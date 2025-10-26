Shakira y el Grupo Niche hace historia: los mejores videos virales de su presentación en Cali

La artista barranquillera y la reconocida orquesta caleña compartieron escenario en el estadio Pascual Guerrero durante la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, resaltando un mensaje de libertad y amor propio.

La visita de Shakira a Cali el sábado 25 de octubre dejó huella en los asistentes y, como suele ser habitual en sus presentaciones, un impacto en redes sociales con videos virales por un momento en concreto: su encuentro con el Grupo Niche.

Durante su presentación, se dio la colaboración con el grupo caleño interpretando “Sin Sentimiento”, que fue grabada por los asistentes al concierto en el estadio Pascual Guerrero y que de inmediato llegó a las redes sociales para que el mundo viera una combinación que nunca se había dado: Shakira cantando salsa.

Cómo fue el momento de Shakira que se hizo viral

La barranquillera, quien no visitaba Cali desde hace cerca de 19 años, eligió esta fecha para retomar su vínculo con el público vallecaucano. Desde el anuncio de la presentación, las expectativas entre fanáticos y medios crecieron con la posibilidad de una sorpresa escénica.

La ciudad comenzó a prepararse para su llegada y la presencia de visitantes de distintas ciudades del país acentuó la emoción y el movimiento económico local. El estadio Pascual Guerrero reunió cerca de 77.000 personas, según cifras oficiales, y el ambiente se tiñó de celebración con pelucas, faldas metálicas y camisetas diseñadas especialmente en honor a la cantante.

Así fue la presentación de Shakira con el Grupo Niche en la primera noche en Cali - crédito Shakira

El Grupo Niche fue el primer acto en subir al escenario. Interpretó clásicos como “Mi Valle del Cauca”, abriendo así una noche repleta de homenajes a la cultura salsera. A las 9:30 p.m., la caminata “como loba” de Shakira marcó su entrada. Tras interpretar éxitos como “La Fuerte”, “Inevitable”, “TQG”, “Te Felicito” y “Acróstico”, el show alcanzó un nuevo punto máximo.

Pasadas las 11:00 p.m., se dio la colaboración entre Shakira y el Grupo Niche. La artista se sumó en el escenario para interpretar “Sin Sentimiento”, logrando una fusión musical que atrajo ovaciones y reacciones instantáneas.

El encuentro entre Shakira y el Grupo Niche no quedó solo en la memoria de quienes asistieron al concierto. Decenas de asistentes documentaron el momento en video y lo compartieron en plataformas como TikTok, Instagram y X, propiciando una cadena de reacciones, comentarios y compartidos.

En cuestión de horas, el clip en el que ambos íconos interpretan “Sin Sentimiento” superó miles de reproducciones, convirtiéndose en tendencia nacional e internacional bajo hashtags como #ShakiraEnCali, #GrupoNiche y #SinSentimiento.

Muchas publicaciones resaltaron la adaptación de Shakira al género salsa, hasta entonces poco explorado en su repertorio.

El millonario impacto de Shakira en Cali

El arribo de Shakira a Cali con su gira Las Mujeres No Lloran ha generado un fuerte impulso en la economía local antes siquiera de iniciar sus conciertos en el estadio Pascual Guerrero los días 25 y 26 de octubre de 2025. La expectación por su regreso se traduce en cifras récord: la ocupación hotelera de la ciudad supera el 90% y se espera que ronde el 98%, de acuerdo con la Secretaría de Turismo y la Asociación Hotelera y Turística del Valle (Cotelco).

Se calcula que alrededor de 24.000 visitantes nacionales e internacionales llegaron a la ciudad, provocando un notable beneficio para hoteles, comercios, restaurantes y servicios culturales, con la previsión de entre 2.500 y 4.000 empleos temporales creados durante el evento.

La ocupación hotelera en Cali supera el 90% por la gira Las Mujeres No Lloran de Shakira. (crédito @shakira/Instagram)

Las ganancias para la ciudad por cada presentación podrían alcanzar los 20 millones de dólares, cifras que se suman a los precedentes de otras ciudades: Medellín, con más de 12 millones de dólares en abril, Barranquilla con un impacto superior a 66.000 millones de pesos, y Bogotá, que registró ingresos cercanos a 139.000 millones de pesos.

El operativo de seguridad previsto involucra a 6.000 agentes y la implementación de tres anillos de protección alrededor del estadio, así como controles documentales y de acceso para evitar irregularidades. Además, se han dispuesto cierres viales estratégicos desde el mediodía durante ambas jornadas.