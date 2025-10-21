Universal+ suma Hotel Costiera a su catálogo: serie de acción con Jesse Williams

El lanzamiento de Hotel Costiera está programado para el 24 de octubre en la señal de Universal+.

Universal+ anunció la llegada exclusiva para Latinoamérica de Hotel Costiera, una serie de acción y drama protagonizada por Jesse Williams y que promete conquistar a la audiencia con su trama ambientada en la lujosa costa de Positano, Italia. El estreno se realizará el 24 de octubre de 2025 tras un acuerdo entre Universal+ y Fremantle.

Hotel Costiera: trama, elenco internacional y producción

Hotel Costiera narra la historia de Daniel De Luca, interpretado por Jesse Williams, quien regresa a Italia a trabajar como “fixer” en uno de los hoteles más exclusivos del país. Allí, además de resolver situaciones para huéspedes acaudalados, Daniel debe enfrentarse a la misión personal de encontrar a Alice, la hija desaparecida del propietario del hotel. El desafío lo llevará a límites inesperados, convirtiendo su búsqueda en la misión más compleja de su vida.

La serie fue creada por Francesco Arlanch y Elena Bucaccio, figuras reconocidas de la industria europea, bajo la dirección de Adam Bernstein y Giacomo Martelli. Filmada íntegramente en Italia, la ambientación y la fotografía realzan la atmósfera sofisticada y peligrosa del universo Costiera. El proyecto reúne a un elenco internacional que, junto a Williams, incluye a Jordan Alexandra, Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno y Alejandra Onieva.

Universal+ anunció la llegada exclusiva para Latinoamérica de Hotel Costiera. REUTERS/Dado Ruvic

Universal+ apuesta así por una propuesta de alto impacto visual y narrativo, impulsando su catálogo de ficciones originales y reforzando la diversidad en sus contenidos a través de un acuerdo de coproducción con Fremantle y Amazon MGM Studios.

Jesse Williams: del quirófano a la acción en Hotel Costiera

El actor, director y productor conocido por su papel en Grey’s Anatomy encuentra en Hotel Costiera un desafío completamente nuevo: encarnar a un ex marine que recurre a sus habilidades para ayudar a otros en su tierra natal, mientras lidia con su pasado y redefine su identidad.

Jesse Williams definió a Daniel como “un poco impulsivo y está un poco atormentado, intentando reencontrarse consigo mismo, y eso puede traer algunas frustraciones (…) se encuentra a la deriva en un lugar que debería resultar familiar”, según declaró a Variety.

Jesse Williams dio vida al Dr. Jackson Avery en Grey’s Anatomy. REUTERS/Remo Casilli

Williams debió someterse a intenso entrenamiento físico para personificar a un héroe de acción con credibilidad y magnetismo. En palabras del propio actor, Daniel es “un militar de carrera que fue dado de baja y ahora se lame las heridas. No tiene esposa, ni madre, ni familia, y regresa a su tierra natal para descubrir cuál es el siguiente paso en la vida, y luego es arrastrado a una escapada tras otra”.

Este nuevo rol permite a Williams desplegar una faceta diferente en la pantalla, capaz de combinar la vulnerabilidad y la fortaleza requeridas en un personaje como De Luca.

El lanzamiento de Hotel Costiera está programado para el 24 de octubre en la señal de Universal+, sumándose a la variada oferta de la plataforma para Latinoamérica. El acceso al contenido también estará disponible en los canales premium Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality, presentes en las principales operadoras de televisión paga de la región.

'Hotel Costiera', la serie que unió a Alejandra Onieva con el actor Jesse Williams. (Instagram)

Qué rol desempeñó Jesse Williams en Grey’s Anatomy

Jesse Williams dio vida al Dr. Jackson Avery en Grey’s Anatomy, un cirujano plástico que llega al Gray Sloan Memorial Hospital como parte del programa de residentes. Su personaje destaca por su talento médico y por ser descendiente de una familia reconocida en el ámbito de la medicina, lo que añade presión y desafíos a su desarrollo profesional y personal dentro de la serie.

A lo largo de las temporadas, Jackson Avery se involucra en historias de liderazgo, toma de decisiones en situaciones críticas y relaciones complejas con otros personajes. La evolución del personaje permite al público conocer diferentes facetas de su vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal, consolidándolo como una figura central en el desarrollo de la trama.