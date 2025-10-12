Códigos secretos para que veas las mejores películas y series de terror en Netflix

Los códigos secretos de Netflix: la llave oculta para maratones de terror en Halloween - REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

La cuenta regresiva para Halloween ya comenzó y el catálogo de Netflix se convierte en el escenario ideal para quienes buscan noches de suspenso, miedo y clásicos del terror.

Ahora, gracias a los códigos secretos de la plataforma, es posible acceder a listas ocultas de películas y series de terror sin perder tiempo en búsquedas extensas, una función muy esperada por los fanáticos del género en esta temporada.

Qué son los códigos secretos de Netflix

El sistema es sencillo y permite saltar la navegación tradicional. Solo hace falta ingresar el código numérico correspondiente en la barra de búsqueda de Netflix para desbloquear colecciones temáticas organizadas por subgéneros.

Descubre listas ocultas de Netflix y organiza tu noche de Halloween sin perder tiempo

Esta clave digital facilita el acceso a producciones que van desde los clásicos atemporales hasta los estrenos recientes, ajustando la experiencia a cada perfil de espectador. Tal como han detallado diversos portales tecnológicos, los códigos se han convertido en una herramienta imprescindible para quienes buscan una maratón previa al 31 de octubre sin distracciones ni sugerencias algorítmicas.

Películas de terror en Netflix por categorías

La lista de códigos es amplia y cubre todos los rincones del terror. El código general para Terror es 8711, donde se despliega una selección principal de títulos recomendados por la plataforma. Pero si el espectador prefiere explorar nichos específicos, hay combinaciones numéricas para cada uno.

Películas B (8195), cintas de criaturas (6895), terror de culto (10944), producciones marítimas (45028), y propuestas extranjeras (8654). Los interesados en propuestas menos convencionales también encuentran atajos para comedia de terror (89585), películas de monstruos (947), historias satánicas (6998) y formatos slasher o de asesinos en serie (8646).

Estos códigos permiten organizar sesiones temáticas adaptadas al gusto del usuario. Basta con introducir el número correspondiente en el buscador de Netflix, ya sea en la app móvil, web o smart TV, y el sistema filtra automáticamente el catálogo, presentando las películas y series asociadas a ese subgénero.

Netflix facilita búsquedas con códigos para ver terror por subgéneros en la temporada

Terror de culto en streaming durante octubre

Para los aficionados al terror sobrenatural, la clave 42023 da acceso a títulos donde lo paranormal es protagonista. Los screamers tienen su propio espacio con el código 52147, mientras que los admiradores de los clásicos de vampiros (75804), hombres lobo (75930) o zombis (75405) pueden disfrutar de producciones icónicas y nuevas apuestas. Los portales especializados insisten en que este sistema representa una mejora respecto al algoritmo tradicional, que suele mezclar géneros y dificultar una búsqueda precisa antes de Halloween.

Además de facilitar la navegación, los códigos secretos de Netflix incentivan la exploración de gemas ocultas del terror y amplían la experiencia más allá de las recomendaciones convencionales.

Esto cobra especial relevancia para quienes buscan maratones temáticas, reuniones con amigos o simplemente planificar un calendario de películas durante octubre.

Los códigos permiten personalizar la experiencia y sumergirse en el mundo del terror de forma rápida y sencilla, ahorrando el tiempo de desplazarse entre cientos de opciones, especialmente en un mes donde el tiempo libre se destina a celebrar la cultura del miedo.

La función de códigos secretos hace posible encontrar clásicos de vampiros, filmes de monstruos o slasher, ampliando las opciones más allá de las sugerencias habituales y ahorrando tiempo a los suscriptores

Estos accesos directos también abren nuevas posibilidades para explorar producciones internacionales, violencia estilizada, humor macabro o las sagas con más seguidores del momento. Los títulos seleccionados mediante los códigos van desde las obras maestras del terror de culto, pasando por películas de bajo presupuesto que ganaron status con el tiempo, hasta las superproducciones de streaming con efectos de última generación.

Mientras Halloween se acerca, Netflix y sus códigos secretos posicionan a la plataforma como uno de los espacios más versátiles para aprovechar la temporada.

Los usuarios pueden planear maratones temáticas en casa, disfrutar series o invitar amigos para descubrir subgéneros ocultos y clásicos renovados. Códigos como 8711 para terror general, o 8646 para slashers y asesinos en serie, ponen la mejor oferta del género al alcance de todos los suscriptores, quienes ya no tendrán excusas para perderse una noche de miedo en la pantalla.