Expertos revelan que 1 de cada 5 estudiantes en Estados Unidos ha tenido vínculos románticos con una IA

Un estudio del Centro para la Democracia y la Tecnología (CDT) ha puesto en evidencia una tendencia que sorprende tanto a educadores como a responsables de políticas educativas: uno de cada cinco adolescentes en Estados Unidos declara haber mantenido una relación romántica con sistemas de inteligencia artificial (IA).

Este fenómeno no solo ilustra la creciente presencia de la tecnología en la vida cotidiana de los jóvenes, sino que despierta una serie de interrogantes sobre los vínculos emocionales y sociales que la IA está generando en el ámbito escolar.

Además, el 42% de los alumnos afirma haber utilizado IA como compañía, reflejando una transformación en las formas de interacción y apoyo emocional que prevalecen entre los adolescentes estadounidenses.

Relaciones románticas con IA y su impacto en estudiantes estadounidenses

Los resultados presentados por el CDT, una organización sin fines de lucro que aboga por el uso responsable de la tecnología y la protección de derechos civiles, muestran una realidad insospechada: la IA ya no es vista solo como herramienta académica sino también como potencial objeto de relaciones afectivas.

Según la encuesta realizada a aproximadamente 1.000 estudiantes de secundaria en EE. UU., el 20% confesó haber entablado algún tipo de vínculo romántico con una IA. Al mismo tiempo, un 42% recurre a estos sistemas inteligentes buscando compañía.

Elizabeth Laird, investigadora del CDT, sostiene que el uso de la IA en el ámbito escolar está remodelando los comportamientos y percepciones juveniles: “Cuantas más maneras tenga un estudiante de informar que su escuela utiliza IA, más probable es que informe cosas como ‘Conozco a alguien que considera a la IA como un amigo’ o ‘como una pareja’”.

Así, la integración extendida de la inteligencia artificial en el ambiente educativo no solo transforma los métodos de estudio, sino que repercute directamente en la manera en la que los jóvenes construyen relaciones personales y afectivas.

Dentro de las conclusiones del estudio, se destaca que los estudiantes en entornos escolares donde la IA ocupa un lugar central reportan una mayor tendencia a utilizarla para el apoyo emocional y el manejo de necesidades afectivas. La investigación detectó una utilización variada de la IA, que va desde consultar dudas académicas hasta sostener charlas personales.

El 31% de los encuestados que conversó con sistemas de IA por motivos no escolares admitió hacerlo desde dispositivos o programas proporcionados por sus institutos educativos.

Uso intensivo de IA en escuelas y riesgos asociados: deepfakes y violaciones de datos

El informe del Centro para la Democracia y la Tecnología arroja alertas sobre la creciente exposición a riesgos digitales a medida que las escuelas incorporan la IA en sus operaciones. El 86% de los estudiantes consultados declaró haber utilizado IA en el último año escolar, dato que se replica en el 85% de los docentes y el 75% de los padres.

Esta masificación en el uso de la inteligencia artificial ha generado una correlación directa con incidentes de violación de datos, manipulación digital y acoso virtual.

De acuerdo con el estudio, los centros educativos donde los docentes emplean IA en múltiples tareas observan un incremento notable de incidentes relacionados con fallas en la protección de datos. En concreto, el 28% de los maestros que utilizan frecuentemente la IA manifiestan que sus escuelas han experimentado una violación de datos a gran escala, mientras que solo el 18% de quienes usan poco o nada la IA reportan situaciones similares.

Además, Elizabeth Laird advierte sobre la creación y distribución de deepfakes —imágenes o videos manipulados digitalmente mediante inteligencia artificial— que pueden ser utilizados para la intimidación sexual o el hostigamiento entre estudiantes. “Esta tecnología es un nuevo vector para el acoso sexual y la intimidación, que eran problemas de larga data [antes del uso generalizado de la IA]”, señala Laird, enfatizando cómo la tecnología puede intensificar problemáticas preexistentes.

El reporte también descubre que los sistemas de monitoreo impulsados por IA, a menudo desplegados para vigilar la actividad en dispositivos escolares, pueden conllevar consecuencias problemáticas.

Los casos de falsas alarmas y arrestos injustificados provocados por algoritmos erróneos resultan particularmente perjudiciales para alumnos sin recursos para contar con dispositivos propios: quienes dependen de la tecnología de la escuela ven limitada su privacidad y seguridad digital.

Consecuencias en el bienestar emocional y la salud mental de los estudiantes

La investigación del CDT visibiliza otra dimensión de la expansión de la IA en escuelas estadounidenses: el efecto en la salud mental individual y colectiva. Estudiantes en entornos con alto uso de inteligencia artificial reportan niveles superiores de dependencia emocional hacia estas tecnologías.

El informe identifica sectores donde la IA funge tanto de compañera como de vía de escape ante la realidad cotidiana y destaca que algunos alumnos llegan a establecer relaciones sentimentales con estas herramientas.

El uso de sistemas inteligentes para encontrar apoyo emocional muestra el alcance que ha tenido la IA como acompañante en situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, la mayoría de especialistas en el estudio alerta sobre los riesgos de sostener este tipo de relaciones con un sistema no humano. “Creo que los estudiantes deben saber que en realidad no están hablando con una persona. Están hablando con una herramienta, y esas herramientas tienen limitaciones conocidas”, remarca Laird.

El escaso nivel de formación en competencias digitales y alfabetización en IA amplifica el desafío. Solo el 11% de los docentes encuestados admite haber recibido capacitación sobre cómo intervenir si el uso de la IA por parte de un estudiante surge como perjudicial para su bienestar.

Por otro lado, los profesores que interactúan frecuentemente con IA reconocen en la tecnología beneficios tangibles como la personalización del aprendizaje y el ahorro de tiempo, aunque sus alumnos expresan mayor inquietud y sensación de desconexión con los docentes. El reporte señala que, en los centros educativos con predominio tecnológico, los estudiantes presentan más preocupación respecto al impacto de la IA y perciben una distancia creciente con quienes les imparten clases.