MrBeast quiere llegar al mundo financiero: registró su marca “MrBeast Financial” y estos son sus planes

Según una solicitud ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU., Beast Holdings registró una marca que contempla una app bancaria con servicios de asesoría financiera, seguros y transferencias

Los documentos indican que la marca incluiría una app bancaria y servicios de asesoría financiera, seguros y transferencias instantáneas. (Instagram: mrbeast)

Jimmy Donaldson, conocido globalmente como MrBeast, proyecta expandir su presencia empresarial hacia el mercado financiero.

Según una solicitud presentada ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, la compañía Beast Holdings, LLC, responsable de sus diferentes líneas de negocio, ha registrado la marca “MrBeast Financial”.

La descripción incluida en la documentación señala que la nueva marca contempla el desarrollo de una aplicación bancaria junto con servicios de asesoría financiera personalizada, seguros y transferencias de dinero instantáneas. Además, destaca un apartado sólido para la gestión y operación con criptomonedas.

Aunque aún no se conocen detalles sobre fechas de lanzamiento ni especificaciones técnicas, la información pública revela el objetivo de proporcionar servicios de pagos en activos digitales y comercio descentralizado. Todo estaría integrado en una interfaz móvil sencilla orientada a usuarios jóvenes.

Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, planea expandir su negocio al sector financiero. (Instagram: mrbeast)

De acuerdo con Business Insider, uno de los requisitos al solicitar una marca registrada es presentar una declaración jurada que confirme la intención real de utilizarla.

Esta condición sugiere que, si bien no se ha anunciado oficialmente una fecha de lanzamiento, los planes de MrBeast para iniciar operaciones en el sector financiero ya están en marcha.

MrBeast y las criptomonedas

La relación de MrBeast con las criptomonedas se remonta a varios años y no resulta novedosa para quienes siguen su trayectoria.

El youtuber ha confirmado inversiones personales en monedas digitales, con cifras que alcanzan entre USD 1,5 y 2 millones en bitcoin, además de mencionar en reiteradas ocasiones su actividad con NFTs y otros tokens.

Al registrar una marca, se debe presentar una declaración que confirme la intención de uso real. (Instagram: mrbeast)

Entre 2021 y 2023, una investigación estimó que MrBeast habría obtenido ganancias por un valor de entre USD 20 y 23 millones vinculadas a operaciones con criptomonedas.

A pesar de este historial en el sector, existe una diferencia notable entre invertir o experimentar con activos digitales y lanzar una plataforma fintech propia que lleve tu nombre. “Estás arriesgando la reputación de tu marca”, explicó al medio citado Josh Gerben, abogado especializado en marcas que asesora a emprendedores y celebridades.

Señaló que en negocios como bebidas energéticas o líneas de ropa, los riesgos de afectar la marca suelen ser menores.

El abogado también subrayó que resulta inusual ver a un creador de contenido dar el salto a un entorno tan regulado y complejo como el financiero.

Entre 2021 y 2023, una investigación estimó que ganó entre 20 y 23 millones de dólares por actividades relacionadas con criptomonedas. REUTERS/Manuel Orbegozo

Un caso reciente es el de X, la red social de Elon Musk, que ha intentado convertirse en una aplicación bancaria multifunción. La obtención de permisos y licencias ha representado un laberinto burocrático incluso para figuras de la talla de Musk.

MrBeast ya había prestado su imagen a aplicaciones y servicios financieros en el pasado. Sin embargo, es la primera vez que el creador lidera un proyecto de estas dimensiones, especialmente si se tiene en cuenta que en 2024 se dio a conocer que quien realmente ejerce como directora financiera de su patrimonio es su madre.

MrBeast y su preocupación por la IA

MrBeast ha manifestado su inquietud sobre el porvenir de quienes generan contenido en YouTube debido al avance del material producido mediante inteligencia artificial.

“Cuando los videos hechos con IA sean tan buenos como los videos normales, me pregunto qué pasará con YouTube y cómo impactará a los millones de creadores que actualmente producen contenido para vivir... tiempos aterradores”, publicó el youtuber en X (antes Twitter).

MrBeast mostró preocupación ante el contenido generado por IA en el futuro de YouTube. (X: mrbeast)

Actualmente, MrBeast encabeza el ranking de Forbes dedicado a los creadores más destacados de 2025. Según el mismo medio, ha obtenido ganancias de USD 85 millones y suma 634 millones de seguidores, lo que refleja el impacto que posee en el entorno digital.

A raíz de su mensaje, varias personas compartieron su opinión. Un usuario respondió: “La gente valora enormemente el contenido real; los videos de MrBeast no serían divertidos si no supiera que en verdad había cien personas en un círculo durante 100 días. La IA no puede replicar eso”.

