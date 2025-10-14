Apple TV+ desaparece: ahora se llamará Apple TV y estrenará ‘F1: La película’

Apple dio más protagonismo al anuncio de la película que al cambio de su nombre. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Apple anunció que su plataforma de streaming, Apple TV+, redujo su nombre a Apple TV, un cambio que ya aparece en el logotipo de la aplicación móvil. La compañía tecnológica explicó que esta modificación responde a una “nueva identidad”.

Al mismo tiempo, se confirmó que ‘F1: La película’, protagonizada por Brad Pitt, se estrenará en la plataforma el 12 de diciembre. Desde su lanzamiento en cines el 27 de junio de 2025, el film ha logrado un desempeño excepcional: debutó en el primer puesto y acumuló USD 629 millones en la taquilla mundial.

Además de convertirse en la película deportiva más exitosa en recaudación, es el largometraje original más taquillero del año y el estreno más grande para una película original de acción real en Estados Unidos en los últimos cinco años. También se posicionó como el mayor éxito en la carrera de Brad Pitt.

La película es protagonizada por Brad Pitt. (Apple)

La cinta obtuvo calificación A en CinemaScore y una puntuación del 97% en Rotten Tomatoes, y se destaca como la película de carreras más auténtica registrada hasta ahora.

Además de su éxito en taquilla, ‘F1: La película’ ha generado un impacto musical internacional gracias a F1 The Album, una banda sonora llena de reconocidos artistas que superó las 650.000 copias vendidas y alcanzó más de mil millones de reproducciones en todo el mundo.

En la actualidad, el álbum lidera la lista Top Movie Songs de Billboard, con siete de las diez canciones más destacadas.

El tema principal, ‘Just Keep Watching‘ de Tate McRae, dos veces nominado a los VMA, ha sido fundamental en este logro.

Tate McRae interpreta el tema principal de la banda sonora. REUTERS/Steve Marcus

Con más de cuatro mil millones de visualizaciones en plataformas de videos cortos, F1 The Album se ha consolidado como uno de los hitos musicales de 2025 y se ha convertido en un elemento clave del impacto cultural de la película.

De qué trata ‘F1: La película’

La película ‘F1: La película’ narra la historia de Sonny Hayes (Brad Pitt), un expiloto apodado “el más grande que nunca fue”. Hayes fue una joven promesa de la Fórmula 1 en los años 90, hasta que un accidente casi termina con su carrera.

Tres décadas después, vive de correr para distintas escuderías cuando su antiguo compañero de equipo, Rubén Cervantes (Javier Bardem), ahora dueño de una escudería en crisis, le propone regresar a la Fórmula 1 para intentar salvar al equipo y alcanzar la cima mundial.

En su regreso, Sonny compartirá pista con Joshua Pearce (Damson Idris), el talentoso novato del equipo. Sin embargo, pronto descubre que, en este deporte, el mayor rival siempre puede ser el propio compañero de equipo y que el camino a la redención es un reto que no puede afrontar solo.

Apple eliminó el + de Apple TV. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El elenco también incluye a Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia y Javier Bardem. La producción se filmó durante fines de semana reales de Grandes Premios, mientras el equipo competía contra los principales protagonistas de la Fórmula 1.

La película cuenta con la producción de Jerry Bruckheimer, Joseph Kosinski, el siete veces campeón mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner y Chad Oman.

Cuánto cuesta la suscripción de Apple TV

La suscripción a Apple TV tiene un valor de USD 12,99 al mes e incluye una prueba gratuita de siete días para quienes se registran por primera vez. De manera promocional, quienes compren y activen un nuevo iPhone, iPad, Apple TV o Mac recibirán tres meses de acceso gratuito a la plataforma.

Apple TV puede verse a través de la app Apple TV en más de 100 países y regiones, disponible en más de mil millones de dispositivos: iPhone, iPad, Apple TV 4K, Apple Vision Pro, Mac, televisores inteligentes de marcas como Samsung, LG, Sony, VIZIO y TCL, así como en dispositivos Roku, Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV, consolas PlayStation y Xbox, y la web en tv.apple.com.