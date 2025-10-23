Tecno

Dónde instalar el router en casa para evitar interferencias y mejorar la velocidad del WiFi

Obstáculos físicos, interferencias y la orientación de las antenas influyen considerablemente en la cobertura, haciendo de la ubicación un factor crucial para streaming, videojuegos y videollamadas en el hogar

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Con este consejo optimizarás el funcionamiento del router para una una mayor señal dentro del hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del router WiFi en el hogar es un factor clave que determina la calidad de la señal y la estabilidad de la conexión a internet. Aunque muchas personas atribuyen la velocidad únicamente al plan contratado o a las prestaciones técnicas del equipo, el lugar donde se instala el router tiene impacto directo en el desempeño de toda la red.

Una instalación incorrecta puede exponer el dispositivo a interferencias que reducen su eficiencia y limitan la cobertura en distintos ambientes de la vivienda.

A medida que las exigencias de streaming, videollamadas y descarga de archivos aumentan, la demanda por conexiones potentes se ha vuelto tendencia. Mejorar la cobertura en casa no requiere necesariamente un contrato más caro ni cambios de proveedor, sino ajustar algunos elementos básicos del entorno donde opera el router.

Hay ciertos elementos que pueden complicar el funcionamiento correcto del router - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué afecta el funcionamiento del router WiFi

Entre ellos, la presencia de obstáculos físicos, la cercanía a dispositivos electrónicos y la correcta interpretación de las señales luminosas en el aparato.

La empresa británica de telecomunicaciones, Vodafone, en su sitio web, ha sañalado que una de las principales causas de la baja velocidad en una red doméstica son las interferencias generadas por objetos cotidianos. Aparatos como altavoces Bluetooth, asistentes inteligentes y consolas emiten ondas electromagnéticas que compiten con la señal WiFi, afectando negativamente la capacidad y calidad de la transmisión.

Por qué el router no debe estar en la cocina

Más allá de los dispositivos electrónicos convencionales, existen “enemigos invisibles” del router. El microondas, por ejemplo, emite ondas en la misma frecuencia (2,4 GHz) utilizada por el WiFi tradicional, lo que incrementa el riesgo de interferencia, principalmente cuando los dos aparatos permanecen cerca durante el funcionamiento.

En viviendas donde el router y el microondas coinciden en la cocina, es habitual registrar caídas o interrupciones momentáneas al conectar a Internet.

Los errores en la conexión al WiFi pueden ser por elementos como hornos microondas, teléfonos móviles y otros elementos de uso cotidiano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, otros elementos como teléfonos inalámbricos, cámaras para bebés o routers adicionales también pueden generar ruidos electromagnéticos indeseados. Mantener el router alejado de estos aparatos suele ser suficiente para notar mejoras en la cobertura y la velocidad.

El router suele operar en dos bandas principales: 2,4 GHz y 5 GHz. La primera alcanza una distancia de hasta 46 metros en espacios abiertos y libres de obstáculos, pero es más vulnerable a interferencias. La segunda, pese a ofrecer velocidades superiores y menor saturación, reduce su rango a aproximadamente 30 metros. En ambientes domésticos con paredes y mobiliario, estos valores se ven aún más reducidos.

Colocar el router más allá de los límites mencionados puede provocar la pérdida de señal o la imposibilidad de conexión estable en áreas alejadas de la vivienda.

Cómo ubicar el router de manera correcta

La posición ideal es en el centro del hogar, en un lugar elevado y despejado de objetos metálicos, muros gruesos y electrodomésticos. Es recomendable orientar las antenas de manera que una apunte hacia arriba y otra en horizontal, en ángulo recto, optimizando así tanto la cobertura vertical como la horizontal.

La conexión a internet depende de mucho más que planes premium con empresas de telecomunicaciones, la posición de router y sus luces influyen profundamente en su funcionamiento - (Imagen ilustrativa Infobae)

Una ubicación accesible facilita no solo el rendimiento, sino el diagnóstico y la intervención ante fallos.

Cómo saber si mi router está funcionando correctamente

El router WiFi comunica su estado mediante indicadores LED que informan sobre el funcionamiento de cada módulo (sistema, WiFi, LAN, WAN, entre otros). La luz de encendido, generalmente verde, asegura la alimentación eléctrica. La luz del sistema parpadeante señala que el software responde bien; si esta queda fija o se apaga, puede tratarse de un error interno.

El LED de WiFi indica el tráfico y la actividad inalámbrica, mientras que las luces de red LAN parpadean para mostrar transferencia entre el router y los dispositivos conectados por cable.

La luz WAN, esencial para saber si el router está conectado con éxito al proveedor, advierte con tonos naranja o rojo sobre caídas de la red, congestión o eventos críticos en la conexión a internet.

Comprender el significado de cada indicador y estar atento ante cualquier anomalía posibilita actuar de inmediato ante eventuales problemas de conectividad o calidad.

