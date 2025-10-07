Tecno

MrBeast cuestiona el futuro de YouTube con la llegada de videos hechos por IA: “tiempos aterradores”

El youtuber, con 444 millones de suscriptores, expresó su preocupación por el impacto que la inteligencia artificial podría tener en los millones de creadores que hoy dependen de la producción de contenido para vivir

MrBeast es el youtuber con más suscriptores en la plataforma. (X: Mr. Beast)

El creador de contenido James Stephen Donaldson, también conocido como MrBeast, expresó su preocupación por el futuro de los creadores en YouTube ante el crecimiento del contenido generado con inteligencia artificial.

“Cuando los videos hechos con IA sean tan buenos como los videos normales, me pregunto qué pasará con YouTube y cómo impactará a los millones de creadores que actualmente producen contenido para vivir... tiempos aterradores”, publicó el youtuber en X (antes Twitter).

MrBeast ocupa el primer lugar en la lista de Forbes de los mejores creadores de 2025. Según ese medio, ha alcanzado 85 millones de dólares en ganancias y cuenta con 634 millones de seguidores. Estas cifras muestran su enorme influencia en el ámbito digital.

MrBeast mostró preocupación ante el contenido generado por IA en el futuro de YouTube. (X: mrbeast)

Las inquietudes que comparte no solo afectan a grandes personalidades como él, también pueden ser relevantes para creadores de menor escala o quienes recién empiezan en este mundo.

El avance de la inteligencia artificial en la creación de videos podría transformar el panorama para millones de personas que dependen de generar contenido, provocando incertidumbre sobre el futuro de la industria y el sustento de quienes hacen de esta actividad su profesión en plataformas como YouTube.

Ante esta declaración, diversas personas mostraron su postura. Un seguidor comentó: “La gente valora enormemente el contenido real; los videos de MrBeast no serían divertidos si no supiera que en verdad había cien personas en un círculo durante 100 días. La IA no puede replicar eso”.

Para MrBeast, el contenido hecho con IA podría cambiar las dinámicas de YouTube. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esto haciendo referencia a uno de los videos más populares MrBeast en el que retó a decenas de personas a permanecer dentro de una circunferencia, quien más tiempo aguantara, ganó 500.000 dólares.

Otra persona dijo “la IA no reemplazará a los creadores. Revelará quién nunca fue creativo”.

“Creo que está lejos de ser algo aterrador; veremos un renacimiento creativo y una enorme capacidad de interactuar con las audiencias como nunca antes. La gente seguirá amando y admirando a los creadores originales, pero ahora también podrá unirse a la diversión y aportar a su contenido. Habrá menos presión por producir y más posibilidades de interactuar, empoderar y monetizar que nunca”, agregó otro usuario.

YouTube ha integrado diversas nuevas funciones de IA a su plataforma. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué funciones nuevas con IA ha integrado YouTube

YouTube ha incorporado nuevas funciones de inteligencia artificial en su plataforma, siendo la más reciente el presentador con IA en YouTube Music.

Esta herramienta, inspirada en el concepto de DJ, permite que un asistente digital guíe la reproducción de canciones y ofrezca contenido adicional, como historias relevantes, datos curiosos de los fans y comentarios personalizados sobre las canciones favoritas del usuario.

La función comparte similitudes con el AI DJ de Spotify, pero añade un enfoque propio orientado a potenciar la interacción y el entretenimiento dentro de la aplicación de música de YouTube.

La función se encuentra en período de prueba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, esta opción está disponible en versión de prueba para algunos usuarios en Estados Unidos, seleccionados a través del programa YouTube Labs.

Además, YouTube ha sumado herramientas basadas en inteligencia artificial para la edición de videos cortos, como la generación automática de stickers personalizados, facilitando la creatividad y expresión en la plataforma.

Otra incorporación relevante es el doblado automático con inteligencia artificial, que permite traducir videos a diversos idiomas, entre ellos español, inglés, coreano, portugués, francés e italiano, entre otros.

Los creadores de contenido pueden doblar sus videos sin tener que subir uno nuevo en otro idioma. (YouTube)

Esta función ha facilitado que los usuarios accedan a contenidos de todo el mundo, eliminando la barrera del idioma y ampliando notablemente la variedad de videos a los que pueden acceder.

Otra novedad en YouTube son los resúmenes de comentarios generados por inteligencia artificial. Esta función analiza los comentarios de los usuarios en cada video y presenta un resumen claro y conciso de las opiniones, preguntas y temas más destacados.

De este modo, los espectadores pueden obtener rápidamente una visión general de las impresiones de la comunidad sin tener que leer cientos de mensajes individuales.

