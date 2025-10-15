Tecno

Cuidado con el nuevo escáner de WhatsApp: estos documentos no deberías digitalizar nunca

La nueva herramienta convierte la cámara del teléfono en un escáner, pero su uso sin precaución puede exponer datos personales

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Existen documentos que deberías evitar
Existen documentos que deberías evitar scanear por WhatsApp.

WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular del mundo, sigue ampliando sus herramientas con el objetivo de convertirse en una plataforma integral para la comunicación y la productividad. Su más reciente incorporación es una función que transforma la cámara del teléfono en un escáner, permitiendo digitalizar documentos directamente desde la app y enviarlos sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas.

El lanzamiento ha generado gran entusiasmo entre los usuarios que buscan practicidad y rapidez. Sin embargo, no todos los expertos comparten el mismo entusiasmo. Diversos especialistas en ciberseguridad han advertido sobre los riesgos de usar esta herramienta sin precaución, especialmente cuando se manejan documentos personales o confidenciales.

La función promete mejorar la experiencia dentro de la aplicación, pero también plantea un desafío creciente: cómo mantener la comodidad sin comprometer la seguridad de los datos.

Los usuarios pueden convertir una
Los usuarios pueden convertir una imagen en PDF en segundos. (WhatsApp)

Un escáner integrado que simplifica tareas

Con esta nueva actualización, WhatsApp convierte la cámara del móvil en un escáner inteligente. Al activarlo, la aplicación detecta automáticamente los bordes del documento, mejora la iluminación, corrige el ángulo de visión y ajusta el contraste para ofrecer una imagen nítida y legible. Una vez completado el proceso, los usuarios pueden guardar el archivo en formato PDF o imagen y enviarlo directamente a sus contactos o grupos.

Esta herramienta está diseñada para facilitar trámites cotidianos, como compartir recibos, formularios o facturas. La compañía busca reducir la dependencia de aplicaciones de terceros, integrando cada vez más funciones dentro de su ecosistema. No obstante, aunque el sistema ofrece una experiencia fluida y rápida, no distingue entre documentos comunes y aquellos que podrían poner en riesgo la privacidad del usuario.

Los documentos que no deberías escanear ni enviar

Según los expertos en seguridad digital, el principal peligro no está en la herramienta en sí, sino en el uso que se le dé. Digitalizar documentos sensibles desde una app de mensajería implica exponer información que, en manos equivocadas, puede ser utilizada con fines fraudulentos.

Existen algunos peligros al momento
Existen algunos peligros al momento de utilizar el escaner de WhatsApp. (WhatsApp)

Entre los archivos que no se recomienda escanear ni compartir se encuentran los documentos personales —como pasaportes, licencias de conducir o identificaciones oficiales—, los bancarios —como estados de cuenta o comprobantes— y los legales —como contratos o escrituras—. También deben evitarse certificados académicos, cartas laborales y cualquier documento que contenga firmas o sellos oficiales.

Las razones son claras: los ciberdelincuentes utilizan WhatsApp como canal para interceptar o engañar a los usuarios, aprovechando la confianza que la plataforma genera. Una vez obtenida la información, pueden suplantar identidades, acceder a cuentas financieras o vender los datos en la web oscura.

La alerta de los expertos

Un reciente informe de la empresa de ciberseguridad Kaspersky reveló que los fraudes móviles aumentaron un 42% durante el último año, y que WhatsApp se ha convertido en uno de los principales objetivos de los atacantes. Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina, señaló que “las estafas se han vuelto más sofisticadas gracias a la inteligencia artificial, lo que dificulta identificar los engaños”.

Escáner de WhatsApp tiene algunos
Escáner de WhatsApp tiene algunos riesgos.

Los atacantes pueden incluso utilizar IA generativa para crear mensajes convincentes, haciéndose pasar por empresas o contactos de confianza. De ahí la importancia de no enviar información privada ni abrir enlaces desconocidos, incluso si provienen de un chat aparentemente legítimo.

Cómo activar el escáner de WhatsApp de forma segura

El proceso para utilizar la herramienta es sencillo. Desde una conversación, basta con pulsar el ícono “+”, seleccionar “Documentos” y luego “Escanear documentos”. La cámara se activará para capturar el archivo y ajustarlo automáticamente antes de enviarlo.

Los especialistas recomiendan emplear esta función solo para documentos generales, como recibos, apuntes o formularios sin datos personales. También es aconsejable activar la verificación en dos pasos de WhatsApp y mantener el dispositivo actualizado para reducir los riesgos de seguridad.

Temas Relacionados

WhatsAppEscanerLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué significa ordenar los billetes de mayor a menor valor, según la psicología y la IA

La disposición del efectivo en la cartera puede ser vista como una estrategia para el bienestar o, en casos extremos, un indicio de desbalance emocional que requiere ayuda profesional

Qué significa ordenar los billetes

No son los abogados ni los médicos: los únicos trabajos que no serán automatizados por la IA, según Bill Gates

El cofundador de Microsoft señala que campos donde la supervisión experta, la toma de decisiones complejas y la innovación en soluciones serán manejados por humanos

No son los abogados ni

Instagram prioriza los Reels y rediseña su interfaz para impulsar el contenido en video

Instagram prueba una nueva interfaz que reorganiza sus pestañas principales para dar mayor protagonismo a los videos cortos y los mensajes directos

Instagram prioriza los Reels y

‘Vota por mi hijo’: en qué consiste esta estafa que secuestra cuentas de WhatsApp

Los ciberdelincuentes emplean técnicas emocionales y enlaces falsos para obtener códigos de verificación, y así acceder a perfiles y perpetuar el fraude a través de la red de contactos de la víctima

‘Vota por mi hijo’: en

Una inteligencia artificial reveló por qué más de 50.000 terremotos sacudieron italia entre 2022 y 2025

Un innovador análisis de datos sísmicos permitió descubrir estructuras subterráneas responsables de miles de sismos en el sur del país, y así resolver un misterio que la ciencia tradicional no había logrado descifrar

Una inteligencia artificial reveló por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Radiografía de la presencia de

Radiografía de la presencia de China en Argentina que molesta a EEUU: uno por uno, todos los programas y proyectos

La soledad y el aislamiento social aumentan el riesgo de muerte en personas con cáncer

Otro accidente con heridos durante un experimento de química, esta vez en un colegio de Palermo

Guía para la adopción responsable de gatos: todo lo que hay que saber

La trampa de la Boleta Única: Espert candidato y el fraude elegante

INFOBAE AMÉRICA
El sobrino de Arafat regresó

El sobrino de Arafat regresó a Cisjordania: propuso que Hamas se desarme y se convierta en partido político

Crisis económica en Bolivia: el PIB cae por primera vez en 39 años y el país entra en recesión

Pakistán afirmó haber acordado una tregua de 48 horas con Afganistán, pero los talibanes no lo confirmaron

Santiago Peña se reunió con el presidente italiano, Sergio Mattarella

El momento en que el ejército de Pakistán atacó posiciones de los talibanes en la frontera con Afganistán

TELESHOW
El contundente mensaje de Daniela

El contundente mensaje de Daniela Christiansson sobre Maxi López en Masterchef y su vínculo con Wanda Nara

Darío Barassi quedó impactado por el parecido de un participante con un conductor de tevé: “Es igual”

La advertencia de Wanda Nara a una participante con una indirecta a la China Suárez: “A Maxi no lo mires”

Valentina Cervantes llevó un amuleto de Enzo Fernández para su debut en Masterchef Celebrity: “Él es muy creyente”

“Sos el pibe más genial”: la declaración de amor de Eliana Guercio a Chiquito Romero en su despedida de Boca Juniors