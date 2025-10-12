Glosario de tecnología: qué significa Energía primaria

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué significa Energía primaria

La energía primaria, o fuente primaria de energía, es aquella que se encuentra en estado natural, sin ser transformada por el hombre.

La energía primaria es una forma de energía que se encuentra en el medioambiente y que puede ser utilizada para producir energía útil.

Sin duda, se trata una parte esencial de nuestra vida. Ya que, al ser transformada y convertirse en energía secundaria, nos permite realizar muchas de las actividades que nos permiten llevar una vida cómoda y productiva. Por ejemplo, gracias a la energía primaria podemos ingerir alimentos y bebidas refrigeradas o calientes, utilizar la iluminación artificial para trabajar o estudiar durante la noche, mover objetos pesados con la ayuda de maquinaria, etc.

De hecho, la energía primaria es un elemento esencial para el funcionamiento de la sociedad moderna.

Tipos de energía primaria

A continuación describimos los principales tipos de energía primaria y sus usos más destacados:

La energía hidráulica es la que se produce a partir de las aguas y suele ser una de las más utilizadas, sobre todo en el sector industrial. En este caso, se aprovecha la energía cinética o potencial que tienen las aguas para mover una turbina que a su vez moverá un generador eléctrico que producirá energía eléctrica.

La energía hidráulica es una energía limpia y renovable puesto que no produce contaminación alguna. Y aunque requiere de una importante inversión inicial, esta energía es muy económica ya que su coste de mantenimiento es muy bajo.

Energía eólica

La energía eólica es la que se produce a partir del viento. Para ello se utiliza un aerogenerador, que es una especie de molino de viento que mueve una turbina y que a su vez mueve un generador eléctrico que produce energía eléctrica.

Al igual que la energía hidráulica, la energía eólica es una energía limpia puesto que no produce contaminación alguna. Y, por supuesto, es una energía renovable ya que el viento es constante y su coste de mantenimiento es muy bajo.

Energía solar

La energía solar es la que se produce a partir de la radiación solar. Se puede utilizar para producir calor, pero también para producir energía eléctrica. En este caso se utilizan paneles solares o celdas fotovoltaicas.

Al igual que las dos anteriores, la energía solar es una energía limpia puesto que no contamina. Y, además, es una energía renovable ya que el sol es una fuente de energía inagotable.

Energía geotérmica

La energía geotérmica es la que se produce a partir del calor de la tierra y suele utilizarse para producir energía eléctrica. En este caso se utilizan centrales geotérmicas, que son grandes equipos que se encuentran enterrados en la tierra y que aprovechan el calor de la tierra para mover una turbina, que a su vez moverá un generador eléctrico que producirá energía eléctrica.

Al igual que las anteriores, la energía geotérmica es una energía limpia puesto que no produce contaminación alguna y es una energía renovable ya que el calor de la tierra es constante y su coste de mantenimiento es muy bajo.

Energía nuclear

La energía nuclear es la que se produce a partir de la fisión nuclear. Se utiliza en centrales nucleares, que son grandes edificios en los que se encuentran unos reactores nucleares en los que se producen reacciones nucleares para calentar el agua y producir vapor. Este vapor moverá una turbina, que a su vez moverá un generador eléctrico que producirá energía eléctrica.

La energía nuclear es una energía limpia ya que no produce emisiones de CO2 u otros compuestos contaminantes, pero no es renovable ya que el combustible nuclear es un recurso finito. Otra de sus principales desventajas es que produce residuos radiactivos, que son altamente peligrosos y requieren de una gestión muy especializada y costosa.

Las fuentes de energía primaria incluyen el petróleo, el gas natural, el carbón, el uranio, el hidrógeno, la biomasa, la energía solar y la energía eólica. La energía primaria se puede convertir en energía secundaria, como la electricidad o el calor, que es más fácil de usar.

Energía hidrocarburos

La energía hidrocarburos es la que se produce a partir del petróleo, el gas natural o el carbón. Se trata de una energía no renovable ya que los recursos naturales de petróleo, gas natural y carbón son finitos y no se renuevan rápidamente.

