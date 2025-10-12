Tecno

Llaman y al responder nadie contesta: la verdad detrás de esta estafa telefónica

Ciberdelicuentes utilizan sistemas automáticos que detectan números activos y abren la puerta a fraudes personalizados, desde el phishing hasta cargos de dinero inesperados si se devuelve la llamada

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Esta modalidad está en aumento
Esta modalidad está en aumento y se aprovecha de la curiosidad de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de las llamadas silenciosas ha encendido las alertas autoridades de diferentes países, que advierten sobre el uso de esta táctica por parte de estafadores para identificar números activos y preparar fraudes más sofisticados.

Este fenómeno, que a simple vista podría parecer un fallo técnico o una equivocación, en realidad constituye el primer eslabón de una cadena de riesgos para los usuarios de telefonía.

El usuario se puede convertir en un blanco más susceptible para futuros fraudes, como el phishing, una modalidad en la que los delincuentes buscan obtener información confidencial, como números de identificación, contraseñas o datos bancarios, haciéndose pasar por entidades legítimas.

Cómo operan esta modalidad de estafa telefónica

El principal objetivo es saber
El principal objetivo es saber si el contacto está en funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento detrás de estas llamadas, conocidas como “robollamadas”, se basa en sistemas automáticos o bots que marcan de forma aleatoria múltiples números de teléfono.

Cuando una persona atiende, el sistema registra que ese número está activo y que el usuario responde a llamadas de desconocidos. Según la Policía Nacional de España, este dato, que puede parecer insignificante, es clave para los ciberdelincuentes, porque les permite seleccionar objetivos vulnerables.

Una vez que los estafadores confirman la actividad de un número, usan esa información de diversas formas. Las autoridades detallan que estos números suelen utilizarse para intentos de fraude más elaborados, como llamadas en las que se solicita información personal o financiera bajo pretextos falsos.

Los estafadores utilizan los números
Los estafadores utilizan los números confirmados para realizar fraudes más sofisticados o venderlos a terceros involucrados en actividades ilícitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los datos recopilados pueden ser vendidos a terceros involucrados en actividades ilícitas, lo que facilita el envío masivo de mensajes de spam o la ejecución de fraudes telefónicos a mayor escala. Este comercio de datos personales amplía el alcance de las estafas y expone a un mayor número de personas a delitos.

Por qué esta modalidad de fraude telefónico puede ser muy efectiva

Uno de los riesgos más destacados por la Policía Nacional es la reacción impulsiva de los usuarios que, movidos por la curiosidad o la preocupación, deciden responder o devolver la llamada al número que aparece en su pantalla, que muchas veces suele estar acompañado de un prefijo de un país extranjero.

Las comunicaciones suelen venir de
Las comunicaciones suelen venir de números internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reiteración de estas llamadas puede generar una sensación de urgencia o alarma en quienes las reciben. Según las autoridades, este estado de inquietud puede llevar a las personas a actuar sin reflexionar, como devolver la llamada sin verificar previamente el número, lo que incrementa el riesgo de caer en la trampa.

En ocasiones, estos números están asociados a líneas de tarificación especial, lo que implica altos costos por minuto para quien llama. De este modo, la simple acción de devolver una llamada puede traducirse en un perjuicio económico inmediato para la víctima.

Qué hacer para evitar caer en este tipo de estafas telefónicas

Para reducir los fraudes por llamada, la Policía Nacional de España ha difundido una serie de medidas para protegerse de las robollamadas. En primer lugar, aconseja no responder a llamadas de números desconocidos, sobre todo si se repiten y no hay respuesta al otro lado de la línea.

La prevención comienza con evitar
La prevención comienza con evitar atender a desconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de recibir una llamada silenciosa, las autoridades insisten en no devolver la llamada, porque podría tratarse de un número de tarificación especial. Asimismo, sugieren bloquear el número desde el que se recibió la llamada para evitar futuros intentos de contacto.

Otra medida clave es mantener la privacidad de los datos personales y evitar compartir información sensible, como números de cuenta bancaria o contraseñas, a través del teléfono u otros canales digitales, sobre todo si la llamada proviene de un número desconocido o no solicitado.

Las autoridades y expertos en ciberseguridad sugieren reportar este tipo de llamadas a las entidades competentes, porque esto permite identificar patrones y adoptar medidas para combatir estas amenazas.

Temas Relacionados

EstafaCiberdelincuentesLlamadaFraudesPhishingLo último en tecnología

Últimas Noticias

La inteligencia artificial ante el umbral del riesgo: desafíos inéditos para la seguridad y la gobernanza global

El avance acelerado de la IA plantea interrogantes cruciales sobre la capacidad de las sociedades y los sistemas regulatorios para anticipar y mitigar amenazas de alcance potencialmente irreversible

La inteligencia artificial ante el

Netflix permitirá jugar en la TV usando el smartphone como mando, sin consola

Cinco títulos multijugador estarán disponibles para suscriptores a nivel global durante la campaña navideña del 2025

Netflix permitirá jugar en la

Errores frecuentes al limpiar televisores: productos a evitar para no estropear el Smart TV

Los fabricantes advierten que el uso de productos genéricos y materiales inadecuados puede provocar daños irreversibles en los paneles de las Smart TV, alterando la nitidez y acortando su vida útil

Errores frecuentes al limpiar televisores:

Apple pagará 2 millones de dólares a investigadores que descubran vulnerabilidades

La empresa dirigida por Tim Cook amplía incentivos para expertos, introduce nuevas categorías y acelera bonificaciones, con el objetivo de fortalecer la protección de sus plataformas frente a amenazas avanzadas y exploits inéditos

Apple pagará 2 millones de

Consejos simples para limpiar el horno con ingredientes que ya tienes en casa

Realizar limpiezas frecuentes tras preparar comidas grasas y emplear soluciones accesibles como el bicarbonato o el vinagre ayuda a mantener el horno en óptimas condiciones

Consejos simples para limpiar el
ÚLTIMAS NOTICIAS
El video del Gobierno para

El video del Gobierno para celebrar el 12 de octubre y resaltar la figura de Cristóbal Colón

Levantaron los cortes y habilitaron las autopistas de CABA luego de la carrera Gran Fondo Argentina

La presión tributaria nacional es la menor en 18 años: qué cambió y cómo repercute en la economía

Fin de semana largo: viajaron más turistas, pero con presupuestos más austeros

Alerta Sofia: buscan a un nene de 5 años tras los homicidios de su mamá y su abuela en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
El British Museum anunció su

El British Museum anunció su propia gala benéfica y hay polémica

Escala la tensión entre Afganistán y Pakistán: Islamabad dijo que 20 de sus soldados murieron y más de 200 talibanes “fueron neutralizados”

Esperanza electoral en Bolivia a 22 años del golpe de Estado que derrocó la democracia

Una ilustradora argentina da vida a Anne Brontë, una de las primeras escritoras feministas de la historia

Documentos inéditos revelan las macabras instrucciones de Hamas durante la masacre del 7 de octubre en Israel: “Maten a todos”

TELESHOW
El tierno momento de Valentina

El tierno momento de Valentina Cervantes con su hija que mostró cuál es el favorito de sus padres

Palito Ortega suspendió su show en Paraná por motivos de salud

Wanda Nara se emocionó al contar la conflictiva separación de Mauro Icardi: “Fueron 3 años de mucha presión”

Quiénes son los cuatro participantes de La Voz Argentina que compiten por el gran premio

Ricardo Darín: “La cultura pasa por expresarse, si solo te referís al resultado es un poco perverso”