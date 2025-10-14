Glosario de tecnología: qué significa Historia de la tecnología

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Historia de la tecnología

La historia de la tecnología tiene sus inicios desde tiempos muy remotos. El ser humano siempre ha sido capaz de emplear técnicas y herramientas para obtener objetivos en específico. Gracias a ello, ha logrado evolucionar hasta nuestros tiempos.

Por lo tanto, la evolución de la tecnología se divide en varias épocas a lo largo de la historia.

Es importante saber la definición de tecnología, ya que se suele asociar con todos los dispositivos inteligentes que vemos hoy en día, cuando el propio concepto radica en la solución a alguna problemática.

Es por eso que hemos clasificado la historia de la tecnología en 4 eras importantes en la evolución del ser humano.

Edad de piedra

Los inicios de la tecnología no tienen una fecha en específico, pero de acuerdo a las investigaciones sobre la edad de piedra, podemos ver cómo el ser humano desde hace muchos años buscó la manera de evolucionar. En esta era los humanos se encargaban de cazar. Por ello, las primeras herramientas tecnológicas constaban de técnicas para la supervivencia, la obtención de alimentos, así como la preparación de estos.

En esta época se empleó el fuego, herramientas de piedras, armas y los atuendos.

Además, también se crearon canoas de batangas para poder navegar por el océano, causando que los humanos de aquella era estudiaran todo sobre las corrientes oceánicas, los patrones del clima y cualquier otro dato relevante para su supervivencia y evolución.

Edad de Hierro

En esta época se comenzó a implementar el hierro para la creación de herramientas más resistentes y económicas. Debido a ello, se fomentó la agricultura creando instrumentos para los cultivos como las hachas, los rastrillos y las palas, permitiéndole a los graneros cultivar tierras más sólidas.

Pero no sólo ello, sino que estas herramientas eran más fáciles de implementar y ahorraban mucho tiempo, lo que le daba a los trabajadores más tiempo para descansar entre sus labores.

En esta época también se comenzaron a desarrollar las monedas y se creó más tiempo para otras áreas como el arte y las ciencias.

Edad Media

En esta etapa se crearon grandes inventos como los relojes mecánicos y los molinos de viento. Además, se crearon otros objetos de vital importancia como la brújula. A su vez, se participó en la creación de la tecnología militar, desarrollando armaduras hechas de placas metálicas, ballestas de acero y el cañón.

Fue una época en donde también surgió el gran estilo arquitectónico. Por esa razón también se le conoce como la «Edad de los castillos». De igual forma se avanzó en muchas áreas como la agricultura, la industria textil, la mecánica, la metalurgia y mucho más.

Edad Moderna

En esta época se dieron grandes inventos como el ferrocarril, la máquina de vapor y diversas máquinas creadas para las grandes industrias, aumentando la capacidad en la producción. Por lo tanto, a partir de esta era se vinieron grandes cambios para el transporte, la construcción y las comunicaciones.

Con respecto a este último, para este período surgió la radiocomunicación, el radar, el teléfono, el fax y los ordenadores. A partir de allí la historia de la tecnología se vio más presente en la sociedad, ya que cambiaría por completo las formas de comunicación.

Hoy en día, la tecnología sigue evolucionando y a diferencia de siglos anteriores, las herramientas que son creadas se pueden volver obsoletas en tan solo meses, cambiando por completo el esquema en el cual el ser humano estaba acostumbrado en tiempos remotos.

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es aprender más para estar más preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.