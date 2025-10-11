PlayStation presenta el DualSense Icon Blue, una edición limitada disponible solo en cuatro países

PlayStation presenta el DualSense Icon Blue, una edición limitada. (Sony)

Sony ha presentado una edición especial de su popular mando DualSense para conmemorar el 30 aniversario de PlayStation. El nuevo modelo, llamado Icon Blue Special Edition, rinde homenaje a la emblemática luz azul que ha acompañado a las consolas de la marca desde sus inicios. El control, exclusivo para la PS5, estará disponible primero en Estados Unidos y Canadá el 20 de octubre, y luego llegará a México y Chile el 28 de octubre.

Este lanzamiento forma parte de las celebraciones por las tres décadas de historia de PlayStation, que desde 1994 ha marcado generaciones de jugadores. Aunque el nuevo mando no introduce cambios técnicos, su diseño busca despertar la nostalgia de los fans más veteranos con una estética que combina modernidad y homenaje.

Con un precio de 84,99 dólares en EE.UU., 109,99 dólares canadienses, 1.899 pesos mexicanos y 93.490 pesos chilenos, el DualSense Icon Blue se venderá exclusivamente a través de Walmart y su sitio web oficial en los países seleccionados. Por ahora, Sony no ha confirmado si este modelo llegará a otros mercados.

Icon Blue Special Edition DualSense, es el nuevo mando de edición limitada de PlayStation. (Foto: Sony)

Un homenaje al color insignia de PlayStation

El DualSense Icon Blue destaca por su diseño en capas de tonos azules, un guiño directo a la luz característica que se enciende al iniciar las consolas PlayStation. Este detalle simbólico, según Leo Cardoso, miembro del equipo de diseño de Sony, busca capturar “la sensación de anticipación e inmersión que comienza en el momento en que la consola se enciende y aparece la característica luz azul”.

El panel táctil presenta un acabado brillante con los tradicionales símbolos de los botones —círculo, cuadrado, triángulo y equis— grabados de manera sutil. En la parte trasera, sobresale un detalle en katakana japonés, el cual forma la palabra “PlayStation”, en homenaje a las raíces de la compañía fundada en Tokio.

Sony ha descrito este mando como un “objeto conmemorativo”, un elemento que celebra la conexión emocional que los jugadores tienen con la marca, más allá de las funciones técnicas.

Icon Blue Special Edition DualSense, es el nuevo mando de edición limitada de PlayStation. (Foto: Sony)

Diseño conmemorativo, rendimiento familiar

A nivel técnico, el Icon Blue Special Edition mantiene todas las características del DualSense estándar, el mismo que acompaña a la consola PlayStation 5 desde su lanzamiento en 2020. Incluye gatillos adaptativos, retroalimentación háptica, controles de movimiento, un micrófono integrado y puerto USB-C para carga. También dispone de entrada para auriculares de 3,5 mm, y es compatible con PC y dispositivos móviles, además de la PS5.

Sony aclaró que esta edición no cuenta con mejoras de rendimiento ni actualizaciones de hardware. Su atractivo se centra exclusivamente en el diseño, pensado como una pieza de colección para los seguidores más fieles de la marca.

Exclusividad y coleccionismo

La edición Icon Blue no es el único lanzamiento que Sony prepara para celebrar su aniversario. La compañía ha confirmado colaboraciones con otras marcas, como Reebok, para lanzar artículos de edición limitada relacionados con este hito, aunque su disponibilidad dependerá de cada región.

PlayStation presentó nuevo mando. (Reuters)

El mando, que se presenta en un empaque conmemorativo, refuerza el enfoque de PlayStation en la combinación de tecnología y diseño emocional. A través del color azul, símbolo de conexión entre generaciones de consolas, Sony busca rendir tributo a tres décadas de innovación y experiencias compartidas por millones de jugadores en todo el mundo.

Un guiño al pasado, con la mirada en el futuro

Con esta edición especial, Sony refuerza su identidad visual y celebra su legado dentro del mundo del entretenimiento interactivo. El DualSense Icon Blue no solo marca un aniversario, sino que también sirve como recordatorio de la evolución tecnológica y estética que ha acompañado a PlayStation desde su debut con la PS1 en 1994.

Para los fanáticos de la marca, este mando representa más que un accesorio: es una pieza simbólica de la historia del videojuego moderno.