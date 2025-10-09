Cómo los niños menores de 12 años consumen pantallas: YouTube arrasa y la IA es cada vez más presente

El consumo empieza temprano: 6 de cada 10 menores de 2 años usan YouTube, cifra que sube al 84% entre los 2 y 4 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio mostró cómo los padres perciben el uso de pantallas en sus hijos menores de 12 años. El 85% afirma que sus niños ven YouTube, y cerca de la mitad lo hace a diario, según el Pew Research Gate.

La plataforma se ha convertido en un pilar del consumo digital infantil, aunque no está libre de críticas: legisladores y expertos han señalado riesgos en la publicidad dirigida a menores y en la calidad de los contenidos, indica el estudio.

Pese a esas preocupaciones, muchos padres reconocen que también aporta entretenimiento y aprendizaje.

El consumo empieza temprano: 6 de cada 10 menores de 2 años usan YouTube, cifra que sube al 84% entre los 2 y 4 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de YouTube comienza muy temprano. Seis de cada diez padres aseguran que incluso sus hijos menores de 2 años lo utilizan, cifra que sube al 84% en niños de 2 a 4 años y se mantiene alta entre los 5 y 12 años.

En general, el uso de YouTube sigue en aumento, especialmente en los más pequeños: entre 2020 y 2024, la proporción de padres con hijos menores de 2 años que ven la plataforma pasó del 45% al 62%.

Cómo es el uso de IA en menores

El uso de herramientas de inteligencia artificial comienza a estar presente en la vida de los niños, aunque aun de manera limitada.

Alrededor de uno de cada diez padres con hijos de entre 5 y 12 años asegura que sus pequeños han interactuado alguna vez con chatbots como ChatGPT o Gemini.

El uso de chatbots de inteligencia artificial entre niños aún es limitado. (Imagen ilustrativa Infobae)

La adopción es mayor en el caso de los asistentes de voz: cerca de cuatro de cada diez padres con hijos menores de 12 años afirman que los utilizan, ya sea para realizar búsquedas, reproducir música o responder preguntas cotidianas.

Además, el 11% de los padres dice que sus hijos emplean un reloj inteligente, lo que refleja cómo la IA y los dispositivos conectados comienzan a formar parte de la rutina digital infantil.

Cómo interactúan con las redes sociales los niños

Aunque las redes sociales establecen restricciones de edad, muchos niños siguen accediendo a ellas.

Entre todas las plataformas, TikTok es la más utilizada: el 15% de los padres afirma que sus hijos la usan, cifra que aumenta a medida que crecen.

Los asistentes de voz son más comunes: 4 de cada 10 padres dicen que sus hijos los utilizan para tareas cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De hecho, el 37% de los padres de niños entre 11 y 12 años asegura que sus hijos están en TikTok, frente al 16% en el grupo de 8 a 10 años, el 10% entre 5 y 7, y el 6% en menores de 5 años.

En menor medida, los padres reportan el uso de Snapchat (8%), Instagram (5%) y Facebook (5%).

Pese a esta presencia digital, ocho de cada diez padres creen que las redes sociales generan más perjuicios que beneficios para sus hijos.

En comparación, casi la mitad opina lo mismo de los teléfonos inteligentes y alrededor de tres de cada diez lo dicen respecto a las tabletas.

Pese a las restricciones, muchos niños acceden a redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo los papás están abordando el uso de pantalla

El uso de teléfonos inteligentes en niños plantea dilemas cotidianos para muchos padres. Las razones para permitirlo varían: la mayoría destaca la facilidad de contacto, seguida por el entretenimiento y el aprendizaje.

Otros reconocen que lo permiten para tranquilizar a sus hijos o evitar que se sientan excluidos, algo más común en familias con ingresos bajos o en padres de niños pequeños.

Entre quienes deciden no permitirlos, predominan las preocupaciones por contenido inapropiado, seguridad, desarrollo infantil y exceso de tiempo frente a la pantalla.

TikTok lidera con un 15% de uso, cifra que crece con la edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la mayoría de padres afirma que controlar el uso de pantallas es una prioridad, menos de la mitad lo ubica entre sus preocupaciones principales.

Muchos consideran igual de importantes aspectos como el sueño, la actividad física, la lectura o los buenos modales.

En cuanto al nivel de exigencia, 4 de cada 10 padres creen ser más estrictos que otros con el tiempo de pantalla, mientras que un 26% se percibe menos estricto y un 28% dice que es similar al de los demás.