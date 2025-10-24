El 64% de los niños en Colombia pasa 9 horas diarias frente a las pantallas y sin supervisión

Los datos muestran que apenas el 13% de los padres emplea mecanismos de control o protección digital. (Imagen ilustrativa Infobae)

El 64% de los niños en Colombia se distrae con pantallas sin supervisión adulta durante jornadas que alcanzan las nueve horas diarias, reveló la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) al presentar los hallazgos de su reciente estudio sobre hábitos digitales en la niñez y adolescencia colombianas.

El informe señala que, en promedio, los niños, niñas y adolescentes del país pasan 8,9 horas diarias frente a pantallas en días de semana, cifra que se eleva en ausencia de acompañamiento adulto para dos de cada tres menores.

A pesar de la duración prolongada de la exposición y de los riesgos asociados, los datos muestran que apenas el 13% de los padres emplea mecanismos de control o protección digital, mientras que el 53% de los menores desconoce completamente la existencia de filtros para restringir el acceso a contenidos inapropiados.

Las horas que pasan los menores frente a las pantallas se eleva en ausencia de acompañamiento adulto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este escenario preocupa a especialistas en crianza digital, quienes alertan sobre los peligros de la desinformación, el contacto con desconocidos o el consumo inadvertido de material dañino.

El contexto colombiano se enmarca en una problemática global. El informe internacional ‘Cyberbullying in Plain Sight’ elaborado por McAfee apunta que el 28% de los menores en el mundo ha experimentado algún tipo de ciberacoso motivado por razones raciales, y que uno de cada seis menores fue blanco de acoso sexual a través de internet.

La exposición a situaciones hostiles lleva a muchos a tomar decisiones drásticas: el 34% ha eliminado cuentas en redes sociales con el fin de escapar del hostigamiento. Llama la atención que el 53% de los adolescentes reportó haber incurrido en comportamientos de ciberacoso sin reconocerlos como tales, incluyendo burlas reiteradas, exclusión de grupos y difusión de rumores.

El 53% de los adolescentes reportó haber incurrido en comportamientos de ciberacoso sin reconocerlos como tales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de estos riesgos se refleja también en el aumento de denuncias por delitos informáticos en Colombia. Según la Policía Cibernética del país, en 2024 se registraron más de 77.000 quejas por ciberdelitos, de las cuales al menos 1.400 corresponden a casos que involucran a menores. Entre estos, las modalidades de grooming, sextorsión y exposición a contenidos ilegales encabezan las cifras de alerta para padres, educadores y autoridades.

El debate sobre las estrategias para mitigar estos riesgos estuvo al centro del evento “¿Cómo cuidamos a los niños en las pantallas?”, realizado en el Movistar Game Club de Bogotá y transmitido por YouTube. Durante el encuentro, se compartieron historias ilustradas, recomendaciones prácticas y testimonios de expertos, quienes abordaron los desafíos asociados al uso de videojuegos, redes sociales y plataformas de mensajería en línea entre la niñez.

En su intervención, Fabián Hernández, presidente ejecutivo de Movistar Colombia, subrayó: “Proteger a la niñez en los entornos digitales no es solo una necesidad: es una responsabilidad compartida”. En ese sentido, la compañía instó a familias, escuelas, autoridades y sector privado a fortalecer la colaboración intersectorial, promoviendo la alfabetización mediática y el uso responsable de la tecnología desde edades tempranas, como estrategia fundamental para reducir la vulnerabilidad de niños y adolescentes en internet.

Las modalidades de grooming, sextorsión y exposición a contenidos ilegales encabezan las cifras de alerta para los padres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos del uso excesivo de pantallas en niños

Diversos estudios científicos advierten que el uso prolongado de dispositivos electrónicos en la infancia está vinculado a un riesgo incrementado de ansiedad, depresión, agresividad e hiperactividad en menores de hasta 10 años, según recoge una investigación internacional analizada por la Asociación Americana de Psicología.

Al evaluar a casi 300.000 niños, los investigadores encontraron una relación bidireccional: quienes más utilizan pantallas muestran mayor tendencia a desarrollar problemas emocionales y de conducta, mientras que aquellos menores que ya sufren este tipo de malestares tienden a refugiarse aún más en el consumo digital como vía de evasión.

Los autores destacan la importancia de vigilar no solo el tiempo total de exposición, sino también la naturaleza de los contenidos visualizados. Los videojuegos, en particular, se asociaron a un mayor riesgo de disfunción emocional, especialmente para quienes los utilizan como escape ante el malestar.