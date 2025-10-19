Plants vs. Zombies: Replanted ya tiene nuevo tráiler, te contamos fecha y disponibilidad

PopCap Studios y Electronic Arts han presentado el tráiler oficial de lanzamiento de Plants vs Zombies: Replanted, la esperada remasterización del emblemático juego de tower defense que marcó una generación.

En el video se pueden ver los detalles de las mejoras gráficas que tendrá esta nueva versión, así como la incorporación de mecánicas y modos inéditos, como parte del nuevo contenido que encontrarán los jugadores.

Qué esperar de Plants vs. Zombies: Replanted

El video difundido, cargado de nostalgia y acción, muestra en primer plano el renovado aspecto visual del juego. Las texturas y animaciones realzadas en HD reflejan la meticulosa labor por actualizar el universo de Plants vs Zombies sin alterar el ADN que atrapó a millones de personas desde su debut.

En las imágenes se suceden frenéticas secuencias donde plantas de todo tipo despliegan poderes y estrategias para frenar la invasión de zombis. El avance mantiene el particular sentido del humor que caracterizó a la saga.

El lanzamiento de Plants vs Zombies: Replanted será el 23 de octubre de 2025 en PC, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox por $19,99 USD. (EA)

Entre las sorpresas del tráiler destaca la presencia del legendario zombi con Headcrab, fruto de una colaboración especial con Valve. Esta aparición, que muchos fans reconocerán como un homenaje a la serie Half-Life, representa un guiño dirigido tanto a quienes siguen la franquicia desde sus inicios como a nuevos jugadores que descubrirán este tipo de secretos por primera vez en Replanted.

Este relanzamiento promete una actualización profunda del clásico. El corazón del modo de defensa por carriles se mantiene intacto, pero con mejoras notables. El título luce gráficos totalmente remasterizados, efectos visuales refinados y un rediseño integral del sonido para adaptarse a los estándares actuales de las plataformas donde aterrizará.

Los responsables de PopCap han confirmado la adición de niveles inéditos y contenido extra que expanden la experiencia original. Los jugadores podrán enfrentar oleadas de zombis con estrategias renovadas y descubrir secretos ocultos a lo largo de la aventura. Por primera vez desde el lanzamiento original, se recuperan minijuegos legendarios, como Wall-Nut Bowling, presentados ahora en HD y con dinámicas más intensas.

Una de las principales novedades de Plants vs Zombies: Replanted reside en los modos ajenos al clásico Aventura. El esperado modo día Nublado introduce una variante táctica, obligando a desplegar las plantas sin el beneficio pleno de la luz solar, lo que complica la gestión de recursos y el ritmo de combate. El modo Descanse en paz, una versión extrema con muerte permanente, desafía incluso a los más experimentados: un solo error puede enviar a los jugadores de vuelta al inicio del modo.

Plants vs Zombies: Replanted mantiene el modo defensa por carriles, pero suma gráficos remasterizados y sonido rediseñado. (EA)

Destacan también nuevas funcionalidades para personalizar la experiencia, como el Árbol de la sabiduría, que ahora permite desbloquear visuales mediante útiles botones de encendido y apagado.

La remasterización no se limita solo al apartado visual y los modos individuales. Se introduce por primera vez compatibilidad con el GameShare de Nintendo, lo que permite a dos usuarios disfrutar del juego en cooperativo local, o enfrentarse entre sí, utilizando solo una copia del título. Esta opción fomenta el juego grupal y brinda nuevas formas de interacción gracias a las posibilidades de conexión inalámbrica local.

Para los amantes de la competencia, el modo JcJ local traslada el caos del jardín a combates planta contra zombi con nuevas reglas y dinámicas. El cooperativo recibe una mejora notable: el modo para dos jugadores promete una defensa aún más intensa y añade detalles graciosos, como el famoso “100% más de mantequilla”.

El video muestra mejoras gráficas en HD, nuevas mecánicas y modos inéditos para los jugadores. (EA)

Cuándo estará de regreso Plants vs. Zombies y en qué consolas

La espera está a punto de terminar. Plants vs Zombies: Replanted llega el 23 de octubre de 2025, y lo hará disponible por $19,99 USD. El juego podrá adquirirse en PC (Steam, EA App, Epic Games Store), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S.

Con este lanzamiento, la icónica defensa del jardín se reinventa, lista para una nueva generación de batallas entre plantas y zombis. La comunidad podrá reencontrarse con la magia del original desde cualquier plataforma, ya sea en solitario, en modo cooperativo local o midiéndose en enfrentamientos directos, gracias a las nuevas opciones de conectividad y juego compartido.