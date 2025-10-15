Tecno

Instagram prioriza los Reels y rediseña su interfaz para impulsar el contenido en video

Instagram prueba una nueva interfaz que reorganiza sus pestañas principales para dar mayor protagonismo a los videos cortos y los mensajes directos

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Instagram rediseña su interfaz. (Meta)
Instagram rediseña su interfaz. (Meta)

Instagram continúa ajustando su plataforma para responder a los nuevos hábitos de sus usuarios. La red social ha comenzado a probar un rediseño de su aplicación móvil que modifica el orden de las pestañas principales, colocando los videos cortos y los mensajes privados en posiciones destacadas. El objetivo es claro: dar prioridad a las funciones que más utilizan los internautas y reforzar su apuesta por los contenidos audiovisuales.

Esta actualización, que se encuentra en fase de prueba, reorganiza la barra inferior de navegación y modifica la forma en que los usuarios interactúan con el contenido. Con este cambio, Instagram busca ofrecer una experiencia más intuitiva y alineada con las tendencias actuales, donde los videos breves y las conversaciones privadas dominan la dinámica social.

Aunque el rediseño aún no se ha implementado de forma general, algunos usuarios ya pueden acceder a la nueva vista, que también incorpora gestos de desplazamiento lateral entre secciones, agilizando la navegación y el consumo de contenido.

Instagram se encuentra rediseñando su
Instagram se encuentra rediseñando su interfaz para darle una mejor experiencia a sus usuarios. (Meta)

Un nuevo orden para la interacción

El cambio más evidente en esta versión de prueba está en la barra principal. En la parte inferior, el “feed” y las Historias continúan ocupando el primer lugar, pero los ‘reels’ pasan a la segunda pestaña y los mensajes directos a la tercera, desplazando así la función de búsqueda. Con esta modificación, Instagram busca que los usuarios lleguen más rápido a los contenidos que consumen con mayor frecuencia.

Adam Mosseri, director de Instagram, explicó que la decisión se basa en datos de uso reales: “Estamos priorizando lo que la gente utiliza más, y cada vez son más los ‘reels’ y los mensajes directos”. Según Mosseri, la forma en que las personas interactúan con la aplicación ha cambiado notablemente en los últimos años, con una clara inclinación hacia el contenido en video y las conversaciones privadas, en lugar de las publicaciones tradicionales.

Deslizamientos y navegación más fluida

Además del nuevo orden, la actualización incorpora un sistema de desplazamiento lateral que permite moverse entre pestañas deslizando la pantalla hacia la derecha o la izquierda. Esta función, inspirada en las dinámicas de otras aplicaciones como TikTok, busca que la navegación sea más rápida y natural.

La idea de Instagram es
La idea de Instagram es competir con TikTok. (Instagram/Composición)

Con esta mejora, Instagram pretende reducir la cantidad de toques necesarios para acceder a las secciones más utilizadas, optimizando la experiencia de uso y haciendo que el tránsito entre contenidos sea más fluido. Esta modificación también apunta a mantener a los usuarios más tiempo dentro de la app, fomentando un consumo continuo de videos y mensajes.

Una prueba antes del lanzamiento global

Por ahora, los cambios forman parte de un programa de prueba limitado. Instagram está permitiendo que un grupo de usuarios explore la nueva interfaz de manera opcional, para evaluar su recepción antes de un posible lanzamiento global. Esta estrategia permite a la compañía recopilar comentarios, medir el impacto en la interacción y realizar ajustes en función de los resultados.

Aunque la empresa no ha confirmado una fecha oficial para su despliegue general, la reorganización parece alinearse con la tendencia de Meta de fortalecer las funciones que promueven la conexión y el entretenimiento, especialmente los formatos de video corto, que son el principal motor de crecimiento en plataformas como TikTok o YouTube Shorts.

Instagram busca competir con otras
Instagram busca competir con otras redes sociales. (Meta)

Más que un cambio visual

El rediseño de Instagram refleja un cambio de enfoque dentro de la plataforma: la prioridad ya no está en las fotografías o la exploración de contenidos, sino en el video y la comunicación directa. Este giro confirma la evolución de la red social hacia un ecosistema más dinámico, donde los ‘reels’ son el centro de atención y la mensajería directa, el canal principal de interacción.

Con esta reorganización, Instagram refuerza su compromiso por adaptarse a las preferencias de sus usuarios y a la competencia creciente en el terreno del video corto. El cambio puede parecer menor, pero representa un paso más en la transformación de la red social hacia una plataforma donde el entretenimiento y la conexión personal son la prioridad.

Temas Relacionados

InstagramReelsLo último en tecnología

Últimas Noticias

‘Vota por mi hijo’: en qué consiste esta estafa que secuestra cuentas de WhatsApp

Los ciberdelincuentes emplean técnicas emocionales y enlaces falsos para obtener códigos de verificación, y así acceder a perfiles y perpetuar el fraude a través de la red de contactos de la víctima

‘Vota por mi hijo’: en

Una inteligencia artificial reveló por qué más de 50.000 terremotos sacudieron italia entre 2022 y 2025

Un innovador análisis de datos sísmicos permitió descubrir estructuras subterráneas responsables de miles de sismos en el sur del país, y así resolver un misterio que la ciencia tradicional no había logrado descifrar

Una inteligencia artificial reveló por

WhatsApp lanza las fotos en movimiento: la nueva función que cambiará la forma de compartir imágenes

La actualización introduce herramientas impulsadas por inteligencia artificial de Meta, como fondos personalizados y temas de chat creados automáticamente

WhatsApp lanza las fotos en

Generación Z y Millenial prefieren ir a conciertos sobre la playa: qué culpa tiene la digitalización

Aplicaciones especializadas permiten a los viajeros más jóvenes descubrir y reservar experiencias únicas a través del celular para luego subir fotos en sus redes sociales y compartirlas con amigos

Generación Z y Millenial prefieren

De vender paquetes a crear vivencias: el cambio que Civitatis promueve en las agencias de viajes

La compañía busca que los asesores pasen del modelo tradicional de vuelos y hoteles a uno centrado en experiencias únicas, impulsando la innovación y la personalización en cada destino

De vender paquetes a crear
ÚLTIMAS NOTICIAS
Varios heridos tras un choque

Varios heridos tras un choque entre un colectivo y una moto en el centro porteño

La CGT refuerza su festejo por el 17 de octubre, pero no se sumará a la caravana que irá a la casa de CFK

Desmantelaron una megared de lavado del juego ilegal: allanamientos en countries, 19 detenidos y $120 millones incautados

El gobierno de la Ciudad impulsa un Distrito IA con beneficios impositivos

Elecciones 2025: cuáles son los votos afirmativos, en blanco y nulos con la Boleta Única de Papel

INFOBAE AMÉRICA
Putin recibió a Al Sharaa

Putin recibió a Al Sharaa por primera vez en Moscú: declaraciones formales y silencio en público sobre el dictador sirio Al Assad

El camino hacia la COP30 ingresa en su recta final sin despejar dudas sobre financiación

De aliados a enemigos: por qué Pakistán y los talibanes afganos están en guerra

Rusia amenazó a los opositores activos en el extranjero: “Nuestros servicios de seguridad toman las medidas necesarias”

Uruguay se encamina a aprobar hoy la despenalización de la eutanasia: será el primer país de América Latina

TELESHOW
Valentina Cervantes llevó un amuleto

Valentina Cervantes llevó un amuleto de Enzo Fernández para su debut en Masterchef Celebrity: “Él es muy creyente”

“Sos el pibe más genial”: la declaración de amor de Eliana Guercio a Chiquito Romero en su despedida de Boca Juniors

Qué dijo Nacho Castañares sobre los rumores de romance con Ángela Torres

David Lebón se casó con su manager en una ceremonia íntima: músicos, canciones y el momento más emotivo

La confesión de Wanda Nara en Masterchef Celebrity que desató las risas en el estudio