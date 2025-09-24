Tecno

El lugar ideal para ubicar el router de WiFi: la señal de internet llegará a todos los espacios de la casa

Factores como la posición central, la altura, la distancia respecto a otros aparatos, el tipo de paredes y obstáculos, así como la distribución del mobiliario, influyen directamente en el alcance y la estabilidad de la conexión inalámbrica

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Este aparato debe contar con
Este aparato debe contar con todas las actualizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conectividad dentro del hogar depende de varios factores técnicos y estructurales, pero uno de los más determinantes suele pasar desapercibido: la posición física del router de WiFi.

A pesar de los avances en la tecnología inalámbrica, la manera en que la señal se distribuye por los rincones de la vivienda está directamente influida por el sitio donde se instale este dispositivo central.

Factores como materiales de construcción, interferencias electrónicas y la distribución del mobiliario inciden de gran modo en el alcance y la estabilidad de la conexión. Comprender estos aspectos permite aprovechar al máximo la red disponible y reducir problemas de cobertura.

Por qué importa el sitio donde está el router de WiFi en el hogar

El módem emite las frecuencias
El módem emite las frecuencias pero estas pueden no llegar a todas las habitaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La señal inalámbrica emitida por el router tiene la particularidad de expandirse en todas las direcciones, siguiendo un patrón esférico o semicircular. Ubicar el dispositivo en una esquina o un extremo de la vivienda limita el área de cobertura y potencia la aparición de “zonas muertas”.

Según High Speed Internet, lo más relevante es centrar la ubicación física del router en el hogar para distribuir mejor la señal y cubrir la mayoría de los espacios. Los dispositivos que dependen de la red, como teléfonos, computadoras y asistentes inteligentes, funcionarán de manera más estable si se encuentran dentro del rango óptimo de la señal.

El experto sugiere revisar la distancia entre el router y las zonas del hogar que más requieren conectividad, para minimizar pérdidas de velocidad e interrupciones frecuentes.

Cuál es la posición más eficiente del router dentro de la vivienda

En la mayoría de casos
En la mayoría de casos se localiza en la sala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colocar el router en un área central maximiza el alcance efectivo de la red inalámbrica. Esta localización favorece la emisión equitativa de la señal hacia todas las habitaciones.

Para la mayoría de los hogares de tamaño medio, un router moderno instalado en el punto más céntrico garantiza que la conexión llegue con mayor fuerza y estabilidad a cada ambiente.

El proceso de selección incluye observar cómo la señal atraviesa muros y objetos presentes en la vivienda. Ubicar el router próximo al centro geométrico reduce la cantidad de obstáculos interpuestos y eleva la posibilidad de cobertura sin interferencias, sobre todo en casos donde varios usuarios trabajan o estudian desde distintas habitaciones.

Qué materiales y objetos interfieren con la señal WiFi

Las interferencias son comunes en
Las interferencias son comunes en hogares amplios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los materiales permiten el paso de la señal WiFi con la misma facilidad. Elementos constructivos como el metal, el mármol, el agua y los azulejos obstaculizan con mayor fuerza el flujo de datos inalámbricos.

Aunque las paredes convencionales sí permiten cierto traspaso de la señal, la presencia de varios muros entre el router y los dispositivos puede debilitar la conexión.

Se debe evitar instalar el router junto a superficies sólidas de estos materiales. Es preferible buscar ubicaciones con el menor número de obstáculos posibles hacia las habitaciones más usadas.

Los electrodomésticos, sobre todo los hornos microondas, generan interferencia eléctrica cercana a la frecuencia WiFi, lo que puede derivar en interrupciones si el router se instala demasiado cerca de ellos.

A qué altura debe colocarse el router de WiFi

El dispositivo debe estar alejado
El dispositivo debe estar alejado del piso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colocar el dispositivo sobre una mesa, estantería o mediante un soporte de pared, ayuda a esquivar muebles y minimizar el contacto de la señal con el suelo.

Este ajuste modifica el campo de alcance y repercute directamente en la cobertura vertical del hogar. Además, en casas de más de un piso, el consejo es ajustar la altura tomando como referencia los niveles de la vivienda: cerca del techo en el primer piso o próximo al suelo en el segundo.

En este sentido, esta estrategia optimiza la llegada de la señal tanto arriba como abajo, incluyendo habitaciones alejadas o entre pisos.

Temas Relacionados

RouterWiFIInternetCasaSeñalLo último en tecnología

Últimas Noticias

El secreto para conectar un celular a un Smart TV sin cables HDMI o dispositivos externos

Usuarios pueden compartir videos, juegos y aplicaciones desde su teléfono a una pantalla grande por medio de funciones integradas en Android y iPhone, siempre que ambos estén conectados a la misma red WiFi

El secreto para conectar un

Cómo usar ChatGPT paso a paso: la guía definitiva para principiantes

Para comenzar, los usuarios pueden optar por crear una cuenta o usar la herramienta sin registrarse. Además, es importante tener en cuenta que las instrucciones deben ser claras y específicas para obtener respuestas más precisas

Cómo usar ChatGPT paso a

El 80% de usuarios ya utiliza IA, pero más de la mitad no verifica la información obtenida

Especialistas advierten que verificar la información y proteger la privacidad son claves para un uso responsable y seguro de la IA

El 80% de usuarios ya

Cómo usar el internet satelital de Starlink al interior de un avión

La solución portátil permite a pilotos y pasajeros acceder a wifi estable en cabina, aunque su operación requiere cumplir normativas de aviación y asegurar una instalación segura sin interferencias en sistemas críticos

Cómo usar el internet satelital

¿Las orquídeas son parásitas? La IA responde

Las orquídeas son plantas epífitas, es decir, se desarrollan sobre otras llamadas forofitos, a las que utilizan solo como soporte

¿Las orquídeas son parásitas? La
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Pasó lo que no queríamos”:

“Pasó lo que no queríamos”: el desgarrador relato del abuelo de las chicas buscadas en La Matanza tras confirmarse la identidad de los cuerpos

Los 5 beneficios de la espinaca para la salud comprobados por la ciencia

Florencia Peña: “Yo con Alberto Fernández no vi a mi mamá tan mal como ahora”

Descubren que una planta engaña a los insectos al generar aroma de hormiga en peligro

Las imágenes que siguieron los investigadores para hallar los cuerpos descuartizados de las tres chicas buscadas en La Matanza

INFOBAE AMÉRICA
Santiago Peña pidió un lugar

Santiago Peña pidió un lugar para Taiwán en las Naciones Unidas: “Es una cuestión de estricta justicia”

Europa le dio un corto plazo a Irán para cooperar con inspectores nucleares y evitar sanciones de la ONU

Qué puede hacer Europa para resolver el problema de los drones de Putin

Irán niega querer tener armas nucleares, pero ya comenzó a reconstruir los sitios de misiles atacados por Israel

Una muestra reúne el legado de Giorgio Armani con Caravaggio y Rafael

TELESHOW
El tierno gesto de Anita

El tierno gesto de Anita Espasandín con Benjamín Vicuña tras el conflicto que mantiene con la China Suárez

Celeste Muriega celebró la conquista de uno de sus grandes anhelos: “Hoy se los puedo contar”

Nuevo parte médico de Thiago Medina: superó una descompensación respiratoria y su estado permanece reservado

Sabrina Rojas enfrentó al aire los rumores sobre un encuentro a los besos con el ex de Zaira Nara

Así fue cómo entraron los ladrones a desvalijar la casa de Pampita: videos exclusivos y reconstrucción del momento