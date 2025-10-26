Tecno

Shakira y el Grupo Niche hace historia: los mejores videos virales de su presentación en Cali

Las redes sociales mostraron el momento en el que la barranquillera cantó “Sin Sentimiento”

Guardar
La artista barranquillera y la reconocida orquesta caleña compartieron escenario en el estadio Pascual Guerrero durante la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, resaltando un mensaje de libertad y amor propio.

La visita de Shakira a Cali el sábado 25 de octubre dejó huella en los asistentes y, como suele ser habitual en sus presentaciones, un impacto en redes sociales con videos virales por un momento en concreto: su encuentro con el Grupo Niche.

Durante su presentación, se dio la colaboración con el grupo caleño interpretando “Sin Sentimiento”, que fue grabada por los asistentes al concierto en el estadio Pascual Guerrero y que de inmediato llegó a las redes sociales para que el mundo viera una combinación que nunca se había dado: Shakira cantando salsa.

Cómo fue el momento de Shakira que se hizo viral

La barranquillera, quien no visitaba Cali desde hace cerca de 19 años, eligió esta fecha para retomar su vínculo con el público vallecaucano. Desde el anuncio de la presentación, las expectativas entre fanáticos y medios crecieron con la posibilidad de una sorpresa escénica.

La ciudad comenzó a prepararse para su llegada y la presencia de visitantes de distintas ciudades del país acentuó la emoción y el movimiento económico local. El estadio Pascual Guerrero reunió cerca de 77.000 personas, según cifras oficiales, y el ambiente se tiñó de celebración con pelucas, faldas metálicas y camisetas diseñadas especialmente en honor a la cantante.

Así fue la presentación de
Así fue la presentación de Shakira con el Grupo Niche en la primera noche en Cali - crédito Shakira

El Grupo Niche fue el primer acto en subir al escenario. Interpretó clásicos como “Mi Valle del Cauca”, abriendo así una noche repleta de homenajes a la cultura salsera. A las 9:30 p.m., la caminata “como loba” de Shakira marcó su entrada. Tras interpretar éxitos como “La Fuerte”, “Inevitable”, “TQG”, “Te Felicito” y “Acróstico”, el show alcanzó un nuevo punto máximo.

Pasadas las 11:00 p.m., se dio la colaboración entre Shakira y el Grupo Niche. La artista se sumó en el escenario para interpretar “Sin Sentimiento”, logrando una fusión musical que atrajo ovaciones y reacciones instantáneas.

El encuentro entre Shakira y el Grupo Niche no quedó solo en la memoria de quienes asistieron al concierto. Decenas de asistentes documentaron el momento en video y lo compartieron en plataformas como TikTok, Instagram y X, propiciando una cadena de reacciones, comentarios y compartidos.

En cuestión de horas, el clip en el que ambos íconos interpretan “Sin Sentimiento” superó miles de reproducciones, convirtiéndose en tendencia nacional e internacional bajo hashtags como #ShakiraEnCali, #GrupoNiche y #SinSentimiento.

Muchas publicaciones resaltaron la adaptación de Shakira al género salsa, hasta entonces poco explorado en su repertorio.

El millonario impacto de Shakira en Cali

El arribo de Shakira a Cali con su gira Las Mujeres No Lloran ha generado un fuerte impulso en la economía local antes siquiera de iniciar sus conciertos en el estadio Pascual Guerrero los días 25 y 26 de octubre de 2025. La expectación por su regreso se traduce en cifras récord: la ocupación hotelera de la ciudad supera el 90% y se espera que ronde el 98%, de acuerdo con la Secretaría de Turismo y la Asociación Hotelera y Turística del Valle (Cotelco).

Se calcula que alrededor de 24.000 visitantes nacionales e internacionales llegaron a la ciudad, provocando un notable beneficio para hoteles, comercios, restaurantes y servicios culturales, con la previsión de entre 2.500 y 4.000 empleos temporales creados durante el evento.

La ocupación hotelera en Cali
La ocupación hotelera en Cali supera el 90% por la gira Las Mujeres No Lloran de Shakira. (crédito @shakira/Instagram)

Las ganancias para la ciudad por cada presentación podrían alcanzar los 20 millones de dólares, cifras que se suman a los precedentes de otras ciudades: Medellín, con más de 12 millones de dólares en abril, Barranquilla con un impacto superior a 66.000 millones de pesos, y Bogotá, que registró ingresos cercanos a 139.000 millones de pesos.

El operativo de seguridad previsto involucra a 6.000 agentes y la implementación de tres anillos de protección alrededor del estadio, así como controles documentales y de acceso para evitar irregularidades. Además, se han dispuesto cierres viales estratégicos desde el mediodía durante ambas jornadas.

Temas Relacionados

ShakiraGrupo NicheCaliConciertoVideosRedes socialesTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Google LLC anuncia inversión de US$ 15.000 millones en India para construir su hub de IA: qué significa para el mundo

La compañía indicó que esta inversión contempla la creación de una puerta de enlace submarina internacional, que fortalecerá la conectividad entre la India y los más de 3,2 millones de kilómetros de cables

Google LLC anuncia inversión de

Dos preguntas que Bill Gates siempre se hace antes de resolver cualquier problema y que todos deberíamos imitar

El proceso de Gates implica adaptar las enseñanzas ajenas a la realidad propia, evitando la simple imitación

Dos preguntas que Bill Gates

El botón oculto que permite proyectar la pantalla del celular a la tele en pocos segundos

Con solo conectar ambos dispositivos a la misma red WiFi, los usuarios pueden compartir videos, juegos y presentaciones sin cables ni pasos complejos

El botón oculto que permite

Conoce cómo Jeff Bezos, creador de Amazon, convenció a sus padres de poner todos los ahorros en su empresa

El empresario dejó una carrera estable en Wall Street y convenció a su familia de invertir en un negocio con altas probabilidades de fracaso, que según dijo eran del 70% de pérdida

Conoce cómo Jeff Bezos, creador

Alerta en Latinoamérica: las redes sociales no están ayudando a combatir el matrimonio infantil

Testimonios de menores de quince países muestran que la tecnología ha modificado la manera en que se producen las uniones forzadas, una realidad que afecta a 12 millones de niñas cada año

Alerta en Latinoamérica: las redes
ÚLTIMAS NOTICIAS
El peronismo espera con optimismo

El peronismo espera con optimismo los resultados en Buenos Aires y prudencia en el resto del país

Expectativa en el búnker de La Libertad Avanza: a qué hora llegará Javier Milei y el panorama en las provincias

Cuáles son los cuatro hábitos imprescindibles para una longevidad plena, según una geriatra

Abusos sexuales, violencia de género y estafas: quienes fueron los prófugos que atraparon cuando fueron a votar

Caputo va al bunker de LLA a esperar los resultados y aún no se definieron los cambios en el equipo de Economía

INFOBAE AMÉRICA
Científicos captaron por primera vez

Científicos captaron por primera vez cómo una placa tectónica se fragmenta bajo el océano Pacífico

Científicos descubren por qué algunas personas escuchan voces que no existen

Violencia en Camerún: al menos cuatro muertos y múltiples detenciones tras las protestas contra los resultados electorales

UNICEF alertó que el avance del huracán Melissa pone en riesgo a 1,6 millones de niños en todo el Caribe

El arte autóctono y el contemporáneo de la Amazonía toman el museo etnográfico de París

TELESHOW
Cómo quedó la casa de

Cómo quedó la casa de Nicole Neumann tras el temporal: “Lo que dejó la tormenta”

La noche divertida de Oriana Sabatini en la boda de Diego Schwartzman y Eugenia De Martino: look embarazada y amigas

El romántico saludo de Wanda Nara a Martín Migueles por su cumpleaños: “Cómo no me voy a enamorar”

Murió a los 66 años Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y Buenos Vecinos

Tini Stoessel enfrentó las críticas por su llanto viral y aconsejó a sus seguidores: “No se dejen condicionar”