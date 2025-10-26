Apple mantendría el nombre ‘iPhone 20’ para su lanzamiento del 20 aniversario

Junto con el iPhone 20, ese año verían la luz varias versiones, como los Air, Pro, Pro Max y el esperado iPhone Fold 2. REUTERS/Ann Wang

Con la vista puesta en una fecha emblemática, Apple estaría preparando una jugada simbólica para el aniversario número 20 de su teléfono insignia: todo apunta a que el modelo que marca ese hito llevará el nombre de ‘iPhone 20’. De acuerdo con filtraciones analizadas por especialistas del sector, la compañía tiene previsto saltarse los eventuales iPhone 18 y 19 en su estrategia de branding para alinear el número de versión con las dos décadas del lanzamiento del primer celular en 2007.

Estrategia de producto: la coincidencia del iPhone 20 con el aniversario de Apple

Según filtraciones recogidas por ETNews y el análisis de Omdia, uno de los principales institutos internacionales de inteligencia tecnológica, Apple lanzaría directamente el iPhone 20 en el año 2027, dejando de lado las denominaciones convencionales y así celebrar el aniversario redondo de su icónico celular.

En paralelo, se espera que la versión de entrada, denominada iPhone 18e, mantenga su numeración habitual y actúe como el modelo accesible dentro del catálogo de ese año.

La estrategia trasciende la simple numeración: junto con el iPhone 20, ese año verían la luz varias versiones, como los Air, Pro, Pro Max y el esperado iPhone Fold 2, con la ventana tradicional de lanzamiento en la segunda mitad de septiembre. Esta coincidencia numérica recuerda el lanzamiento del iPhone X en 2017 para marcar la primera década del dispositivo, consolidando la costumbre de Apple de conectar los hits de nombre con las efemérides más destacadas de la marca.

El futuro de la gama: iPhone plegable

Las informaciones sobre el futuro iPhone Fold abren un nuevo frente de especulación. Aunque algunos informes apuntan a un retraso en el desarrollo del primer modelo plegable de Apple, otros analistas sostienen que su segunda versión podría acompañar al iPhone 20 para el gran evento de 2027.

Existe incluso la posibilidad de que la firma elija ese mismo año para revolucionar la línea y hacer coincidir el debut de su plegable con la celebración del aniversario, dando un carácter aún más especial al acontecimiento.

Otra predicción relevante es la probable ausencia de un iPhone 18 estándar en el lanzamiento de 2026, restringiendo el foco a los modelos Air, Pro y Pro Max antes de retomar la secuencia completa al año siguiente.

La decisión de Apple de saltarse números para sincronizar la marca con los aniversarios recuerda estrategias previas y muestra cómo la compañía busca mantener la atención del público y la relevancia de su producto más emblemático.

Si bien algunos detalles sobre los dispositivos concretos para 2027 aún están sujetos a filtraciones y especulaciones, lo cierto es que el iPhone 20 podría marcar tanto un nuevo ciclo para la gama como el inicio de una etapa diferenciada en la historia de Apple, especialmente si el esperado modelo plegable acompaña este lanzamiento simbólico.

iPhone 17 Pro Max: especificaciones, novedades y precio del modelo

El iPhone 17 Pro Max destaca en la serie como el modelo más avanzado, equipado con una pantalla OLED de 6,9 ​​pulgadas, la más grande fabricada por Apple . Integra el procesador A19 Pro y un sistema de refrigeración con cámara de vapor, igual que la versión Pro, pero añade un zoom óptico de 8x, dirigido a usuarios interesados ​​en fotografía de largo alcance.

En el ámbito de video, ofrece compatibilidad con formatos ProRes RAW y grabación en calidad 4K hasta 120 cuadros por segundo, lo que lo posiciona como una herramienta preferida por los creadores de contenido. La batería permite alcanzar una autonomía de hasta 37 horas, el valor más alto en la línea de la compañía.

Este dispositivo está disponible en acabados naranja cósmico, azul profundo y plata, con precios que parten desde 1.199 dólares y versiones de almacenamiento que llegan hasta 1 TB.