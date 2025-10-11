Tecno

Pokémon Go anuncia todas sus novedades para Halloween 2025: recompensas, disfraces y más

Los usuarios podrán acceder al pase GO deluxe, el cual desbloquea niveles y les permite obtener regalos exclusivos

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

La pantalla muestra la opción
La pantalla muestra la opción de mejorar al Pase de GO deluxe con recompensas exclusivas disponibles en la Tienda en línea de Pokémon GO. (Pokémon Go)

Pokémon GO anunció varias novedades para celebrar Halloween 2025. Durante esta temporada, estarán disponibles tanto el Pase de GO gratuito como el Pase de GO deluxe de Halloween (parte 1 y 2).

El Pase de GO es una opción gratuita y por tiempo limitado que permite a los jugadores avanzar durante un periodo especial. Al acumular puntos de GO, se desbloquean niveles y se obtienen recompensas exclusivas.

Con el Pase de GO deluxe, puedes acceder a todas las recompensas del Pase de GO gratuito, además de beneficios adicionales.

La pantalla muestra la opción
La pantalla muestra la opción de mejorar al Pase de GO deluxe con recompensas exclusivas disponibles en la Tienda en línea de Pokémon GO. (Pokémon GO)

Es posible mejorar al Pase de GO deluxe en cualquier momento y, una vez realizado el cambio, reclamar las recompensas de los niveles anteriores ya desbloqueados.

Estas propuestas permiten a los jugadores disfrutar de nuevos desafíos y obtener más premios durante el evento de Halloween.

Qué más trae Pokémon Go para Halloween

Pokémon GO incorpora diversas novedades para Halloween 2025, especialmente relacionadas con el Pase de GO deluxe, disponible para compra en la Tienda en línea de Pokémon GO.

Al adquirir el Pase de GO deluxe, se desbloquean beneficios adicionales al inicio del evento.

Entre las recompensas del Pase
Entre las recompensas del Pase de GO deluxe o su versión con 10 niveles extra se encuentran 10 Ultra Balls, cinco Revivir Máximos, un pase de combate prémium y cinco Pociones Máximas. (Facebook)

Entre las recompensas por comprar el Pase de GO deluxe o su versión con 10 niveles extra, se incluyen: 10 Ultra Balls, cinco Revivires Máximos, un pase de combate prémium y cinco Pociones Máximas.

La actualización Ultrapack, exclusiva de la web, añade aún más objetos: 20 Ultra Balls, 10 Revivires Máximos, 10 Pociones Máximas, dos Pases de combate prémium, una Incubadora y una Superincubadora.

Durante el evento, los jugadores podrán disfrutar de estos extras:

  • Encuentros garantizados con Rotom
  • Más encuentros con Pokémon de temática especial de Halloween
  • Polvo Estelar, puntos de experiencia, Poké Balls y caramelos
  • Nuevas sorpresas especiales
  • Posibilidad de encontrar Pokémon variocolor
La captura de Pokémon se
La captura de Pokémon se realiza lanzando Poké Balls al deslizar el dedo hacia la criatura que aparece en la realidad aumentada del entorno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los que mejoren al Pase de GO deluxe recibirán recompensas exclusivas, como la pose Hora del té, más premios prémium y caramelos especiales.

Además, se activan bonificaciones por nivel:

  • Niveles 1 al 10: triple de Caramelos por captura
  • Niveles 3 al 40: triple de Caramelos por transferir Pokémon y mayor probabilidad de obtener Caramelos ++

Estas novedades hacen que el evento de Halloween ofrezca más recompensas y oportunidades especiales para todos los jugadores.

Cómo empezar a jugar Pokémon Go

Comenzar a jugar Pokémon GO es sencillo y accesible para cualquier usuario con un teléfono inteligente compatible. El primer paso es descargar la aplicación oficial desde Google Play Store (para dispositivos Android) o App Store (para dispositivos iOS).

El objetivo de esta experiencia
El objetivo de esta experiencia es que los usuarios interactúen con nuevas zonas. (Pokémon GO)

Una vez instalada, deberás crear o vincular una cuenta utilizando un correo electrónico, tu cuenta de Google, Facebook, Apple o el Club de Entrenadores Pokémon.

Al iniciar la aplicación por primera vez, deberás personalizar tu avatar eligiendo aspectos como el género, la ropa y algunos complementos. Luego, el juego te guiará con un breve tutorial en el que podrás capturar tu primer Pokémon inicial, que suele ser Bulbasaur, Charmander o Squirtle.

La dinámica de captura consiste en lanzar Poké Balls deslizando el dedo sobre la pantalla hacia el Pokémon que aparece en la realidad aumentada del entorno a través de la cámara del dispositivo.

Pokémon GO utiliza el GPS para ubicarte en el mapa y mostrar Poképaradas, gimnasios y Pokémon salvajes a tu alrededor. Las Poképaradas te permiten recoger objetos útiles como Poké Balls, pociones y huevos.

Este juego se encuentra disponible
Este juego se encuentra disponible en Play Store y App Store. (App Store)

Los gimnasios ofrecen desafíos contra otros jugadores y recompensas diarias. Al caminar por diferentes zonas, aparecen nuevos Pokémon según la localización y el clima.

A medida que exploras y atrapas Pokémon, se suman puntos de experiencia (PX), lo que te permite subir de nivel y desbloquear funciones adicionales, como intercambiar criaturas, combatir con amigos o participar en incursiones.

Puedes unirte a uno de los tres equipos disponibles al alcanzar el nivel cinco para participar en batallas de gimnasio.

Para progresar de forma efectiva, es recomendable activar la función de aventura sincronizada, que contabiliza tus pasos incluso cuando la aplicación está cerrada, y así puedes incubar huevos y ganar recompensas adicionales.

