Tecno

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de ethereum

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Por Armando Montes

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ethereum es una plataforma digital que adopta la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y expande su uso a una gran variedad de aplicaciones, mientras que ether es su criptomoneda nativa. En el mundo de las finanzas digitales es común que la criptomoneda sea llamada como la red, aunque en realidad no son lo mismo.

La plataforma ethereum, creada en el 2015 por el programador Vitalik Buterin, buscaba ser un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas sobre las que se pueden hacer contratos inteligentes (dAPPs)

Al igual que el bitcoin, el valor de ether se disparó en un corto periodo de tiempo. En enero de 2016, ether cotizaba alrededor de un dólar y actualmente tiene un máximo histórico de 4953.73 unidades.

Cotización de la criptomoneda ethereum

El precio de la criptomoneda ethereum para hoy a las 09:30 horas (UTC) es de 3831.79 dólares. Esto quiere decir queel activo digital sufrió un cambio de -11.76% en las últimas 24 horas, así como un movimiento de 1.6% en la última hora.

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #2 entre las más populares.

Ethereum y su última actualización

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda bitcoin este 11 de octubre

El bitcoin ha sentado las bases para el surgimiento de muchas de las monedas virtuales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

Cuál es el valor en

Este es el precio de la criptomoneda tether este 11 de octubre

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

Este es el precio de

Copilot en Windows podrá crear documentos de Office y conectarse a Gmail

Este paquete de funciones está disponible inicialmente para usuarios del programa Windows Insider

Copilot en Windows podrá crear

Emiten alerta por aplicación VPN que lleva camuflado un virus troyano en Android

La propagación del malware a través de esta app expone a miles de usuarios a riesgos financieros y de privacidad

Emiten alerta por aplicación VPN

Todos los detalles de Fornitemares, el evento de Halloween en Fortnite

Uno de los principales atractivos de Fornitemares reside en las grandes colaboraciones con franquicias icónicas del cine y la cultura pop

Todos los detalles de Fornitemares,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Activaron una alerta por tormentas

Activaron una alerta por tormentas en el AMBA para este sábado y pronosticaron un descenso en la temperatura

Colapsaron los pasos fronterizos a Chile en el primer día del fin de semana largo: en qué horarios se podrá cruzar

Continúa el incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito de Córdoba y se estima un daño a 800 hectáreas

Murió un joven que estuvo siete años postrado, luego de haber sido víctima de un ataque narco en Santa Fe

Buscan a un comisario retirado que desapareció en Salta: trabajó en casos de narcotráfico y criminales de alto impacto

INFOBAE AMÉRICA
“Desierto informativo” en Nicaragua: el

“Desierto informativo” en Nicaragua: el dictador Ortega convirtió al país en el más peligroso para ejercer el periodismo en Centroamérica

El trágico final de Natalie Wood: décadas de dudas y versiones contradictorias

Cómo es Lord Howe, la isla paradisíaca que permite un número limitado de visitantes al año

Los ciclones más mortales de la historia moderna y sus devastadores impactos

Dos terremotos casi consecutivos sacudieron a Filipinas: hay al menos siete muertos y cientos de heridos

TELESHOW
Milagros Amud, finalista de La

Milagros Amud, finalista de La Voz: “Dijeron que con el tango no llegaría a nada”

Agus Liporace, influencer de cocina: “La esencia se encuentra volviendo a uno”

Ro Vitale, la artista que vive con TOC severo, regresa con su obra autobiográfica: “Es dolorosa y fascinante”

Carla Rodríguez, la transexual que inspiró Miss Carbón: “Me soñé minero antes que mujer”

La opinión de los famosos por la polémica foto oficial de MasterChef: de las quejas a los agradecimientos por su ubicación