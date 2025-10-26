Tecno

Glosario de tecnología: qué significa Nodo

Conocer términos tecnológicos se ha vuelto indispensable para la vida al usarla en casi todos los ámbitos

Por Omar López

Guardar
La tecnología es muy útil
La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los próximos años seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó en claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra vida cotidiana, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué significa Nodo

La tecnología es sumamente útil
La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

Un nodo es un elemento de datos en una estructura de datos, como una lista o un árbol. Cada nodo contiene un valor y apunta a otros nodos, lo que permite que los datos se organicen en estructuras más complejas.

El concepto de nodo en informática se refiere a un dispositivo electrónico capaz de almacenar, procesar y transmitir datos. En la actualidad, existen diferentes tipos de nodos, entre los que se encuentran los ordenadores personales, las tablets y los smartphones.

¿Para qué sirve un Nodo en informática?

Los nodos están conectados entre sí a través de redes de comunicación, lo que permite el intercambio de información entre ellos. De esta forma, un nodo puede enviar y recibir datos a otros nodos con los que esté conectado.

Las redes de comunicación pueden ser locales o globales. Las redes locales están compuestas por nodos que se encuentran en una misma ubicación (por ejemplo, una oficina o un edificio), mientras que las globales están conformadas por dispositivos situados en diferentes lugares del mundo.

El funcionamiento interno de un nodo depende del tipo de dispositivo del que se trate. Sin embargo, todos ellos cuentan con al menos un microprocesador y una memoria RAM, la cual sirve para almacenar temporalmente la información que el microprocesador va procesando.

La mayoría de los nodos también poseen otros componentes internos como son el disco duro (para el almacenamiento permanente de datos), la tarjeta gráfica (que se encarga del procesamiento visual) y la tarjeta de sonido (responsable del audio).

Tipos de nodos en informática

Los nodos en informática son los puntos de almacenamiento y procesamiento de datos dentro de una red informática. Pueden ser hardware o software y cada uno tiene sus propias funciones. A continuación, se presentan los diferentes tipos de nodos que se encuentran en las redes informáticas.

Nodo maestro: también conocido como servidor, es el nodo principal de la red y controla el acceso a los recursos compartidos. Almacena y ejecuta las aplicaciones centralizadas, como bases de datos y servicios web. Los servidores pueden estar físicamente separados de los clientes o pueden estar integrados en ellos. Nodo esclavo: también llamado cliente, es un nodo que se conecta a un servidor para obtener acceso a los recursos compartidos. Los clientes suelen ser computadoras personales u otros dispositivos, como teléfonos inteligentes o tabletas. Nodo intermediario: también denominado router, es un dispositivo que conecta diferentes redes y controla el tráfico entre ellas. Los routers analizan las direcciones IP de los paquetes entrantes y determinan la ruta más eficiente para enrutarlos hacia su destino final. También pueden realizar otras funciones, como la traducción de direcciones IP o el filtrado de paquetes basado en criterios predefinidos. Nodo del extremo: también llamado puerto extremo, es el punto final del camino que toma un paquete dentro de una red informática. Los extremos incluyen computadoras personales, impresoras y otros dispositivos periféricos que se utilizan para acceder a la red.

La tecnología es un aliado
La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología y la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.

Temas Relacionados

Glosario de tecnologíaLo último en tecnologíaNoticias

Últimas Noticias

Jefe de IA de Microsoft advierte sobre algunas capacidades de los chatbots: “esto es muy peligroso”

La postura de Microsoft, expuesta por Mustafa Suleyman, responde a una visión de la inteligencia artificial centrada en el ser humano y la responsabilidad social

Jefe de IA de Microsoft

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Google compró YouTube en el 2006 por un valor de 1650 millones de dólares; en ese entonces se visualizaban 100 millones de videos al día

Top 10 videos más vistos

Cómo usar las aplicaciones vinculadas con ChatGPT: Spotify, Canva y más

Lo primero que debes hacer es iniciar sesión en ChatGPT y escribir en el prompt el nombre de la aplicación que deseas vincular

Cómo usar las aplicaciones vinculadas

El avanzado reactor nuclear de Bill Gates obtiene una aprobación clave en EE. UU.

Natrium se convierte en el primer reactor nuclear avanzado a escala comercial del EE. UU. que supera este riguroso proceso regulatorio

El avanzado reactor nuclear de

Detector de armas con IA confunde bolsa de Doritos con una pistola y provoca detención de estudiante

La alerta fue ocasionada por Omnilert, un software de IA para la detección de armas implementado en centros educativos

Detector de armas con IA
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encontraron a los dos jóvenes

Encontraron a los dos jóvenes que habían desaparecido en la misma ciudad de Chubut donde buscan a la pareja de jubilados

La incertidumbre electoral también impulsó el precio de la carne

Vivir hasta los 100: el caso de June Lockhart y las claves de su longevidad

José C. Paz: un muerto y dos detenidos tras un enfrentamiento armado entre familias vecinas

El peso es la moneda del mundo que más cayó en lo que va del año

INFOBAE AMÉRICA
Entre la vida y la

Entre la vida y la muerte: cómo y por qué los cementerios de París celebran la existencia

Camila Sosa Villada: “En Argentina te enseñan cómo ser pobre y no cómo tener dinero”

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Trump condicionó un encuentro con Putin a que haya señales claras de paz en Ucrania: “No voy a estar perdiendo mi tiempo”

Crean células que logran revertir el envejecimiento cerebral y la pérdida de memoria en ratones

TELESHOW
Mirtha Legrand dejó sus clásicos

Mirtha Legrand dejó sus clásicos vestidos y sorprendió en su programa al lucir un conjunto de blusa y falda

La emoción de Carolina Baldini tras conocer a su primer nieto: “Te vi y sentí algo imposible de explicar”

Graciela Alfano confirmó que padece un brote de herpes zóster y habló de la situación que sufre: “Es realmente muy doloroso”

La Joaqui festejó su cumpleaños entre rosas, mascotas y amigas: las fotos con Nicki Nicole, Sofi Gonet y Tuli Acosta

Ricardo Darín recordó cómo le salvó la vida al Chino en un incendio: “Se le prendió fuego el cuarto y ni se había enterado”