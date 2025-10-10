Tesla presenta las nuevas versiones ‘Standard’ de los Model 3 y Model Y: cuánto cuesta

Tesla Model Y 'Standard'. (Tesla)

Tesla ha introducido en el mercado estadounidense las versiones ‘Standard’ de los conocidos Model 3 y Model Y, ampliando su gama con alternativas más económicas en un contexto de creciente competencia en el segmento de vehículos eléctricos.

Estas nuevas variantes, dirigidas a consumidores interesados en acceder a la marca por un precio más bajo, mantienen el diseño icónico y el enfoque en tecnología, aunque introducen ligeras modificaciones orientadas a la reducción de costes y prestaciones frente a las ediciones Premium.

Precios y disponibilidad de los nuevos Tesla Model 3 y Model Y ‘Standard’

El lanzamiento de los Tesla Model 3 y Model Y ‘Standard’ se traduce en una opción accesible para el público estadounidense que busca sumarse a la movilidad eléctrica. En el mercado de Estados Unidos, el Model 3 ‘Standard’ RWD aparece en el configurador de la marca con un precio inicial de 36.990 dólares, mientras que el Model Y ‘Standard’ RWD parte de los 39.990 dólares antes de impuestos y otros cargos.

Tesla Model 3 'Standard'. (Tesla Motors/Handout via REUTERS)

Estos valores representan una diferencia de aproximadamente 5.000 dólares con respecto a las versiones Premium de ambos modelos.

Las fechas de entrega también han sido especificadas: para el Model 3 ‘Standard’ se prevé que las primeras unidades lleguen entre diciembre y enero, mientras que el Model Y Standard comenzaría a entregarse entre noviembre y diciembre. Ambos vehículos mantienen la fórmula de tracción trasera y han sido concebidos para capitalizar la demanda de eléctricos más asequibles.

Por el momento, esta estrategia comercial de Tesla aún no tiene repercusión en el mercado europeo. En España, el Model 3 de tracción trasera se encuentra listado a 39.990 euros, y el Model Y con el mismo esquema de propulsión a 44.990 euros, sin modificar equipamientos ni precios actuales ni contar con la etiqueta ‘Standard’. Tesla no ha confirmado precios, especificaciones adaptadas ni la llegada de estas versiones al Viejo Continente.

Tesla es una empresa estadounidense dedicada a la fabricación de vehículos eléctricos y soluciones de energía sostenible. REUTERS/Dado Ruvic

Características técnicas y diferencias frente a versiones Premium

El planteamiento de Tesla con las versiones ‘Standard’ busca mantener la identidad visual y la esencia tecnológica de la gama, pero introduciendo ajustes para reducir el coste final. Ni el Model 3 ni el Model Y han sido rediseñados totalmente: ambos conservan la carrocería de los modelos previos, aunque el techo metálico sustituye al cristal tintado.

En el caso del Model Y, se observa un cambio en el sistema de iluminación frontal, que utiliza ópticas independientes en vez de la barra luminosa distintiva de los acabados superiores.

El ahorro en materiales y la disminución de ciertos elementos de confort y personalización explican el menor precio frente a los modelos Premium. No obstante, el equipamiento digital central persiste en las versiones más accesibles.

Los usuarios cuentan con una pantalla de 15,4 pulgadas, acceso a Tesla Theater y Tesla Arcade, asistencia por modos inteligentes como Sentry, Dog y Camp, así como control del vehículo mediante app. El confort se mantiene con asientos delanteros calefactables de textil y cuero vegano y volante también calefactable. Además, la integración de Grok AI resalta la continuidad del ecosistema digital propio de Tesla.

Elon Musk lidera varias empresas destacadas, entre ellas Tesla, SpaceX, Neuralink, entre otras. Patrick Pleul/Pool via REUTERS

En términos de prestaciones, las cifras son claras. El Model 3 ‘Standard’ acelera de 0 a 60 millas por hora en 5,8 segundos, mientras que la variante Premium RWD lo hace en 4,9 segundos. El Model Y ‘Standard’ precisa de 6,8 segundos frente a los 5,4 segundos de su correspondiente versión Premium.

La autonomía publicada por el fabricante señala 321 millas (unos 517 kilómetros) para ambos modelos ‘Standard’, por debajo de las cifras ofrecidas por las variantes superiores. Tesla no ha revelado detalles sobre la batería ni los motores exactos, aunque describe a los vehículos como “extremadamente eficientes”. Por ahora, la información sobre homologación en el ciclo WLTP europeo no ha sido comunicada.

Competencia y perspectivas internacionales

El arribo de los Model 3 y Model Y ‘Standard’ de Tesla coincide con el aumento de la competencia en Estados Unidos, donde otras marcas como BYD, Hyundai, Nissan y General Motors han propuesto modelos eléctricos más económicos y con autonomías competitivas. Este contexto ha impulsado a Tesla a posicionar versiones de entrada que permitan mantener su cuota de mercado ante alternativas cada vez más atractivas para el consumidor.

En cuanto a Europa, la incertidumbre persiste sobre el desembarco de esta nueva oferta. Tesla aún no ha anunciado si replicará las versiones ‘Standard’ en territorio europeo, si las mantendrá bajo el mismo nombre ni cuándo adaptará la estrategia a la normativa local. Por ahora, la compañía mantiene la cartera anterior, con precios y configuraciones que no presentan variaciones resultantes de este reciente lanzamiento.