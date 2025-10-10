Instagram lanza ‘Rings’, un premio simbólico para creadores

Los premios Instagram ‘Rings’ marcarán la diferencia al reconocer a solo 25 personas en todo el mundo. (Composición Infobae: REUTERS/Francis Mascarenhas / Instagram)

Instagram ha presentado su nuevo reconocimiento para la comunidad de creadores de contenido: ‘Rings’. Este galardón busca destacar a los usuarios que muestran creatividad e innovación en la plataforma, en la que actualmente interactúan más de 3 mil millones de usuarios activos mensuales.

La iniciativa, revelada por la propia red social y atribuida a la intención de celebrar propuestas originales, se materializa en la entrega de un anillo físico de diseño exclusivo acompañado de una versión digital dorada para los perfiles elegidos.

‘Rings’, el premio de Instagram para celebrar la creatividad en la plataforma

Los premios Instagram ‘Rings’ marcarán la diferencia al reconocer a solo 25 personas en todo el mundo, quienes serán seleccionadas por un panel integrado por figuras como Adam Mosseri (responsable de Instagram), el cineasta Spike Lee, el diseñador Marc Jacobs y el youtuber Marques Brownlee.

Instagram así anunció la llegada de 'Rings'. (Captura Instagram)

Se valorarán distintas áreas de contenido, desde moda y maquillaje hasta deportes y entretenimiento. El proceso de selección ha sido especialmente riguroso: según informan fuentes como The Hollywood Reporter, los jueces trabajaron en colaboración con equipos internos de Instagram para reducir la lista inicial de potenciales candidatos —que partía de miles de millones de usuarios— hasta llegar al reducido número de galardonados.

El premio distingue a cada ganador con un anillo físico, pieza ideada por la diseñadora inglesa Grace Wales Bonner, reconocida en el ámbito de la moda, y un anillo digital dorado único que aparecerá en su perfil y en las historias de Instagram, asegurando así una presencia destacada dentro de la plataforma.

Según explicó la compañía en su anuncio, “presentamos ‘Rings’: un premio de Instagram que celebra a quienes no temen asumir riesgos creativos y hacer las cosas a su manera”.

Instagram ha presentado su nuevo reconocimiento para la comunidad de creadores de contenido: ‘Rings’. REUTERS/Dado Ruvic

Incentivos no monetarios y visibilidad para creadores de contenido

La estrategia de incentivos simbólicos en Instagram adquiere relevancia en un contexto donde Meta ha decidido finalizar programas de bonificación económica, como Reels Bonus Play, que concluyó en 2023 tanto para Instagram como para Facebook. En este nuevo escenario, el objetivo de ‘Rings’ se centra en potenciar la visibilidad y el reconocimiento social más que en proporcionar una recompensa monetaria directa.

De acuerdo con declaraciones recogidas por la CNBC, los premios funcionan como un aliciente para que los creadores apuesten por propuestas novedosas con el fin de acceder a una “visibilidad especial” en la red.

El influenciador Marques Brownlee resumió la nueva política de la firma: “Se trata más bien de una visibilidad especial y una especie de incentivo para que la gente trabaje para conseguir un reconocimiento elevado realmente interesante”.

El objetivo de ‘Rings’ se centra en potenciar la visibilidad y el reconocimiento social más que en proporcionar una recompensa monetaria directa. (AP foto/Michael Dwyer)

Así, la entrega del anillo, tanto físico como digital, se convierte en símbolo de prestigio y en una ventana para destacar en una comunidad tan masiva como competitiva.

La iniciativa busca responder a una necesidad de la plataforma tras la desaparición de apoyos financieros directos, al tiempo que realza el compromiso de Instagram con los creadores y la diversidad de contenido en su espacio. Además, promueve la adopción de riesgos creativos y el desarrollo de una identidad propia.

Proceso de selección y participación en ‘Rings’

El sistema de selección de ganadores de Rings en Instagram sigue una metodología ampliamente participativa y exigente. Miles de millones de perfiles activos fueron evaluados inicialmente por un panel mixto de celebridades y responsables de la plataforma.

Instagram incentiva el talento con reconocimiento simbólico de alto perfil. REUTERS/Francis Mascarenhas

Este panel trabajó estrechamente con los equipos dedicados a la gestión de creadores para identificar aquellos usuarios cuyas propuestas se distinguieran por originalidad y repercusión en la comunidad digital.

Tras una criba sucesiva —de miles de millones a millones, de millones a miles y de miles a cientos— finalmente se restringió la lista a los 25 seleccionados definitivos.

Los criterios incluyeron la capacidad para asumir riesgos creativos, la conexión con distintas audiencias y la contribución al contenido innovador en los canales temáticos de Instagram, abarcando áreas como moda, maquillaje, deportes o entretenimiento, confirmaron fuentes consultadas por The Hollywood Reporter.

‘Rings’ llega en un momento en el que la plataforma busca reequilibrar su relación con los creadores, incentivando el talento con reconocimiento simbólico de alto perfil.