NES cumple 40 años en Estados Unidos: una consola que salvó los videojuegos

El lanzamiento de la NES en Estados Unidos marcó la recuperación de la industria de los videojuegos tras la crisis de 1983. (Nintendo)

El 18 de octubre de 1985, el sector de los videojuegos estadounidense atravesaba una etapa desoladora. La recordada Crisis del Videojuego de 1983 había dejado a la industria al borde de la extinción: el público perdió la confianza y las tiendas enfrentaron góndolas repletas de consolas y cartuchos invendibles.

Fue en ese contexto desafiante cuando Nintendo apostó por lanzar la Nintendo Entertainment System en Estados Unidos. La llegada de la NES no solo marcó un cambio de rumbo para la compañía japonesa, sino que redefinió el concepto mismo de entretenimiento interactivo.

Cómo fue el lanzamiento de la NES en Estados Unidos

El sistema ya había debutado como Famicom en Japón más de dos años antes, cosechando éxito en su mercado de origen. Sin embargo, el desembarco en Estados Unidos implicó modificaciones significativas tanto en diseño como en estrategia de venta.

Mientras el Famicom japonés poseía una estética colorida y compacta, la versión estadounidense adoptó líneas grises y aspecto de reproductor de VHS, un guiño intencional para superar el escepticismo que rodeaba a las máquinas de videojuegos tras la crisis. El objetivo era que el hardware transmitiera fiabilidad y modernidad, pero también diferenciara el producto de la imagen desgastada de las consolas anteriores.

La NES se consolidó como un fenómeno cultural y generacional, impulsando personajes icónicos y franquicias legendarias (REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo)

Otra diferencia fundamental radicó en el método de comercialización. Nintendo fue meticulosa al ofrecer la NES como un sistema de entretenimiento hogareño, en lugar de simplemente otra consola de videojuegos más. Este enfoque quedó evidente en la introducción de accesorios atractivos como la pistola Zapper de Duck Hunt o el robot R.O.B., dispositivos que posicionaban tanto la tecnología como la diversión en el centro de la propuesta comercial.

Además, la empresa optó por una política inicial de lanzamientos selectivos en ciertas ciudades antes del lanzamiento nacional, una táctica que permitió ajustar estrategias según la recepción temprana del público y minoristas.

Cuál fue el impacto y la importancia de la NES

El impacto de la NES en el mercado estadounidense se explica en gran parte por la calidad de su catálogo de juegos. Según Frank Cifaldi, fundador de la Video Game History Foundation, el fenómeno que hoy se recuerda como “Nintendomanía” nació de la combinación de juegos sobresalientes (con Super Mario Bros como emblema), una excelente sincronía temporal —sin competencia relevante tras el colapso de Atari— y el magnetismo de personajes carismáticos, como Mario.

El éxito instantáneo de la consola relegó a competidores históricos como Atari y Sega a posiciones rezagadas, consolidando la hegemonía nintendera en los hogares.

Super Mario Bros y otros títulos emblemáticos de la NES definieron una era y siguen vigentes en la actualidad. (Nintendo)

La historia revela que el relanzamiento no estuvo exento de riesgos: la compañía japonesa estuvo cerca de firmar un acuerdo con Atari, opción que finalmente no prosperó. De haber avanzado, el rumbo de la industria podría haber cambiado radicalmente. Lo cierto es que Nintendo extrajo lecciones valiosas de los errores del pasado: implementó rigurosos controles de calidad y, gracias al innovador “lock-out chip”, limitó la aparición de cartuchos no oficiales, un problema que había saturado y desprestigiado principalmente a Atari.

Este control le permitió garantizar la satisfacción de los consumidores y construir una confianza renovada.

Una consola que marcó a una generación de jugadores

Al ingresar a los hogares estadounidenses, la NES se convirtió en un centro de reunión y una fuente inagotable de historias compartidas. Para millones de niños la palabra “Nintendo” reemplazó durante años al concepto de “videojuego”. Familias enteras comenzaron a familiarizarse con conceptos nuevos: sesiones interminables de Super Mario Bros, trucos para Duck Hunt y la habitual “técnica” de soplar los cartuchos para que funcionaran, aún cuando las indicaciones desaconsejaban hacerlo.

La apertura de mundos virtuales a través del mando rectangular —que luego inspiraría generaciones de controladores—, el hallazgo de secretos y pasajes ocultos en títulos míticos como The Legend of Zelda y Metroid, y la aparición de personajes imborrables cimentaron una identidad compartida entre los que crecieron en los años 80 y 90.

La mercadotecnia de Nintendo convirtió a la NES y sus personajes en íconos más allá del mundo de los videojuegos.

La NES era más que un simple aparato: representaba una puerta de acceso a universos de fantasía, aventura y competencia.

La impronta de la consola trascendió lo estrictamente lúdico. La mercadotecnia desplegada por Nintendo expandió su marca hasta convertir a Mario, Zelda y otros personajes en referentes inevitables de la cultura pop. Productos derivados, programas televisivos, revistas y publicidad hicieron de la NES un fenómeno total. Los niños no solo jugaban videojuegos: llevaban mochilas, carpetas y hasta sábanas con iconografía de la gran N.

No todos los títulos juegan el mismo papel al momento de definir un sistema, pero en el caso de la NES algunos nombres exceden todo parámetro cuantitativo. Las tres entregas de Super Mario Bros superaron por amplio margen en ventas a cualquier otro juego de la consola, un fenómeno que se mantiene vigente por su continua presencia en nuevas reediciones y recopilaciones.

Otros títulos basados en licencias de entretenimiento, como Teenage Mutant Ninja Turtles y Top Gun, aportaron también enormes cifras y diversidad de experiencias.