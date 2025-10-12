Tecno

Cuál es el mejor lugar de la casa para ubicar el router de WiFi y evitar que el internet funcione lento

Ajustar la posición y la altura del módem permite que la señal llegue con mayor fuerza a todos los pisos y habitaciones, y así garantizar una conexión estable incluso en hogares grandes o con varios usuarios

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Se debe conocer estos parámetros
Se debe conocer estos parámetros para reconocer si los técnicos realizan el proceso de forma correcta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad de la conexión inalámbrica en el hogar depende en gran medida de la ubicación física del router de WiFi, un aspecto que suele pasar inadvertido pese a su impacto directo en la velocidad y estabilidad del internet.

Factores como la posición del módem, la altura y la presencia de obstáculos, como algunos electrodomésticos o materiales, determinan el alcance de la señal y la aparición de zonas sin cobertura.

La señal que emite el router se propaga en todas las direcciones, siguiendo un patrón esférico o semicircular. Cuando el dispositivo se instala en una esquina o en un extremo de la vivienda, la cobertura se reduce y aumentan las áreas donde la conexión es débil o inexistente.

Cómo ubicar el router de WiFi en el hogar para que la conexión sea estable

Una buena elección sería la
Una buena elección sería la sala de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según High Speed Internet, la medida principal es ubicar el router en el centro del hogar, lo que permite que la señal llegue de manera más uniforme a todos los ambientes y mejore la experiencia de uso de dispositivos como teléfonos, computadoras y asistentes inteligentes.

El análisis de la distancia entre el router y las zonas de mayor demanda de conectividad resulta clave para evitar pérdidas de velocidad e interrupciones. Colocar el router en un área central maximiza el alcance de la red inalámbrica, porque facilita la emisión equitativa de la señal hacia todos los espacios domésticos.

Este proceso permite que la
Este proceso permite que la señal se distribuya de forma uniforme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En viviendas de tamaño medio, un router moderno instalado en el punto más céntrico suele garantizar que la conexión llegue con mayor fuerza y estabilidad a cada ambiente. Por esta razón, la selección del lugar adecuado implica observar cómo la señal atraviesa los muros y objetos presentes en la vivienda.

Por qué es necesario ubicar el router en un lugar central

Ubicar el router cerca del centro geométrico reduce la cantidad de obstáculos y aumenta la probabilidad de tener cobertura sin interferencias, lo que resulta muy relevante cuando varios usuarios trabajan o estudian desde diferentes habitaciones.

Asimismo, no todos los materiales de construcción permiten el paso de la señal WiFi con la misma facilidad. Elementos como el metal, el mármol, el agua y los azulejos obstaculizan el flujo de datos inalámbricos con mayor intensidad.

Hay varias diferencias entre casas
Hay varias diferencias entre casas grandes y más reducidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a que las paredes convencionales permiten cierto traspaso de la señal, la presencia de varios muros entre el router y los dispositivos puede debilitar la conexión a internet.

Por ello, se debe evitar instalar el router junto a superficies sólidas de estos materiales y buscar ubicaciones con el menor número de obstáculos posibles hacia las habitaciones más utilizadas.

De qué forma evitar interferencias de electrodomésticos u otros objetos

La interferencia eléctrica generada por electrodomésticos, en particular los hornos microondas, puede afectar la frecuencia WiFi y provocar interrupciones si el router se encuentra muy cerca de estos.

Es uno de los causantes
Es uno de los causantes de fallos en el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para optimizar la cobertura, es preferible colocar el dispositivo sobre una mesa, estantería o soporte de pared, lo que ayuda a esquivar muebles y reduce el contacto de la señal con el suelo. Además, la altura a la que se instala el router influye en la cobertura vertical del hogar.

En viviendas de más de un piso, se debe ajustar la altura del dispositivo según los niveles de la casa: cerca del techo en el primer piso o próximo al suelo en el segundo, lo que favorece la llegada de la señal en las habitaciones superiores y las inferiores, incluyendo aquellas alejadas o situadas entre pisos.

De este modo, la correcta ubicación del router, considerando la centralidad, la altura y la minimización de obstáculos, permite aprovechar al máximo la red y reducir los problemas de cobertura en el hogar, en momentos de estudio, trabajo o entretenimiento.

Temas Relacionados

CasaRouterWiFiInternetConexiónLo último en tecnología

Últimas Noticias

Señales de alarma y recomendaciones para hombres frente a la ansiedad y el aislamiento

Investigaciones advierten que el aislamiento, la depresión, los cambios en el sueño o apetito, la baja autoestima y la pérdida de deseo sexual son señales de alarma en la salud mental masculina

Señales de alarma y recomendaciones

La función oculta del teléfono Android que permite duplicar su pantalla en cualquier Smart TV

Es necesario que ambos dispositivos estén actualizados y conectados a la misma red WiFi estable para que su reproducción no presente interferencias

La función oculta del teléfono

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor

Estos han sido los movimientos de las criptomonedas en las últimas horas

Paso a paso para invertir

Glosario de tecnología: qué significa Energía primaria

Con el paso de los años es cada vez más difícil imaginar la vida sin tecnología, por lo que es necesario saber más de ella

Glosario de tecnología: qué significa

YouTube en Chile: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Descubre quiénes son los artistas que han entrado al ranking con sus nuevos clips

YouTube en Chile: la lista
ÚLTIMAS NOTICIAS
Choque múltiple en Retiro entre

Choque múltiple en Retiro entre cinco autos y un colectivo: hay tres heridos hospitalizados

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales

Receta de pionono salado sin harinas, rápida y fácil

Mar del Plata: atacó a su exjefe a golpes y cuchillazos tras una discusión laboral y fue detenido

Fentanilo mortal, el documental: la peor tragedia sanitaria de la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Es argentina, estuvo secuestrada en

Es argentina, estuvo secuestrada en Gaza y espera que Hamas le entregue el cuerpo de su marido: “Necesito darle un entierro digno”

La ONU denunció el aumento de la opresión contra las mujeres en Afganistán: “Están cada vez más cerca de ser eliminadas”

Estonia cerró una carretera que cruza territorio ruso tras detectar movimientos inusuales de las tropas de Putin

Receta de pionono salado sin harinas, rápida y fácil

Reabre un ícono arquitectónico y cultural en París

TELESHOW
Quiénes son los cuatro participantes

Quiénes son los cuatro participantes de La Voz Argentina que compiten por el gran premio

Ricardo Darín: “La cultura pasa por expresarse, si solo te referís al resultado es un poco perverso”

Miguel Cantilo: “La vulgaridad y lo hecho por conveniencia de mercado no me atrae”

Masterchef Celebrity: uno por uno, quiénes son los 24 participantes de la nueva edición

Un mes entre la angustia, la fe y la esperanza y un final feliz: el apoyo incondicional de Daniela Celis a Thiago Medina