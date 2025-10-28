Tecno

UNESCO reconoce a Colombia por su enfoque ético en inteligencia artificial

Las iniciativas colombianas en educación digital y ética tecnológica abren un debate sobre el impacto de la innovación en la equidad social y la preservación de la diversidad cultural en entornos automatizados

Sindy Valbuena Larrota

Por Sindy Valbuena Larrota

Guardar
Qué se esta haciendo en transformación digital para el mundo desde Colombia

En el marco de la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) 2025, Colombia refuerza su posición como referente internacional en ética y transformación digital, impulsando iniciativas como la Misión de Transformación Digital de la Educación: una hoja de ruta colectiva hacia el 2030 que busca ampliar el acceso, reducir las brechas digitales y modernizar el país a través de la innovación, el fortalecimiento de las habilidades digitales y el uso ético de la tecnología.

“Al final, la inteligencia artificial está hecha con datos, que cuando se juntan, generan un algoritmo y estos no son neutrales, no son perfectos, son muy imperfectos”, afirmó Óscar Alexander Ballén Cifuentes, viceministro de Transformación Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) en entrevista exclusiva a Infobae.

El Viceministro advirtió: “la ética se refiere a entender que esos algoritmos son desarrollados por un componente automático y otro humano por lo que se debe usar con responsabilidad para informar, comunicar y enseñar”. Desde su perspectiva, forjar ciudadanos críticos y preparados para el futuro digital es un compromiso estatal ineludible: “todos los chicos están usando IA, los adultos también, pero no son conscientes de la información que se les entrega”.

Colombia lidera la ética en
Colombia lidera la ética en inteligencia artificial y transformación digital durante la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ese enfoque, Colombia apuesta por programas pioneros y pedagogías innovadoras, convencida de que “no hay que confiar 100 %” en soluciones automatizadas y que el componente humano resulta irremplazable.

Ética, datos y algoritmos: desafíos actuales de la inteligencia artificial

  • Infobae: ¿Por qué la ética es tan relevante cuando hablamos de datos y algoritmos en inteligencia artificial?
  • Óscar Alexander Ballén Cifuentes, viceministro de Transformación Digital del MinTic: “la ética no solo es temas de datos, pero hay que ser responsables porque al final te generan muchos errores y tienen muchos sesgos. El robot también alucina bastante y, dependiendo de la IA que uses, pues estás usando unos sesgos de un lado o del otro”.
  • Infobae: ¿Cómo puede la sociedad prepararse para enfrentar estos riesgos?
  • Óscar Alexander Ballén Cifuentes, viceministro de Transformación Digital del MinTic: “la ética abarca para todos los actores de la IA desde los que los desarrollan hasta los que los usan. Ser conscientes de sus limitaciones y riesgos. No podemos confiar ciegamente; necesitamos una ciudadanía que cuestione y analice críticamente.”

El liderazgo ético de Colombia en inteligencia artificial

  • Infobae: ¿Por qué la UNESCO seleccionó a Colombia como ejemplo en temas de ética e inteligencia artificial?
  • Óscar Alexander Ballén Cifuentes, viceministro de Transformación Digital del MinTic: “es un honor para el Ministerio TIC y el gobierno nacional que la UNESCO nos hubiera seleccionado. Y lo hace porque Colombia viene dando esta conversación a nivel internacional. En cabeza de nuestro Presidente (Gustavo Petro) hemos dicho a todo el mundo: ‘Sí nos gusta la tecnología, sí nos gusta la inteligencia artificial, desde luego toda la ciencia, pero hay que hacerlo éticamente’”.

  • Infobae: ¿Cuál es el enfoque ético que distingue a Colombia y cómo impacta a la sociedad?
  • Óscar Alexander Ballén Cifuentes, viceministro de Transformación Digital del MinTic: “éticamente es que hemos guardado un respeto por el ser humano, por la salud mental de las personas. Hay algoritmos como los de Instagram o en las redes sociales que están afectando la salud mental. El mundo está reconociendo que Colombia está avanzando bastante y estamos liderando la conversación y por eso nos seleccionan”.

El Viceministro, Óscar Alexander Ballén
El Viceministro, Óscar Alexander Ballén Cifuentes, advierte sobre los riesgos de los sesgos en los algoritmos y la importancia de la ética digital en entrevista a Infobae.

Diversidad y tecnología: IA hecha en América Latina para América Latina

  • Infobae: ¿Cómo están promoviendo desde Colombia una inteligencia artificial propia que represente la diversidad latinoamericana?
  • Óscar Alexander Ballén Cifuentes, viceministro de Transformación Digital del MinTic: “Colombia en este momento tiene la presidencia de la CELAC. Ahí estamos planteando que hay que tener un modelo fundacional o modelos fundacionales. O sea, inteligencia artificial propia hecha en América Latina, con datos de América Latina, con las lenguas de América Latina, con los saberes, la cosmovisión de América Latina.

  • Infobae: ¿Por qué es importante adoptar modelos tecnológicos que tengan en cuenta el contexto y la cultura local?
  • Óscar Alexander Ballén Cifuentes, viceministro de Transformación Digital del MinTic: “estamos convencidos de que desarrollar tecnología para y desde América Latina asegura que no se pierdan lenguas, costumbres y saberes. Eso nos hace únicos y fortalece nuestras sociedades“.

Colombia es reconocida por la
Colombia es reconocida por la UNESCO y la CELAC como referente latinoamericano en ética y derechos humanos en entornos digitales.

Pedagogía y alfabetización digital: programas y acciones del gobierno

  • Infobae: ¿Qué acciones concretas está adelantando el gobierno para fomentar la alfabetización digital y la responsabilidad en el uso de tecnologías e inteligencia artificial?
  • Óscar Alexander Ballén Cifuentes, viceministro de Transformación Digital del MinTic: “estamos haciendo muchas cosas y afortunadamente podemos decir con satisfacción que lo estamos logrando. Por ejemplo, CiberPaz, un programa maravilloso que les invito a que lo sigan en las redes sociales. CiberPaz llega a los treinta y dos departamentos a través de ciberembajadores, personas especializadas en pedagogía y educación digital. ¿Y qué hacemos? Vamos a los colegios y hablamos con los niños y las niñas sobre IA y ética de la misma; y luego hablamos con la familia“.
  • Infobae: ¿Qué logros pueden destacar en cuanto a cobertura y alcance de estas estrategias?
  • Óscar Alexander Ballén Cifuentes, viceministro de Transformación Digital del MinTic: “vamos a terminar con un millón de colombianos y colombianas formadas en habilidades de TI e IA a mitad del otro año”.

Temas Relacionados

Inteligencia artificial Colombia Ética digital Óscar Alexander Ballén Cifuentes MinTic Infobae UNESCO CELAC América LatinaColombia-Noticias

Últimas Noticias

Este es el método sencillo para limpiar la pantalla de tu Smart TV y que luzca como nueva

Antes de iniciar cualquier tarea de limpieza, es fundamental apagar y desenchufar el televisor para evitar accidentes eléctricos

Este es el método sencillo

Ferrari lanzará un token cripto para subastar su modelo 499P tricampeón de Le Mans

Solo 100 miembros del Hyperclub, un círculo restringido a aficionados de larga duración, serán los primeros en acceder a estas subastas

Ferrari lanzará un token cripto

Glosario de tecnología: qué significa Historia de las bases de datos

Conocer el significado de nuevas palabras ayudará a incrementar el conocimiento y vocabulario por igual

Glosario de tecnología: qué significa

Samsung actualiza el Galaxy A54 con One UI 8 y Android 16 en EE. UU.

Junto a este modelo, la compañía surcoreana ha iniciado el lanzamiento de la versión estable de One UI 8 en el Galaxy A15 5G

Samsung actualiza el Galaxy A54

Netflix cierra el estudio Boss Fight Entertainment, creador del juego Squid Game: Unleashed

El estudio colaboró en el desarrollo de títulos asociados a franquicias de la plataforma, como Money Heist: Ultimate Choice o Netflix Stories

Netflix cierra el estudio Boss
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una camioneta volcó en el

Una camioneta volcó en el microcentro y un camión con harina impactó contra un paredón en Villa Luro

Uno por uno, quiénes son los nuevos diputados y senadores “sub 40″ que asumirán una banca el 10 de diciembre

Rappallini, presidente de la UIA: “El dólar en $1.500 está en equilibrio”

Choque y vuelco en avenida General Paz: hay al menos dos heridos

Según Financial Times, Milei enfrenta el desafío de traducir su victoria electoral en “reformas reales” y alianzas políticas

INFOBAE AMÉRICA
El príncipe Andrés recibió a

El príncipe Andrés recibió a Jeffrey Epstein en Windsor cuando la justicia ya había ordenado arrestarlo

Lacalle Pou reapareció para criticar a Orsi por la rescisión de contrato con astillero español: “Se pasó de rosca”

El gobierno de Uruguay destacó el triunfo de Milei: espera “menos volatilidad” y “buen escenario” para el turismo

Un brutal accidente lo desfiguró, tuvieron que extirparle un ojo, pero una innovadora prótesis impresa en 3D le devolvió el rostro

El sorprendente caso de los “lagartos piratas” que sobreviven con solo tres patas

TELESHOW
Ivana Icardi saludó a su

Ivana Icardi saludó a su sobrina por su cumpleaños con una dura crítica a Wanda Nara: “Hay madres que solo paren”

Diego y Ángela Torres emocionaron al revelar en vivo la triste historia de uno de sus hits: “¿Se puede decir eso?”

Ángela Torres sorprendió al contar cuál es su verdadero nombre y el de Diego Torres: “Este dato les va a cambiar la vida”

La noche de terror de La Joaqui en MasterChef Celebrity entre gritos, desesperación y kebabs: “Colapsada”

Emilia Attias habló de su historia de amor con Guillermo Freire y apuntó contra los jurados de MasterChef Celebrity