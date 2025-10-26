Cómo acceder al historial de reels vistos en Instagram

Los usuarios de Instagram también podrán ordenar sus Reels por los más recientes o los más antiguos. (Reuters)

A partir del reciente rediseño de la plataforma, usuarios de Instagram ahora cuentan con una función que permite acceder al historial de reels vistos, una herramienta largamente solicitada que busca mejorar la experiencia de navegación en la red social.

Adam Mosseri, director de la red social, confirmó esta innovación, explicando que la opción se ubica en el apartado ‘Tu actividad’ dentro del menú de ajustes de la aplicación.

La funcionalidad, implementada por Meta para atender una de las peticiones más recurrentes, permite recuperar aquellos videos que antes se perdían al salir de la app y ofrece filtros avanzados para revisar el contenido reproducido según fecha o autor.

Los usuarios pueden ordenar sus reels por los más recientes o los más antiguos, así como restringir la búsqueda a períodos específicos, facilitando el regreso a videos vistos durante la semana anterior o dentro de un rango determinado.

No obstante, el historial accederá solamente a los reels reproducidos a partir del 24 de septiembre de 2025, fecha en la que comenzó el registro automático de visualizaciones por parte de Instagram. La compañía aclaró que el historial no se limitará a los últimos 30 días, sino que almacenará la información por lapsos de días, meses e incluso años conforme avance la disponibilidad de la función.

Así puedes acceder al historial de reels

Pare ubicar el historial de reels de Instagram, debes seguir estos pasos:

Ingresa a la aplicación de Instagram desde tu dispositivo móvil.

Toca el círculo con tu foto de perfil ubicado en la parte inferior del menú principal.

En tu página de perfil, selecciona el ícono de tres líneas que se encuentra en la esquina superior derecha.

Elige la opción “Configuración y actividad” dentro del menú desplegable.

Dentro de la sección llamada “Cómo usas Instagram”, selecciona “Tu actividad”.

Desplázate hacia abajo y toca en “Ver historial”.

En la parte superior del historial, emplea el menú para ordenar los reels por fecha o por autor, según lo que necesites buscar.

La nueva estrategia de Instagram

El lanzamiento del historial ocurre en el marco de una estrategia amplia de Instagram para impulsar el consumo de videos cortos y mensajes directos, de acuerdo con Mosseri, quien destacó a finales de septiembre que “el crecimiento de la plataforma está ligado a los videos cortos, recomendaciones y mensajes directos”.

El nuevo enfoque de Instagram en videos ya está en marcha en la versión para iPad y en proceso de llegar a todos los móviles. (Reuters)

En ese contexto, Instagram implementó un rediseño de su interfaz, priorizando los reels y los mensajes dentro de la barra de navegación. La mayor consecuencia de estos cambios es que los reels pasarán a ocupar el feed principal, desplazando las fotografías de los usuarios seguidos y dando paso a un carrete de videos sugeridos por el algoritmo.

Este nuevo enfoque, ya en funcionamiento en la versión para iPad y en proceso de llegar a todos los móviles, representa una transformación significativa para quienes tradicionalmente han usado Instagram para compartir y ver fotografías.

Para quienes prefieren el formato original de la red social, la compañía anticipa que tendrán que adaptarse, ya que el algoritmo y las prioridades de visualización están dirigidas ahora a estimular el consumo de videos cortos.