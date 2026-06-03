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El papa León XIV celebrará una misa en la Sagrada Familia de Barcelona por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí

La ceremonia tendrá lugar durante la visita que el pontífice realizará a España entre el 6 y el 12 de junio

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El papa León XIV celebrará una misa en la Sagrada Familia de Barcelona por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí (EP)
El papa León XIV celebrará una misa en la Sagrada Familia de Barcelona por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí (EP)

El papa León XIV celebrará el próximo 10 de junio una misa en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, el arquitecto catalán cuya causa de canonización avanza en el Vaticano y cuya obra continúa atrayendo a millones de visitantes de todo el mundo.

La ceremonia tendrá lugar durante la visita que el pontífice realizará a España entre el 6 y el 12 de junio. La misa coincidirá con los cien años del fallecimiento de Gaudí, quien murió el 10 de junio de 1926 a los 73 años, pocos días después de ser atropellado por un tranvía cuando se dirigía a rezar a una iglesia de Barcelona.

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La elección de la Sagrada Familia para la celebración tiene un fuerte valor simbólico. El templo, aún inconcluso, constituye la obra más emblemática de Gaudí y uno de los monumentos más reconocidos de Europa. En 2025 recibió cerca de cinco millones de visitantes, cifra que la convirtió en el monumento de pago más visitado de España.

La basílica destaca por sus torres de gran altura y por una arquitectura modernista cargada de simbolismo religioso. El propio Gaudí dedicó gran parte de su vida a la construcción del templo, proyecto que se transformó en el centro de su actividad profesional y espiritual.

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La misa papal se celebrará además después de que el Vaticano reconociera el año pasado a Gaudí como “venerable”, una decisión que representa un paso importante en el proceso que podría conducirlo a los altares de la Iglesia católica.

La misa coincidirá con los cien años del fallecimiento de Gaudí, quien murió el 10 de junio de 1926 a los 73 años, pocos días después de ser atropellado por un tranvía cuando se dirigía a rezar a una iglesia de Barcelona (EP)
La misa coincidirá con los cien años del fallecimiento de Gaudí, quien murió el 10 de junio de 1926 a los 73 años, pocos días después de ser atropellado por un tranvía cuando se dirigía a rezar a una iglesia de Barcelona (EP)

Nacido en 1852 en el seno de una familia profundamente católica, Gaudí se convirtió rápidamente en uno de los arquitectos más destacados de Barcelona. Integrantes de la burguesía y del mundo empresarial catalán le confiaron proyectos de gran relevancia, atraídos por su creatividad, su personalidad fuerte y su particular inspiración en las formas de la naturaleza.

Entre sus obras más conocidas también figura la Casa Batlló, uno de los edificios más visitados de Barcelona. El director de ese monumento, Xavier Villanueva, destacó la influencia que mantiene el arquitecto un siglo después de su muerte. “Era un genio”, afirmó. “Sabía cómo llegar a las personas en su nivel más profundo”.

Sin embargo, quienes impulsan su causa de beatificación sostienen que la relevancia de Gaudí no se limita a su legado artístico. Según explican, una serie de tragedias familiares transformó profundamente su vida durante la década de 1890.

El sacerdote y teólogo Armand Puig Tarréch, quien colaboró en la elaboración de un expediente de 1.700 páginas presentado ante el Vaticano para promover la beatificación del arquitecto, señaló que el cambio comenzó después de un ayuno extremo realizado en 1894.

“Fue realmente en ese momento cuando comenzó a situarse después de Dios”, explicó. Antes de esa etapa, añadió, Gaudí “permanecía internamente ligado a cosas muy humanas como la vanidad o la ambición”.

La basílica destaca por sus torres de gran altura y por una arquitectura modernista cargada de simbolismo religioso (EP)
La basílica destaca por sus torres de gran altura y por una arquitectura modernista cargada de simbolismo religioso (EP)

A partir de entonces, el arquitecto adoptó un estilo de vida austero y profundamente religioso. Sus seguidores describen ese período como una fase marcada por una espiritualidad intensa que reforzó la percepción de que podía ser considerado un futuro santo.

José Manuel Almuzara, uno de los fundadores de la Asociación para la Beatificación de Antoni Gaudí, expresó esa visión de manera categórica. “Si observas su vida, ves a un hombre de Dios”, afirmó.

Para que Gaudí sea beatificado, la Iglesia católica debe reconocer oficialmente un milagro atribuido a su intercesión. La asociación que promueve la causa reunió diversos testimonios sobre favores que creyentes atribuyen al arquitecto, mientras una comisión médica del Vaticano analiza actualmente un posible caso.

Durante la visita papal, otro de los momentos destacados será la bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia. La estructura central del templo concluyó su construcción en febrero y elevó la altura total del edificio a 172,5 metros, lo que convirtió a la basílica en la iglesia más alta del mundo.

Las previsiones actuales indican que la finalización completa de la Sagrada Familia podría concretarse dentro de aproximadamente una década, más de 140 años después del inicio de las obras.

(Con información de AFP)

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