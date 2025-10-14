La espera por GTA 6 llega al límite: un jugador fue hasta las oficinas de Rockstar a pedir explicaciones

Jugador fue hasta las oficinas de Rockstar para saber novedades de GTA 6. (YouTube: Rockstar Games)

GTA 6 es, sin duda, uno de los videojuegos más esperados de la última década. Desde que Rockstar Games publicó el primer avance oficial en diciembre de 2023, los fanáticos han contado los días para conocer más detalles sobre el título. Sin embargo, la falta de novedades ha generado impaciencia en la comunidad, y algunos seguidores están llevando su entusiasmo demasiado lejos.

En las últimas horas, un creador de contenido de TikTok viajó hasta Edimburgo, Escocia, para plantarse frente a las oficinas de Rockstar North, el estudio responsable de la saga Grand Theft Auto. Con una cámara en mano y su móvil grabando, el usuario intentó obtener información sobre el lanzamiento de GTA 6 preguntando directamente a los empleados que salían del edificio.

El video, que rápidamente se hizo viral, muestra al tiktoker abordando a personas que podrían no tener relación con el desarrollo del juego. Aun así, su intento refleja la enorme expectación que rodea a la nueva entrega del título más exitoso de Rockstar Games.

Un video viral sin respuestas

En el clip publicado en TikTok, el creador asegura que ha “entrevistado” a trabajadores de Rockstar Games. Sin embargo, las imágenes dejan ver que nadie responde a sus preguntas. Los supuestos empleados ignoran las cámaras y continúan su camino mientras el fan intenta obtener información sobre el próximo tráiler o una posible fecha exacta de lanzamiento.

El contenido ha generado una oleada de comentarios divididos: mientras algunos usuarios celebran la ocurrencia del joven, otros lo critican por invadir la privacidad del estudio y de sus trabajadores. Rockstar North no ha emitido ningún tipo de declaración sobre el incidente, aunque la empresa mantiene un perfil bajo respecto a todo lo relacionado con GTA 6.

Expectativa y rumores en torno al lanzamiento

La falta de información oficial ha dado pie a todo tipo de rumores. Aunque Take-Two Interactive, compañía matriz de Rockstar, ha reiterado que el juego saldrá durante el año fiscal 2025, los jugadores temen un nuevo retraso.

Hasta el momento, no hay confirmación de ningún cambio en el calendario. Si se mantiene el plan previsto, GTA 6 llegará a las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S el 26 de mayo de 2026. La versión para PC aún no ha sido anunciada, algo habitual en los lanzamientos de Rockstar, ya que la compañía suele adaptar sus títulos para ordenadores varios meses después de su llegada a consolas.

El precedente no tranquiliza a los fans: tanto GTA V como Red Dead Redemption 2 sufrieron múltiples retrasos antes de salir al mercado. Sin embargo, Rockstar se ha caracterizado por tomarse el tiempo necesario para asegurar que cada entrega cumpla con los altos estándares de calidad que caracterizan a la compañía.

El fenómeno GTA 6: entre la impaciencia y la cultura de internet

La espera por GTA 6 ha trascendido los foros y comunidades gamer para convertirse en un fenómeno cultural. Cada publicación, filtración o movimiento relacionado con el estudio provoca miles de comentarios y teorías en redes sociales. En TikTok, el hashtag #GTA6 acumula cientos de millones de visualizaciones, con usuarios analizando cada detalle del tráiler o compartiendo predicciones sobre el mapa, los personajes y la historia.

El caso del tiktoker en Edimburgo es solo un ejemplo de cómo la ansiedad colectiva por el lanzamiento puede derivar en comportamientos extremos. Pese a las críticas, el video suma millones de reproducciones y demuestra el poder mediático que rodea a la franquicia.

Mientras tanto, Rockstar continúa trabajando en silencio. Los analistas prevén que la compañía podría publicar un segundo tráiler antes de fin de año, lo que marcaría el inicio de la recta final hacia el lanzamiento oficial. Hasta entonces, la comunidad seguirá pendiente de cada señal que provenga del estudio.