacer realidad una IA responsable. Así le aportamos al progreso del mundo”.

Al cierre de 2025, el Ministerio TIC orientará sus esfuerzos hacia la formación y asistencia a empresas, así como al fortalecimiento del comercio electrónico, la automatización y la adopción responsable de inteligencia artificial. Paralelamente, se avanzará en la implementación del Conpes de transformación digital, integrando interoperabilidad, servicios ciudadanos y datos abiertos para promover un Estado más transparente y eficiente.

El especial multimedia 'La mochila
El especial multimedia 'La mochila de Gabo' ofrece herramientas educativas para combatir la desinformación y fomentar el bienestar digital.

El homenaje a Gabriel García Márquez con tecnología

En el contexto de la Semana Mundial de la AMI 2025, organizada conjuntamente por el Gobierno de Colombia y la Unesco, la dirección de Apropiación del Ministerio TIC y la Fundación Gabo participaron en el panel ‘La mochila de Gabo: un manual para navegar en la era digital’. Allí se presentó el especial multimedia ‘La mochila de Gabo’, un recurso que aborda temas como desinformación, bienestar digital, grooming y filtro burbuja, y que ofrece herramientas educativas para fortalecer las habilidades mediáticas e informacionales de la ciudadanía.

El panel congregó a periodistas (donde estuvo Infobae), docentes, estudiantes y ciudadanos interesados en analizar los retos de la comunicación digital y la importancia de fomentar una ciudadanía crítica y consciente en el entorno digital.

Ana Saavedra, periodista y coordinadora del especial, junto a Iván Cárdenas, gerente de Educación y Ciudadanía de la Fundación Gabo, presentaron los contenidos de ‘La mochila de Gabo’ e invitaron a los asistentes a explorar nuevas formas de narrar y crear en entornos digitales, inspirados en la ética y creatividad del Nobel colombiano.

La Misión de Transformación Digital
La Misión de Transformación Digital de la Educación busca reducir brechas, ampliar el acceso y modernizar la gestión pública en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este recurso educativo, que forma parte del programa ‘Legado de Gabo’ impulsado por la Fundación Gabo y la dirección de Apropiación del Ministerio TIC, busca acercar el pensamiento y legado de Gabriel García Márquez a las nuevas generaciones, promoviendo la reflexión sobre periodismo, ética, tecnología y cultura digital.

Misión de Transformación Digital de la Educación para Colombia

La Semana Mundial de la AMI 2025, celebrada en Cartagena, también fue el escenario para la presentación de la Misión de Transformación Digital de la Educación por parte de Oscar Alexander Ballén.

Esta hoja de ruta colectiva hacia 2030 tiene como objetivo ampliar el acceso, reducir las brechas digitales y modernizar el país mediante la innovación, el desarrollo de habilidades digitales y el uso ético de la tecnología. “Con esta Misión, pasamos de los datos a las decisiones compartidas, fortaleciendo comunidades educativas que integren tecnología, ética y bienestar. Donde la inteligencia artificial potencia la inteligencia emocional y la transformación digital se vive con equidad y democracia”, explicó el viceministro (e) de Transformación Digital.

La estrategia se articula con políticas de Estado como el Documento CONPES de Educación Digital y el CONPES de Inteligencia Artificial, que establecen una visión integral y de largo plazo. El enfoque central reside en fortalecer las competencias, la educación y la empleabilidad de los colombianos, con especial atención al desarrollo de habilidades digitales avanzadas y la modernización de la gestión pública.

La misión contempla cinco ejes fundamentales: infraestructura, con énfasis en la ampliación de la conectividad; formación docente mediante programas de actualización digital; currículo digital, integrando las TIC en los planes de estudio y promoviendo el pensamiento computacional; política nacional de inteligencia artificial para sectores como educación, justicia y salud; y gobernanza de datos, con iniciativas de interoperabilidad que buscan equilibrar la protección de la privacidad estudiantil frente a los riesgos de vigilancia.

Temas Relacionados

Alfabetización mediática Unesco Oscar Alexánder Ballén Ministerio TIC Cartagena Transformación digital Inteligencia artificial Gabriel García MárquezColombia-noticias

Últimas Noticias

Elon Musk lanza Grokipedia, la enciclopedia digital que compite con Wikipedia

El nuevo proyecto de xAI busca ofrecer una alternativa abierta a Wikipedia con artículos creados por la inteligencia artificial Grok

Elon Musk lanza Grokipedia, la

OnlyFans, pionera en generar millones sin crear contenido propio

La economía de la plataforma sorprende al no requerir fábrica ni inventario, manteniendo la competitividad mediante tecnología de pago, control normativo y escalabilidad casi infinita para los nuevos usuarios y creadores

OnlyFans, pionera en generar millones

Si el celular comienza a hacer esto, revisa tu cuenta bancaria para evitar robos de dinero

Autoridades advierten sobre una modalidad delictiva que permite a los ciberdelincuentes tomar el control de líneas telefónicas y acceder a aplicaciones financieras para hacer varios movimientos sin autorización

Si el celular comienza a

Belinda y Airbnb lanzan experiencia gratuita en camerino de Mentiras: All Stars

Ocho seleccionados podrán descubrir el ambiente privado de la artista, participar en actividades interactivas como tutoriales de maquillaje y karaoke

Belinda y Airbnb lanzan experiencia

Listado de televisores y teléfonos en los que dejará de funcionar Netflix desde el 31 de octubre de 2025

Solamente los dispositivos con Android 9, iOS 17 o superiores podrán usar la app nativa, afectando a quienes conservan equipos lanzados hace más de una década o sin actualizaciones recientes

Listado de televisores y teléfonos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Se termina el pago manual en el peaje de la Autopista Perito Moreno: desde cuándo regirá el sistema de cobro automático y cuánto costaría la multa

Las bacterias “imposibles” descubiertas bajo el hielo del Ártico podrían cambiar lo que se sabe sobre el clima global

Tres claves para entender por qué sube el dólar

Mercados: las acciones y los bonos argentinos operan sin tendencia clara en Wall Street

El cambio climático intensifica al huracán Melissa y aumenta su poder devastador, advierten los científicos

INFOBAE AMÉRICA
El renovado protagonismo de París

El renovado protagonismo de París en el mercado global del arte: cifras récord y nuevas dinámicas

Estados Unidos reubicó a sus fuerzas militares en el Caribe por el huracán Melissa

Cuenta regresiva para la elección del nuevo director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

Al menos 15 personas murieron tras caer un autobús por un barranco en el centro de Bolivia

Jeanine Áñez afirmó que Bolivia dejó de depender de la “trinchera ideológica” del ALBA

TELESHOW
La promesa de Thiago Medina

La promesa de Thiago Medina a su hermana melliza que lo eligió padrino de su hijo

Macarena Paz relató el arduo momento que atraviesa por la salud de su hija Abril: “Se complicó a nivel conductual”

Lissa Vera habló del enojo de Lourdes y contó cómo imagina el reencuentro en Bandana: “Se me rompe el corazón”

A quién salvó el jurado en la gala de eliminación en la noche turca de Masterchef Celebrity

Diego Topa abrió su corazón y felicitó a su pareja con un mensaje de cumpleaños: “Sos todo lo que soñé”