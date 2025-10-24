Tecno

Facebook e Instagram bajo presión: la UE denuncia fallas en sus mecanismos para reportar contenido ilegal

Si la Comisión confirma su postura, podría declarar un incumplimiento y multar a las empresas con hasta el 6% de sus ingresos globales anuales

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
La Comisión Europea emitió una
La Comisión Europea emitió una decisión preliminar que aumenta la presión sobre Facebook e Instagram. (Meta)

La Comisión Europea emitió una decisión preliminar que pone bajo fuerte presión a Facebook e Instagram.

El órgano ejecutivo de la Unión Europea señaló que ambas plataformas incumplieron su responsabilidad de ofrecer a los usuarios mecanismos sencillos para informar sobre contenido ilegal y opciones eficaces para impugnar decisiones de moderación.

La institución precisó que Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, no proporciona un sistema de ‘Notificación y Acción’ intuitivo y fácilmente accesible para denunciar materiales ilegales, como abuso sexual infantil o contenido terrorista.

El organismo de la Unión
El organismo de la Unión Europea señaló que ambas redes incumplieron al no ofrecer métodos simples para denunciar contenido ilegal ni opciones efectivas para apelar decisiones de moderación. (European Union)

Explica que los sistemas actuales exigen varios pasos innecesarios y requisitos adicionales, dificultando el proceso para los usuarios. Además, las plataformas recurren a “patrones oscuros” o diseños que manipulan la interfaz y confunden a quienes desean reportar contenido.

Según la Comisión Europea, estos procedimientos ineficientes pueden hacer que los mecanismos de Meta para denunciar y eliminar contenido ilegal no sean efectivos.

De acuerdo con la Ley de Servicios Digitales, los sistemas de ‘Notificación y Acción’ son esenciales para que los usuarios y denunciantes de confianza notifiquen contenido que viola la legislación de la Unión Europea o nacional.

La Comisión Europea advierte que
La Comisión Europea advierte que estos procesos ineficientes pueden volver ineficaces los sistemas de Meta para denunciar y eliminar contenido ilegal. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Las plataformas que no reaccionan con rapidez ante estos informes pueden perder la exención de responsabilidad legal que concede la DSA.

“Con las medidas de hoy, hemos publicado las conclusiones preliminares sobre el acceso de los investigadores a los datos de cuatro plataformas. Nos aseguramos de que las plataformas rindan cuentas de sus servicios, tal como lo garantiza la legislación de la UE, ante los usuarios y la sociedad”, afirmó Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia.

Qué pasa con la moderación de contenidos en Instagram y Facebook

La moderación de contenidos en Instagram y Facebook consiste en el proceso mediante el cual estas plataformas revisan, evalúan y, en su caso, eliminan publicaciones o suspenden cuentas que infringen sus normas internas o la legislación vigente.

La Comisión Europea señala que la Ley de Servicios Digitales (DSA) garantiza a los usuarios de la Unión Europea el derecho a apelar cuando sus contenidos son eliminados o sus cuentas suspendidas por las plataformas.

En la práctica, los mecanismos
En la práctica, los mecanismos de apelación de Facebook e Instagram impiden que los usuarios presenten pruebas o argumentos que respalden sus reclamos, según la Comisión Europea. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Sin embargo, en la práctica, los mecanismos de apelación que ofrecen Facebook e Instagram no permiten a los usuarios aportar explicaciones ni pruebas que respalden sus recursos, según el órgano ejecutivo.

Esta limitación impide que los usuarios de la UE argumenten de forma adecuada los motivos de su desacuerdo con las decisiones de Meta sobre el contenido, lo que reduce significativamente la efectividad del proceso de apelación.

Qué sucede con TikTok

En la misma decisión preliminar emitida por la Comisión Europea, se señala que TikTok incumplió su obligación de otorgar a los investigadores acceso adecuado a los datos públicos, en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA).

“Esto a menudo les deja con datos parciales o poco fiables, lo que afecta a su capacidad para realizar investigaciones, por ejemplo, si los usuarios, incluidos los menores, están expuestos a contenido ilegal o perjudicial”, se menciona en la decisión.

La Comisión Europea determinó que
La Comisión Europea determinó que TikTok no cumplió con permitir el acceso adecuado de los investigadores a los datos públicos, como exige la Ley de Servicios Digitales (DSA). REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“Permitir que los investigadores accedan a los datos de las plataformas es una obligación de transparencia esencial bajo la DSA, ya que proporciona un escrutinio público sobre el impacto potencial de las plataformas en nuestra salud física y mental”, agrega la Comisión Europea.

Qué sigue para estas redes sociales

Facebook, Instagram y TikTok ahora tienen la posibilidad de examinar los documentos de los expedientes de investigación de la Comisión y responder por escrito a las conclusiones preliminares de la Comisión.

Las plataformas pueden tomar medidas para subsanar las infracciones. Paralelamente, se consultará al Comité Europeo de Servicios Digitales.

Si se confirman las opiniones de la Comisión, esta podrá emitir una decisión de incumplimiento, que puede conllevar una multa de hasta el 6% de la facturación anual mundial total del proveedor. La Comisión también podrá imponer multas periódicas para obligar a la plataforma a cumplir.

Temas Relacionados

Unión EuropeaFacebookInstagramTikTokTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

El fundador de Oculus revela el truco que usa para hacer que ChatGPT responda cualquier pregunta

El fundador de Oculus demuestra que el contexto emocional puede cambiar por completo una respuesta de IA

El fundador de Oculus revela

Expertos contradicen a Bill Gates: la inteligencia artificial aumentará la carga laboral en lugar de reducirla

Bill Gates visualiza semanas laborales más cortas gracias a la IA, pero expertos advierten un escenario opuesto

Expertos contradicen a Bill Gates:

Aparte de la caída de Nequi, Davivienda y Bancolombia, Amazon vuelve a tener problemas

Millones de usuarios en Colombia no pueden ingresar a sus cuentas, hacer transferencias de dinero ni consultar saldos desde las aplicaciones de estas entidades bancarias

Aparte de la caída de

Anuel AA en concierto: cuándo viene, cuánto cuesta la entrada en Colombia y más preguntas en Google

La entrada más económica para el evento tenía un valor inicial de 207.500 pesos colombianos. Esta presentación forma parte del Real Hasta la Muerte 2 Tour, gira con la que el cantante actuó en Estados Unidos y México

Anuel AA en concierto: cuándo

7 de cada 10 empresas en el mundo tienen problemas para defenderse de ciberataques creados con IA

El 89% de las organizaciones ve indispensable implementar protección con inteligencia artificial. El phishing y los deepfakes se afianzan como los métodos más usados, y solo una cuarta parte logra recuperarse en 24 horas tras un incidente

7 de cada 10 empresas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es el pronóstico del

Cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo 26 de octubre, el día de las elecciones legislativas 2025

Se rompió un caño de agua en el barrio de Belgrano y una camioneta que estaba estacionada se atascó en la grieta

Receta de cheesecake de frutos rojos, rápida y fácil

Elecciones 2025 en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales del próximo domingo

Una “supertierra” cercana despierta nuevas esperanzas en la búsqueda de vida fuera del Sistema Solar

INFOBAE AMÉRICA
“Las leyendas nunca se olvidan

“Las leyendas nunca se olvidan de dónde vienen”: ‘Canelo’ Álvarez impulsa campaña solidaria en 50 instituciones deportivas mexicanas

Arrestaron a la influencer brasileña Melissa Said: la acusan de liderar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero

Arrestaron a un hombre con cuchillo cerca de la embajada de Estados Unidos en Tokio: un policía herido

Hadrosaurio: cómo era la especie de dinosaurio que encontraron momificado con piel y cascos sorprendentes

David Foenkinos opina que “ni un novelista hubiera imaginado” el robo del Louvre

TELESHOW
Hoy tu sueño es real:

Hoy tu sueño es real: los castings de 5 jovencitas que querían ser estrellas del pop y lo lograron con Bandana

Patricia Sosa cantó en lo de Guido Kaczka por una causa solidaria y recaudó una cifra millonaria

La transformación de Lourdes Fernández en Lowrdez: su vida antes de Bandana y la reinvención como ícono pop

Lourdes Fernández dejó el hospital junto a una amiga: los detalles de su internación

El crudo testimonio de Ioja, la mejor amiga de Lourdes Fernández: “De ese tipo se podía esperar cualquier cosa”