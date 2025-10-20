Tecno

Caída global de Amazon afecta a los colombianos: Nequi, Bancolombia y Davivienda no funcionan

Además de las aplicaciones locales, también han fallos en servicios de streaming y videojuegos

La caída global de Amazon
La caída global de Amazon Web Services afecta a bancos y plataformas digitales en Colombia.(Nequi)

Una interrupción masiva en Amazon Web Services ha generado una oleada de problemas en plataformas digitales de todo el mundo, con impacto directo en varias empresas y servicios de Colombia.

La falla, reportada desde las primeras horas del lunes, ha causado la suspensión intermitente de aplicaciones, demoras notables y fallas en la conexión de numerosos sistemas en línea, lo que afectó tanto a usuarios individuales como a empresas, incluidas entidades financieras nacionales.

Los bancos colombianos con fallas tras la caída de AWS

Según comunicados oficiales de las propias entidades, Bancolombia y Davivienda experimentaron dificultades para garantizar la operación completa de sus canales virtuales.

Bancolombia informó que su aplicación y otros servicios en línea no estaban disponibles para operaciones como transferencias y consultas de saldo. Los usuarios tampoco pudieron acceder a ciertos movimientos en las sucursales físicas apoyadas en tecnología digital durante el período crítico de la interrupción.

Bancolombia y Davivienda reportan fallas
Bancolombia y Davivienda reportan fallas en sus servicios virtuales tras la interrupción de AWS. (REUTERS/Luisa González)

A pesar de las restricciones, el banco aseguró que cajeros automáticos, corresponsales bancarios y los pagos con tarjetas de débito y crédito en los puntos de venta funcionaban con normalidad.

Desde Davivienda la situación fue similar: la aplicación móvil y la atención por call center presentaron fallas temporales, limitando la capacidad de respuesta al cliente y la gestión de movimientos financieros a distancia. La página web y la red de cajeros, sin embargo, continuaron operativas, permitiendo a los clientes realizar parte de sus transacciones.

La entidad explicó que la problemática se vinculaba de manera directa a inconvenientes técnicos en la infraestructura de AWS y que el proveedor ya trabajaba en la restauración total del servicio.

Nequi, la plataforma de banca digital, también se vio afectada por la interrupción, aunque al cierre de este reporte no emitió un comunicado específico de alcance nacional, pero al abrir su aplicación si aparece una alerta informando de la situación.

La alerta de Nequi por
La alerta de Nequi por los fallos que está teniendo AWS. (Captura)

Otros servicios y aplicaciones que están presentando fallos

No solo los bancos colombianos enfrentaron problemas. La afectación de AWS tuvo repercusiones en plataformas usadas en el país debido a las fallas globales, alterando el funcionamiento normal de plataformas de streaming, videojuegos, aplicaciones de mensajería y redes sociales.

Entre las compañías internacionales fuertemente impactadas se encuentran Netflix, Microsoft, Fortnite, Duolingo, Zoom, Roblox, Epic Games Store, Canva, Airbnb, Instagram y múltiples servicios de inteligencia artificial como ChatGPT de OpenAI y Perplexity.

En Colombia, usuarios reportaron problemas para ingresar a estos servicios desde diversas regiones y dispositivos. Las fallas incluyeron desde bloqueos parciales de acceso hasta cierres temporales completos de aplicaciones.

La congestión en servicios virtuales llegó a manifestarse en quejas públicas en redes sociales y foros de internet como Reddit y X, donde los usuarios expresaron preocupación por la imposibilidad de ejecutar tareas laborales, académicas o de entretenimiento que dependen de la infraestructura de AWS.

El incidente en AWS se
El incidente en AWS se originó por una falla en la resolución de DNS en la región US-EAST-1.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El caso de Alexa, el asistente de voz de Amazon, registró caídas totales del servicio. Amazon Prime Video tampoco estuvo disponible durante varias horas, generando desconcierto entre los usuarios colombianos que utilizan estos recursos para teletrabajo y entretenimiento.

Por qué los servidores de Amazon están fallando

Amazon Web Services mantiene una red global de centros de datos que suministra almacenamiento, soporte de bases de datos, procesamiento de datos e inteligencia artificial a empresas y organismos públicos en todo el mundo.

Su peso en el sector es notable: controla aproximadamente el 30% del mercado global de computación en la nube, según Statista, lo que explica que cualquier contratiempo técnico genere efectos en cascada, agudizados por la dependencia de bancos, comercios electrónicos y sistemas de reservas de vuelos.

El incidente, detectado en la región US-EAST-1 de Virginia del Norte (Estados Unidos), derivó de una falla en la resolución de DNS en el punto final de la API de DynamoDB, una base de datos ampliamente utilizada. Este problema técnico impidió que los sistemas pudieran traducir las direcciones web en identificadores operativos, bloqueando el acceso a datos y aplicaciones.

Downdetector, plataforma que sigue interrupciones tecnológicas, recibió más de 6,5 millones de reportes globales en el pico de la crisis, con Estados Unidos acumulando 1,4 millones de informes y otros países igualmente afectados.

AWS prioriza la restauración de
AWS prioriza la restauración de servicios críticos y restringe nuevos lanzamientos para evitar sobrecargas. (REUTERS/Anushree Fadnavis/File Photo)

AWS emitió actualizaciones técnicas frecuentes desde el inicio del problema, confirmando fallas de conectividad y errores significativos en la región afectada.

Entre las primeras acciones para restaurar la funcionalidad, priorizó servicios críticos como DynamoDB, EC2 (computadora virtual), Lambda (ejecución de código sin servidor), SQS y Amazon Connect. Por razones de seguridad y para evitar una sobrecarga mayor, se restringieron temporalmente los nuevos lanzamientos de instancias EC2 y se recomendó a los clientes no dirigir nuevas tareas a las zonas aún problemáticas.

A lo largo de la jornada, la compañía informó avances parciales, aunque la estabilización de todo el sistema se vio condicionada por la alta demanda acumulada y la necesidad de procesar millones de solicitudes pendientes. En su último reporte, AWS solicitó paciencia y anunció la continuación del proceso de recuperación, con el equipo enfocado en resolver las demoras y alcanzar la normalidad total del servicio.

