Android Auto dejará de funcionar en varios modelos de celular: Google confirma el fin del soporte

Android Auto no podrá ser usado por teléfonos que tengan la versión de Android 8. (Google)

Google ha puesto punto final al soporte de Android Auto en dispositivos con Android 8.0 y versiones anteriores, marcando el cierre definitivo de una larga prórroga que había permitido a miles de usuarios seguir utilizando el sistema en sus automóviles. Con la llegada de la versión 15.5 de Android Auto, actualmente disponible en fase beta, la compañía confirma que los teléfonos con sistemas operativos antiguos quedarán fuera de las próximas actualizaciones.

El cambio no supone la eliminación inmediata del servicio en estos equipos, pero sí significa que no recibirán más mejoras ni parches de seguridad. Esto podría generar errores en funciones clave y comprometer la experiencia de uso, sobre todo al tratarse de una aplicación que se utiliza mientras se conduce.

La medida forma parte de la estrategia habitual de Google para garantizar el correcto funcionamiento de sus productos en entornos seguros y modernos. Sin embargo, también deja en evidencia un problema recurrente: la falta de actualizaciones en millones de dispositivos que, pese a su antigüedad, siguen activos en distintas partes del mundo.

Celular con Android 8 no podrán usar Android Auto. (Foto: Android sage)

Fin definitivo del soporte

El fin del soporte para Android 8.0 se había anunciado oficialmente en julio de 2024, aunque Google decidió extender el plazo para evitar afectar a los usuarios que aún no habían actualizado sus dispositivos. Esa prórroga, que se prolongó durante más de un año, llega a su fin con la versión 15.5 de Android Auto.

Cuando esta actualización salga de la etapa beta y se libere globalmente, los teléfonos con Android 8.0 y 8.1 dejarán de recibir soporte oficial. Aunque la aplicación seguirá funcionando por un tiempo, ya no recibirá parches de seguridad ni mejoras en estabilidad, lo que podría afectar su compatibilidad con automóviles más recientes y con nuevas funciones de Android Auto.

La decisión busca optimizar el rendimiento general de la plataforma, ya que mantener la compatibilidad con versiones antiguas requiere recursos de desarrollo que podrían destinarse a las nuevas generaciones del sistema.

Así puedes actualizar tu Android Auto. (Foto: Captura de Play Store)

Qué pasará con los usuarios que sigan en Android 8.0

Los usuarios que aún utilicen Android 8.0 no verán desactivado el servicio de inmediato, pero con el tiempo comenzarán a experimentar errores, fallos de conexión o problemas con las aplicaciones vinculadas al vehículo. Además, ciertas funciones como los comandos de voz, el asistente inteligente o la sincronización con nuevas versiones de Google Maps podrían dejar de funcionar correctamente.

Google recomienda a los usuarios revisar si su teléfono puede actualizarse a Android 9.0 o superior. En caso de que el fabricante del dispositivo no ofrezca soporte adicional, la única opción viable será cambiar a un equipo más reciente. Esto no solo garantiza la compatibilidad con Android Auto, sino también la recepción de actualizaciones de seguridad que protegen al usuario frente a vulnerabilidades.

La compañía subraya que el mantenimiento de software en sistemas antiguos representa un riesgo tanto para la experiencia de conducción como para la seguridad digital. Por ello, mantener el sistema actualizado no es solo una cuestión de comodidad, sino de protección.

Android Auto dejará de funcionar en celulares con Android 8.

Una decisión esperada

El fin del soporte para Android 8.0 no sorprende dentro del ciclo habitual de actualizaciones de Google. Tanto Android como otros servicios de la compañía suelen dejar atrás versiones antiguas tras más de siete años de vida útil, en línea con lo que también hacen empresas como Apple.

Según datos oficiales de Google, la proporción de usuarios con Android 8.0 representa apenas el 1% del total de dispositivos activos a nivel mundial, mientras que Android 8.1 alcanza un 3%. Aun así, este 4% equivale a millones de teléfonos que podrían experimentar fallos si intentan seguir utilizando Android Auto en su versión más reciente.

Los modelos que aún operan con estas versiones corresponden en su mayoría a dispositivos lanzados entre 2016 y 2017, muchos de los cuales ya no reciben soporte de sus fabricantes.

Google anunció el fin del soporte para Android 8. (Google)

El futuro de Android Auto

Con la consolidación de Android 15.5, Google busca reforzar la estabilidad y las capacidades de su sistema de conducción inteligente. La empresa sigue apostando por integrar funciones impulsadas por inteligencia artificial y mejorar la compatibilidad con nuevos automóviles, pantallas y asistentes.

El final del soporte para Android 8.0 marca el cierre de una etapa y el comienzo de una nueva generación de experiencias conectadas. Los usuarios que mantengan sus dispositivos actualizados podrán seguir disfrutando de las mejoras que llegarán en los próximos meses, mientras que los equipos más antiguos quedarán definitivamente fuera del ecosistema.