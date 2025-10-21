Tecno

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este 21 de octubre

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Por Armando Montes

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ethereum es una plataforma digital que adopta la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y expande su uso a una gran variedad de aplicaciones, mientras que ether es su criptomoneda nativa. En el mundo de las finanzas digitales es común que la criptomoneda sea llamada como la red, aunque en realidad no son lo mismo.

La plataforma ethereum, fundada en el 2015 por el programador Vitalik Buterin, buscaba ser un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas sobre las que se pueden hacer contratos inteligentes (dAPPs)

Al igual que el bitcoin, el valor de ether se disparó en un corto periodo de tiempo. En enero de 2016, ether cotizaba alrededor de un dólar y actualmente tiene un máximo histórico de 4953.73 unidades.

Precio de ethereum

Mientras el debate se acalora cada día más sobre la conveniencia o no de su uso, ethereum cotiza este día a las 09:30 horas (UTC) en 3865.76 USD, lo que supone un cambio de -4.36% con respecto a las últimas 24 horas y una variación de -0.47% con referencia a su valor alcanzado en la última hora.

En cuanto a su capitalización de mercado, ha mantenido el puesto #2 entre las monedas digitales.

Ethereum 2.0: las claves

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda bitcoin en el último día

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Cómo ha cambiado el valor

El sube y baja de tether: cuál es su valor este 21 de octubre

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

El sube y baja de

Universal+ suma Hotel Costiera a su catálogo: serie de acción con Jesse Williams

El actor, reconocido por su papel en Grey’s Anatomy, enfrenta un nuevo desafío en esta producción: interpretar a un exmarine que utiliza sus habilidades para ayudar a otros

Universal+ suma Hotel Costiera a

Apple obtiene los derechos exclusivos para transmitir la Fórmula 1 en Estados Unidos

La obtención de los derechos de transmisión de la Fórmula 1 posiciona a la compañía como un rival de peso frente a gigantes del entretenimiento como ESPN

Apple obtiene los derechos exclusivos

Ingenieros de Apple expresan dudas sobre el desempeño del nuevo Siri con IA

El continuo atraso de las funcionalidades influiría en la permanencia de empleados clave dentro del equipo de inteligencia artificial

Ingenieros de Apple expresan dudas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los docentes universitarios llevarán a

Los docentes universitarios llevarán a cabo hoy otra jornada de protestas para exigir la aplicación de la ley de financiamiento

Comienza el juicio por el femicidio de Xoana Escobar, la mujer que fue encontrada muerta dentro de un tambor en Merlo

Desarticularon una banda dedicada al robo de vehículos en Salta y detuvieron a 13 personas

Por una discusión de tránsito, un conductor golpeó con un fierro a un motociclista en Córdoba

Recuperaron restos fósiles que eran vendidos por redes sociales en Río Negro

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea acordó adelantar

La Unión Europea acordó adelantar al 2028 la desconexión de las importaciones de hidrocarburos rusos

Sanae Takaichi es la primera mujer en ser designada al frente del gobierno de Japón

EEUU planea aplicar aranceles de hasta el 100% a Nicaragua por sus violaciones de derechos humanos y laborales

Israel confirmó la identidad del rehén asesinado y entregado por los terroristas de Hamas el lunes por la noche

Azotea, la residencia de artistas que busca recuperar el espíritu de los ‘60 en el Microcentro porteño

TELESHOW
El anuncio de L-Gante tras

El anuncio de L-Gante tras su escandalosa ruptura con su representante: “Hoy comienzo una nueva etapa de mi carrera”

MasterChef Celebrity presentó a la estrella del rock elegida para reemplazar a Pablo Lescano

El error de Juana Repetto por el que se filtró el nombre de su tercer hijo: el video que la delató

La postura de Edith Hermida sobre su acosador: “Es una persona que no está en eje, pero nunca fue agresivo conmigo”

La confesión de Fede Vigevani sobre su soltería: “Le tengo el miedo al compromiso”