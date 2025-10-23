Audi RS3: versiones, rendimiento y tecnología del auto deportivo

Su suspensión de alto desempeño y aerodinámica optimizada favorecen estabilidad y control a alta velocidad. (Foto: Audi)

El nuevo Audi RS3 fue presentado con actualizaciones en motorización, tecnología y sistemas de asistencia a la conducción para el segmento de deportivos compactos. El modelo incorpora un motor de cinco cilindros, soluciones digitales aplicadas al habitáculo y avances en seguridad activa.

Entre los principales atributos, suma funciones orientadas a la optimización del rendimiento, gestión electrónica y conectividad. De esta forma se abordan las distintas configuraciones, características técnicas y las innovaciones tecnológicas que forman parte del nuevo RS3.

Cuáles son las versiones disponibles del Audi RS3

Hay dos versiones: RS3 Sportback y RS3 Sedán. La primera corresponde a la carrocería hatchback de cinco puertas, mientras que la segunda opta por la silueta clásica de sedán de cuatro puertas.

La versión Sedan privilegia el volumen del baúl. (Foto Infobae)

Ambas versiones comparten la arquitectura mecánica, motorización y transmisión, diferenciándose principalmente en dimensiones y capacidad de baúl, con 282 y 321 litros de espacio respectivamente.

Además, la variante Sportback ofrece mayor flexibilidad en el uso de espacio gracias a los asientos traseros abatibles 40:20:40, mientras que el Sedán privilegia una cajuela de mayor volumen.

Cómo es el rendimiento y motor de este auto deportivo

El propulsor que impulsa ambas variantes es un motor de cinco cilindros, 2.5 litros TFSI turboalimentado, capaz de generar una potencia máxima de 400 caballos (294 kW) y un torque de 500 Nm disponible entre 2.250 y 5.600 rpm.

La aceleración de 0 a 100 km/h se logra en 3,8 segundos, mientras que la velocidad máxima alcanza 250 km/h, según lo consignado en los documentos técnicos.

Integra un motor de cinco cilindros TFSI de 2,5 litros. (Foto: Infobae)

El sistema de tracción quattro en las cuatro ruedas, acompañado por la transmisión S-tronic de siete marchas, facilita un reparto eficiente de la potencia y garantiza estabilidad incluso en condiciones límite.

Las versiones incorporan suspensión delantera McPherson y trasera multilink de cuatro brazos, configuraciones elegidas para absorber irregularidades y optimizar el manejo deportivo. El paquete de frenos ventilados y perforados, con pinzas en color rojo, refuerza las capacidades de frenada necesarias para un deportivo de esta índole.

Qué tecnología integra este vehículo deportivo para la conducción y experiencia

El interior pone a disposición el Audi virtual cockpit plus de 12,3 pulgadas, que presenta información relevante del vehículo, modos de manejo y configuraciones personalizables específicas del modelo RS.

El sistema de entretenimiento se apoya en la plataforma MMI radio plus, acompañado de una pantalla central táctil de 10,1 pulgadas de alta definición y sistema de sonido premium SONOS con audio 3D.

El modelo incorpora un panel central táctil de 10,1 pulgadas con acceso a funciones multimedia y navegación avanzada. (Foto: Infobae)

Dentro de las funciones tecnológicas, se incluye Head-up display, conectividad plena mediante Audi Smartphone Interface y opciones de navegación avanzada MMI touch.

Entre las ayudas a la conducción, el vehículo integra sensores de parqueo delanteros y traseros, cámara multifuncional, sistema Audi Parking System Plus, sensores de luz y lluvia y modos de manejo ajustables a través de la función Audi Drive Select.

La conectividad y el ambiente interior se ven reforzados con interfaz Bluetooth, iluminación ambiental LED multicolor y techo panorámico de accionamiento eléctrico.

Cuáles son los principales sistemas de seguridad de este vehículo deportivo

Es un factor clave para reducir daños en caso de accidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este modelo de Audi incluye seis airbags distribuidos entre las filas delantera y trasera, protección proactiva de ocupantes y sistemas automáticos de encendido de luces y frenado de emergencia.

El vehículo suma control electrónico de estabilidad (ESC), sistema antibloqueo de frenos (ABS), monitoreo de presión de neumáticos y anclajes ISOFIX para sillas infantiles.

El equipamiento se extiende a sistemas de alerta de colisión frontal, asistente de cambio y mantenimiento de carril, limitador de velocidad y detector de cansancio.

Asimismo, la seguridad activa incorpora protección lateral y trasera, advertencia de tráfico cruzado y asistencia de crucero adaptativa, lo cual contribuye a un enfoque preventivo en situaciones de tráfico diario y conducción en carretera.