Glosario de tecnología: qué significa Nodo

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los próximos años seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó en claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra vida cotidiana, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué significa Nodo

Un nodo es un elemento de datos en una estructura de datos, como una lista o un árbol. Cada nodo contiene un valor y apunta a otros nodos, lo que permite que los datos se organicen en estructuras más complejas.

El concepto de nodo en informática se refiere a un dispositivo electrónico capaz de almacenar, procesar y transmitir datos. En la actualidad, existen diferentes tipos de nodos, entre los que se encuentran los ordenadores personales, las tablets y los smartphones.

¿Para qué sirve un Nodo en informática?

Los nodos están conectados entre sí a través de redes de comunicación, lo que permite el intercambio de información entre ellos. De esta forma, un nodo puede enviar y recibir datos a otros nodos con los que esté conectado.

Las redes de comunicación pueden ser locales o globales. Las redes locales están compuestas por nodos que se encuentran en una misma ubicación (por ejemplo, una oficina o un edificio), mientras que las globales están conformadas por dispositivos situados en diferentes lugares del mundo.

El funcionamiento interno de un nodo depende del tipo de dispositivo del que se trate. Sin embargo, todos ellos cuentan con al menos un microprocesador y una memoria RAM, la cual sirve para almacenar temporalmente la información que el microprocesador va procesando.

La mayoría de los nodos también poseen otros componentes internos como son el disco duro (para el almacenamiento permanente de datos), la tarjeta gráfica (que se encarga del procesamiento visual) y la tarjeta de sonido (responsable del audio).

Tipos de nodos en informática

Los nodos en informática son los puntos de almacenamiento y procesamiento de datos dentro de una red informática. Pueden ser hardware o software y cada uno tiene sus propias funciones. A continuación, se presentan los diferentes tipos de nodos que se encuentran en las redes informáticas.

Nodo maestro: también conocido como servidor, es el nodo principal de la red y controla el acceso a los recursos compartidos. Almacena y ejecuta las aplicaciones centralizadas, como bases de datos y servicios web. Los servidores pueden estar físicamente separados de los clientes o pueden estar integrados en ellos. Nodo esclavo: también llamado cliente, es un nodo que se conecta a un servidor para obtener acceso a los recursos compartidos. Los clientes suelen ser computadoras personales u otros dispositivos, como teléfonos inteligentes o tabletas. Nodo intermediario: también denominado router, es un dispositivo que conecta diferentes redes y controla el tráfico entre ellas. Los routers analizan las direcciones IP de los paquetes entrantes y determinan la ruta más eficiente para enrutarlos hacia su destino final. También pueden realizar otras funciones, como la traducción de direcciones IP o el filtrado de paquetes basado en criterios predefinidos. Nodo del extremo: también llamado puerto extremo, es el punto final del camino que toma un paquete dentro de una red informática. Los extremos incluyen computadoras personales, impresoras y otros dispositivos periféricos que se utilizan para acceder a la red.

La tecnología y la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.