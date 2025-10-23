Tecno

Audi RS3: versiones, rendimiento y tecnología del auto deportivo

La gama más reciente de este modelo incorpora un motor cinco cilindros, sistemas de asistencia avanzados y soluciones digitales enfocadas en conectividad y seguridad

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Su suspensión de alto desempeño
Su suspensión de alto desempeño y aerodinámica optimizada favorecen estabilidad y control a alta velocidad. (Foto: Audi)

El nuevo Audi RS3 fue presentado con actualizaciones en motorización, tecnología y sistemas de asistencia a la conducción para el segmento de deportivos compactos. El modelo incorpora un motor de cinco cilindros, soluciones digitales aplicadas al habitáculo y avances en seguridad activa.

Entre los principales atributos, suma funciones orientadas a la optimización del rendimiento, gestión electrónica y conectividad. De esta forma se abordan las distintas configuraciones, características técnicas y las innovaciones tecnológicas que forman parte del nuevo RS3.

Cuáles son las versiones disponibles del Audi RS3

Hay dos versiones: RS3 Sportback y RS3 Sedán. La primera corresponde a la carrocería hatchback de cinco puertas, mientras que la segunda opta por la silueta clásica de sedán de cuatro puertas.

La versión Sedan privilegia el
La versión Sedan privilegia el volumen del baúl. (Foto Infobae)

Ambas versiones comparten la arquitectura mecánica, motorización y transmisión, diferenciándose principalmente en dimensiones y capacidad de baúl, con 282 y 321 litros de espacio respectivamente.

Además, la variante Sportback ofrece mayor flexibilidad en el uso de espacio gracias a los asientos traseros abatibles 40:20:40, mientras que el Sedán privilegia una cajuela de mayor volumen.

Cómo es el rendimiento y motor de este auto deportivo

El propulsor que impulsa ambas variantes es un motor de cinco cilindros, 2.5 litros TFSI turboalimentado, capaz de generar una potencia máxima de 400 caballos (294 kW) y un torque de 500 Nm disponible entre 2.250 y 5.600 rpm.

La aceleración de 0 a 100 km/h se logra en 3,8 segundos, mientras que la velocidad máxima alcanza 250 km/h, según lo consignado en los documentos técnicos.

Integra un motor de cinco
Integra un motor de cinco cilindros TFSI de 2,5 litros. (Foto: Infobae)

El sistema de tracción quattro en las cuatro ruedas, acompañado por la transmisión S-tronic de siete marchas, facilita un reparto eficiente de la potencia y garantiza estabilidad incluso en condiciones límite.

Las versiones incorporan suspensión delantera McPherson y trasera multilink de cuatro brazos, configuraciones elegidas para absorber irregularidades y optimizar el manejo deportivo. El paquete de frenos ventilados y perforados, con pinzas en color rojo, refuerza las capacidades de frenada necesarias para un deportivo de esta índole.

Qué tecnología integra este vehículo deportivo para la conducción y experiencia

El interior pone a disposición el Audi virtual cockpit plus de 12,3 pulgadas, que presenta información relevante del vehículo, modos de manejo y configuraciones personalizables específicas del modelo RS.

El sistema de entretenimiento se apoya en la plataforma MMI radio plus, acompañado de una pantalla central táctil de 10,1 pulgadas de alta definición y sistema de sonido premium SONOS con audio 3D.

El modelo incorpora un panel
El modelo incorpora un panel central táctil de 10,1 pulgadas con acceso a funciones multimedia y navegación avanzada. (Foto: Infobae)

Dentro de las funciones tecnológicas, se incluye Head-up display, conectividad plena mediante Audi Smartphone Interface y opciones de navegación avanzada MMI touch.

Entre las ayudas a la conducción, el vehículo integra sensores de parqueo delanteros y traseros, cámara multifuncional, sistema Audi Parking System Plus, sensores de luz y lluvia y modos de manejo ajustables a través de la función Audi Drive Select.

La conectividad y el ambiente interior se ven reforzados con interfaz Bluetooth, iluminación ambiental LED multicolor y techo panorámico de accionamiento eléctrico.

Cuáles son los principales sistemas de seguridad de este vehículo deportivo

Es un factor clave para
Es un factor clave para reducir daños en caso de accidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este modelo de Audi incluye seis airbags distribuidos entre las filas delantera y trasera, protección proactiva de ocupantes y sistemas automáticos de encendido de luces y frenado de emergencia.

El vehículo suma control electrónico de estabilidad (ESC), sistema antibloqueo de frenos (ABS), monitoreo de presión de neumáticos y anclajes ISOFIX para sillas infantiles.

El equipamiento se extiende a sistemas de alerta de colisión frontal, asistente de cambio y mantenimiento de carril, limitador de velocidad y detector de cansancio.

Asimismo, la seguridad activa incorpora protección lateral y trasera, advertencia de tráfico cruzado y asistencia de crucero adaptativa, lo cual contribuye a un enfoque preventivo en situaciones de tráfico diario y conducción en carretera.

Temas Relacionados

AudiAudi RS3RendimientoAutoDeportivoTecno Autos y MovilidadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Nicolás de Zubiría vuelve con ‘Aventura gastronómica Colombia’ por Sony Channel: entrevista exclusiva

Esta nueva temporada tiene como eje la ciudad de Bogotá y sus alrededores, con un énfasis especial en los productos locales

Nicolás de Zubiría vuelve con

OnePlus confirma la capacidad de batería del OnePlus 15: es la mayor de más de 7000 mAh

El fabricante suma compatibilidad con carga rápida de 120 W a través de cable, lo que permite reabastecer por completo la batería en apenas minutos

OnePlus confirma la capacidad de

Cuidado con los tutoriales virales: así operan las estafas que ofrecen servicios premium sin pagar

El método, conocido como ClickFix, no requiere descargar archivos: basta pegar un comando para que el sistema conecte con scripts maliciosos

Cuidado con los tutoriales virales:

Cómo tener gratuitamente durante un mes el internet satelital de Starlink

La oferta de Starlink permite experimentar navegación, streaming y videollamadas de alta velocidad, priorizando regiones sin cobertura fija y simplificando el registro desde el sitio oficial de la compañía

Cómo tener gratuitamente durante un

Este juego de ciencia ficción está gratis en Steam, solo hasta el 31 de octubre de 2025

Inspirado en los clásicos shoot ’em up de los años 80, el juego ofrece 26 niveles llenos de acción, jefes finales y estética vectorial al estilo de las consolas antiguas

Este juego de ciencia ficción
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué opciones planea el Gobierno

Qué opciones planea el Gobierno para reemplazar a Pablo Quirno en la secretaría de Finanzas

Investigan si escuchar y tocar música reduce el riesgo de demencia en adultos mayores

Suspendieron por tiempo indefinido el servicio de trenes que unía Buenos Aires con Bahía Blanca

Vialidad: la Fiscalía se opuso al pedido de Cristina Kirchner y Lázaro Báez para frenar el decomiso de sus bienes

Trágico choque en Panamericana entre dos camiones y dos autos: hay al menos tres muertos

INFOBAE AMÉRICA
Un estudio reveló que los

Un estudio reveló que los dinosaurios mantenían alta diversidad hasta el impacto de un asteroide

Dos bombarderos estadounidenses B-1B sobrevolaron el mar Caribe a pocos kilómetros de las costas de Venezuela

La Conaie suspendió el paro sin diálogo ni concesiones: un hecho inédito en la historia democrática de Ecuador

Expertos advierten que limpiar Gaza de artefactos explosivos sin detonar llevará entre 20 y 30 años

Pakistán prohibió al partido islamista TLP tras violentas protestas

TELESHOW
La aventura de Celeste Cid

La aventura de Celeste Cid y Santiago Korovsky en Puerto Madryn: pingüinos, guanacos y paisajes increíbles

La nueva actividad que comenzó la China Suárez en Turquía: “Desayuno con vista”

Lissa Vera se descompensó luego de su denuncia contra el exnovio de Lourdes Fernández

Un flechazo de verano y un divorcio que casi arruina todo: la increíble historia de amor de Matías Alé y Martina Vignolo

El emotivo video de Maru Botana por el cumpleaños de su hija Lucía: “Gracias por tus palabras cuando me viste caída”