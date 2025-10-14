Tecno

La espera por GTA 6 llega al límite: un jugador fue hasta las oficinas de Rockstar a pedir explicaciones

Un gamer viajó hasta Escocia para plantarse frente a las oficinas de Rockstar y exigir respuestas sobre el esperado videojuego

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Jugador fue hasta las oficinas
Jugador fue hasta las oficinas de Rockstar para saber novedades de GTA 6. (YouTube: Rockstar Games)

GTA 6 es, sin duda, uno de los videojuegos más esperados de la última década. Desde que Rockstar Games publicó el primer avance oficial en diciembre de 2023, los fanáticos han contado los días para conocer más detalles sobre el título. Sin embargo, la falta de novedades ha generado impaciencia en la comunidad, y algunos seguidores están llevando su entusiasmo demasiado lejos.

En las últimas horas, un creador de contenido de TikTok viajó hasta Edimburgo, Escocia, para plantarse frente a las oficinas de Rockstar North, el estudio responsable de la saga Grand Theft Auto. Con una cámara en mano y su móvil grabando, el usuario intentó obtener información sobre el lanzamiento de GTA 6 preguntando directamente a los empleados que salían del edificio.

El video, que rápidamente se hizo viral, muestra al tiktoker abordando a personas que podrían no tener relación con el desarrollo del juego. Aun así, su intento refleja la enorme expectación que rodea a la nueva entrega del título más exitoso de Rockstar Games.

Por temor a un nuevo
Por temor a un nuevo retraso, jugador acudió a las oficinar de Rockstar para saber sobre GTA 6. (Rockstar Games)

Un video viral sin respuestas

En el clip publicado en TikTok, el creador asegura que ha “entrevistado” a trabajadores de Rockstar Games. Sin embargo, las imágenes dejan ver que nadie responde a sus preguntas. Los supuestos empleados ignoran las cámaras y continúan su camino mientras el fan intenta obtener información sobre el próximo tráiler o una posible fecha exacta de lanzamiento.

El contenido ha generado una oleada de comentarios divididos: mientras algunos usuarios celebran la ocurrencia del joven, otros lo critican por invadir la privacidad del estudio y de sus trabajadores. Rockstar North no ha emitido ningún tipo de declaración sobre el incidente, aunque la empresa mantiene un perfil bajo respecto a todo lo relacionado con GTA 6.

Expectativa y rumores en torno al lanzamiento

La falta de información oficial ha dado pie a todo tipo de rumores. Aunque Take-Two Interactive, compañía matriz de Rockstar, ha reiterado que el juego saldrá durante el año fiscal 2025, los jugadores temen un nuevo retraso.

Hasta el momento, no hay confirmación de ningún cambio en el calendario. Si se mantiene el plan previsto, GTA 6 llegará a las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S el 26 de mayo de 2026. La versión para PC aún no ha sido anunciada, algo habitual en los lanzamientos de Rockstar, ya que la compañía suele adaptar sus títulos para ordenadores varios meses después de su llegada a consolas.

Rockstar Games lanza nuevo tráiler
Rockstar Games lanza nuevo tráiler de GTA 6 con protagonismo de Jason y Lucia. (Rockstar Games)

El precedente no tranquiliza a los fans: tanto GTA V como Red Dead Redemption 2 sufrieron múltiples retrasos antes de salir al mercado. Sin embargo, Rockstar se ha caracterizado por tomarse el tiempo necesario para asegurar que cada entrega cumpla con los altos estándares de calidad que caracterizan a la compañía.

El fenómeno GTA 6: entre la impaciencia y la cultura de internet

La espera por GTA 6 ha trascendido los foros y comunidades gamer para convertirse en un fenómeno cultural. Cada publicación, filtración o movimiento relacionado con el estudio provoca miles de comentarios y teorías en redes sociales. En TikTok, el hashtag #GTA6 acumula cientos de millones de visualizaciones, con usuarios analizando cada detalle del tráiler o compartiendo predicciones sobre el mapa, los personajes y la historia.

GTA 6 saldrá a la
GTA 6 saldrá a la venta el próximo 26 de mayo de 2026.

El caso del tiktoker en Edimburgo es solo un ejemplo de cómo la ansiedad colectiva por el lanzamiento puede derivar en comportamientos extremos. Pese a las críticas, el video suma millones de reproducciones y demuestra el poder mediático que rodea a la franquicia.

Mientras tanto, Rockstar continúa trabajando en silencio. Los analistas prevén que la compañía podría publicar un segundo tráiler antes de fin de año, lo que marcaría el inicio de la recta final hacia el lanzamiento oficial. Hasta entonces, la comunidad seguirá pendiente de cada señal que provenga del estudio.

Temas Relacionados

GTA 6RockstarVideojuegoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo escanear y enviar un documento PDF directamente desde WhatsApp

La herramienta facilita transformar páginas físicas en archivos digitales listos para compartir, con opciones de recorte, filtros y comentarios

Cómo escanear y enviar un

Cómo eliminar anuncios no deseados y ventanas emergentes en Google

La integración de configuraciones inteligentes, bloqueo de extensiones y soluciones automáticas refuerza la protección contra ventanas emergentes y anuncios no deseados, poniendo a la tecnología al servicio de la navegación segura

Cómo eliminar anuncios no deseados

Diez carreras en declive, según Harvard: informática ya no es tan rentable como antes

Los programas que unan tecnología, enfoque humano y actualización constante superarán a los títulos profesionales que se consideran tradicionales

Diez carreras en declive, según

Cómo escribir instrucciones eficaces para los asistentes de IA como Gemini, ChatGPT o Grok

Saber qué pedir y cómo formularlo permite que la IA genere soluciones precisas, demostrando que el conocimiento sobre indicaciones optimiza tanto tareas personales como procesos empresariales

Cómo escribir instrucciones eficaces para

Evita estafas millonarias: cuatro prefijos que revelan que no debes responder o devolver una llamada

El uso de números con códigos de países como Albania o Nigeria está detrás de una sofisticada modalidad de robo que puede vaciar cuentas y exponer datos personales sin que la víctima lo advierta

Evita estafas millonarias: cuatro prefijos
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Grupo Bimbo lanza una

El Grupo Bimbo lanza una campaña para impulsar la alimentación saludable y la inclusión

Las exportaciones mineras marcaron un récord histórico en lo que va del año

Córdoba: desmantelaron un búnker donde falsificaban patentes para vender

“Le sirve para la campaña”: Rodrigo de Loredo sembró dudas sobre un cambio de Gabinete para después de las elecciones

Mercados: suben las acciones y bonos argentinos en Wall Street a la espera de la cumbre presidencial

INFOBAE AMÉRICA
Scott Bessent acusó a China

Scott Bessent acusó a China de intentar perjudicar la economía mundial: “Quieren hundir a todos con ellos”

Esther Cunio, la abuela de 93 años que evitó ser secuestrada por Hamas al mencionar a Messi, espera con mucha emoción el reencuentro con sus nietos que acaban de ser liberados

Así es como los narcotraficantes tratan de evadir a los buques de Estados Unidos en el Caribe

Está acusado por matar al presunto abusador de su hija y se postula como sheriff: “Es hora de devolver la seguridad a nuestra comunidad”

Es una científica de renombre, fue diagnosticada con Parkinson y se convirtió en su propio experimento

TELESHOW
Evangelina Anderson contó el alimento

Evangelina Anderson contó el alimento que nunca comió en su vida y descolocó a Pablo Lescano en Masterchef Celebrity

Guido Kaczka se emocionó con la visita solidaria de Alejandro Lerner a su programa: “Sos todo lo que está bien”

La tarde en familia de El Polaco y Barby Silenzi en el Tigre: un amor que renació para superar las adversidades

El video íntimo de Wanda Nara con sus hijas que luego borró y que podría enfurecer a Mauro Icardi

El jurado de Masterchef Celebrity fue lapidario con el plato de Momi Giardina y La Joaqui: “Parece un empedrado”