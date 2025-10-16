Glosario de tecnología: qué significa Red privada virtual (VPN)

Conoce qué es una VPN y para qué sirve. (Foto: Cyberark)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Red privada virtual (VPN)

Red privada virtual (VPN) es una conexión segura entre dos o más dispositivos a través de una red pública como Internet. Esta conexión permite a los usuarios enviar y recibir datos de forma segura, como si estuvieran conectados a una red privada, protegiendo la información y la identidad de los usuarios.

¿Alguna vez te has preguntado cómo mantener tu información y actividades en línea seguras? La respuesta es una Red Privada Virtual (VPN). Esta tecnología se ha convertido en una herramienta cada vez más popular para proteger la privacidad en el mundo digital. En este artículo abordaremos los beneficios de usar una VPN, así como los riesgos que conllevan su uso y algunas recomendaciones para elegir la mejor opción disponible.

Tipos de VPN

Una Red Privada Virtual (VPN) es una conexión segura que permite a los usuarios compartir información de forma remota y sin ser expuestos a ataques o vulnerabilidades. Existen varios tipos de VPN, cada uno con características particulares.

A continuación, vamos a explicar los principales tipos de VPN:

VPN de punto a punto: Esta es la forma más común y básica de conexión VPN. En este tipo de VPN, dos ubicaciones privadas se conectan directamente entre sí para permitir el intercambio de datos entre ellas. Esta opción es adecuada para empresas que necesitan establecer una conexión directa entre sus oficinas en diferentes ubicaciones.

Red privada virtual (VPN): Esta opción permite a los usuarios compartir información segura mediante un túnel cifrado entre dos puntos finales en la red. La información se envía y recibe mediante este túnel cifrado y, por tanto, nadie más puede ver la información intercambiada entre ambos extremos del túnel. Esto es útil para mantener la confidencialidad y seguridad cuando se comparten datos importantes o sensible a través de Internet.

Sistema punto multipunto: Este tipo de VPN permite conectar múltiples ubicaciones remotas en un solo punto centralizado, lo que implica que todos los dispositivos pueden compartir información entre ellos sin necesidad de configurar individualmente cada uno de ellos para establecer la conexión. Esto hace mucho más fácil administrar la red y optimizar su rendimiento al mismo tiempo que mejora su escalabilidad para las empresas que crecen rápidamente o requieren grandes cantidades de ancho de banda disponible en todos sus puntos remotos.

Red privada virtual sobre IP (IPsec): Al igual que en el caso anterior, este tipo de VPN utiliza el protocolo IPsec para crear un túnel cifrado entre dos computadoras o dispositivos para permitir el intercambio seguro y confidencial del tráfico IP entre ellas sin ser expuestas a amenazas externas o vulnerabilidades potenciales al publicarse los datos sensibles en Internet abierto sin protección adecuada.

Protocolo SSL/TLS: Este protocolo proporciona autenticación e integridad basadas en certificados digitales. Lo que significa que solo aquellas personas autorizadas pueden acceder al sitio web protegido por este protocolo debido al sistema basado en claves asimétricas utilizado por él para garantizar su seguridad y evitar ataques externos no deseados comunes comunes hoy en día tales como phishing o spoofing.

¿Para qué sirve una VPN?

Las VPNs, o redes privadas virtuales, son herramientas cada vez más populares, que permiten a los usuarios conectarse a la web de forma segura y protegida. Estas redes son ideales para mantener la seguridad y el anonimato en línea, al tiempo que ofrecen una amplia variedad de beneficios:

Privacidad en línea . Una VPN encripta todos los datos que envías y recibes a través de internet. Por tanto, en consecuencia, nadie más puede ver tus actividades en línea. Esto te permite navegar libremente sin preocuparte por tu privacidad. Acceso seguro a contenido restringido . Muchos sitios web restringen el acceso a contenido específico basado en tu ubicación geográfica. Una VPN te permite evadir estas restricciones y acceder a contenido bloqueado desde otra ubicación. Evita las limitaciones de los proveedores de servicios de internet (ISP) . En algunos países, los ISP limitan el acceso a ciertos sitios web o tipos de contenido en línea. Una VPN te permite evitar estas limitaciones impuestas por tu ISP para obtener un acceso libre e ilimitado a toda la web. Protección contra ataques cibernéticos . Una VPN ofrece un nivel adicional de protección contra los ataques cibernéticos al encriptar todas las comunicaciones entre tu dispositivo y la red remota. Esto dificulta mucho la posibilidad de ataques maliciosos exitosos desde el exterior.

¿Cómo funciona una VPN?

Una Red Privada Virtual (VPN) es una tecnología de red segura que crea una conexión cifrada entre tu dispositivo y la red a la que te conectas. Esto ayuda a mantener tu información privada y protegida mientras navegas por internet. Aquí están algunas de las principales formas en que funciona una VPN.

Encriptación . Cuando te conectas a una VPN, todo el tráfico entre tu dispositivo y la red a la que estás conectado se encripta utilizando protocolos de seguridad avanzados. Esto significa que si alguien interceptara el tráfico, no podrían leerlo o modificarlo sin tener acceso al protocolo de seguridad utilizado para cifrarlo. Direccionamiento IP . Una vez conectado a un servidor VPN, obtienes un nuevo direccionamiento IP (dirección IP) asignada por el servidor VPN. Esto significa que cuando otros usuarios intentan ver tu dirección IP, solo ven la dirección IP del servidor VPN en lugar de la dirección real de tu dispositivo. Esto ayuda a mantener tu información privada y protegida mientras navegas por internet. Accesibilidad . Algunos sitios web restringen el contenido basado en la ubicación geográfica del usuario, pero al usar un servidor VPN puedes elegir virtualmente ubicarte en cualquier parte del mundo para desbloquear contenido restringido o acceder a sitios web bloqueados en tu región actualmente sin exponerte a peligros de seguridad o vigilancia digital. Ancho de banda ilimitado . Algunos proveedores ofrecen ancho de banda ilimitado sin restricciones u otras limitaciones para los usuarios conectados a sus servicios VPN. Lo anterior implica que puedes navegar libremente sin preocuparte por los límites impuestos por el proveedor de Internet original ni experimentar bajadas repentinas en velocidad debido al tráfico excesivo.

Ventajas y desventajas de una VPN

Las VPNs (Redes Privadas Virtuales) son una tecnología de seguridad que ofrece grandes beneficios para quienes desean aumentar su privacidad y anonimato en línea. Estas redes permiten a los usuarios navegar por la web de forma segura y proteger sus datos personales al mismo tiempo. A continuación, examinaremos las ventajas y desventajas de una VPN.

Ventajas:

Protección contra rastreadores. Las redes VPN ofrecen protección contra el rastreo de terceros. Es decir que nadie podrá ver lo que estás haciendo en línea. Esto es especialmente beneficioso si trabaja con información confidencial o sensible como tarjetas de crédito o direcciones IP.

Acceder a contenido restringido: Los servidores VPN le permiten cambiar su ubicación virtual y, por lo tanto, acceder a contenido restringido en su ubicación real. Esta es una gran manera de evitar censura y limitaciones geográficas impuestas por gobiernos u otros organismos gubernamentales.

Seguridad mejorada: Además del cifrado avanzado ofrecido por los servidores VPN, también puede beneficiarse de seguridad adicional al navegar por la web con la ayuda de herramientas como cortafuegos incorporados y sistemas antimalware para mantener sus dispositivos libres de amenazas externas.

Desventajas:

Coste monetario: La mayoría de los servicios VPN requieren un cargo mensual o anual para mantener el servicio activo; sin embargo, hay algunos servicios gratuitos disponibles en línea si busca una alternativa barata o gratuita a estos servicios pagados premium.

Velocidad reducida: Debido al cifrado avanzado utilizado para garantizar la seguridad durante la conexión a través del servidor VPN, puede experimentar velocidades más lentas cuando intente acceder a contenido multimedia como video streaming o juegos en línea debido a la mayor latencia introducida por el procesamiento adicional del servidor VPN.

Compatibilidad limitada: Algunos protocolos VPN solo están disponibles para ciertas plataformas como Windows o Mac OS X. Sin embargo, hay muchos proveedores que ofrecen versiones compatibles con dispositivos móviles basados en iOS y Android además del software para computadoras escritorio / portátiles tradicionales.

La tecnología y la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.