Prime Day de Amazon: estos son los descuentos históricos de Apple durante octubre 2025

La magnitud de las rebajas y la variedad de modelos convierten este evento en una oportunidad poco frecuente para quienes buscan tecnología premium a precios reducidos - REUTERS/Abdul Saboor

Más de 30 dispositivos Apple han alcanzado precios mínimos históricos durante el Prime Day de octubre, una oportunidad poco frecuente para quienes buscan tecnología de alta gama a precios reducidos.

Amazon ha desplegado una amplia gama de descuentos en productos emblemáticos de la marca, desde los populares Apple Watch y AirPods hasta iPad, MacBook y accesorios, en una campaña que se extiende hasta el miércoles 8 de octubre de 2025.

La magnitud de las rebajas y la variedad de modelos disponibles convierten este evento en un punto de interés tanto para usuarios habituales de Apple como para quienes desean renovar su equipamiento tecnológico.

Más de treinta artículos Apple reciben rebajas inéditas, entre los que destacan auriculares inalámbricos, tabletas con almacenamiento mejorado, relojes inteligentes y accesorios líderes de ventas - crédito Amazon Prime

Cuáles son los dispositivos Apple con descuentos

El Prime Day de octubre, considerado el preludio no oficial del Black Friday en Amazon, ha traído consigo una oleada de ofertas que abarcan más de dos docenas de productos Apple. Entre los dispositivos más destacados se encuentran los AirPods 4, que pueden adquirirse por $89 USD, lo que representa un ahorro de $40 USD respecto a su precio habitual.

Este modelo, recomendado especialmente para quienes buscan una opción asequible sin sacrificar calidad, ofrece cinco horas de autonomía y una integración fluida con dispositivos iPhone y iPad.

Además, la versión con cancelación activa de ruido (ANC) se encuentra a $119 USD, mientras que los AirPods Pro 2 están disponibles por $169,99 USD, y los AirPods Max con USB-C han bajado a $429 USD, todos ellos con descuentos significativos respecto a sus precios originales.

Qué descuentos y promociones tienen los Apple Watch

En la categoría de relojes inteligentes, el Apple Watch Series 10 (GPS + celular, 42 mm) destaca por su precio de $329 USD, lo que supone una rebaja de $170 USD. Aunque este modelo es prácticamente idéntico a su sucesor en características y diseño, la diferencia principal radica en la duración de la batería, que resulta ligeramente inferior.

Quienes buscan un Apple Watch, AirPods, iPad o MacBook pueden acceder a rebajas históricas este mes, con modelos variados y accesorios incluidos en la lista de promociones de Amazon - (Apple)

Para quienes priorizan el precio, esta reducción representa una oportunidad atractiva. Otros modelos en oferta incluyen el Apple Watch SE de segunda generación con conectividad celular por $219 USD, así como el Series 10 en otras configuraciones y el Series 11, que ya muestra sus primeros descuentos tras su reciente lanzamiento.

Promociones en iPads y MacBooks durante octubre de 2025

El iPad Air de 11 pulgadas con procesador M3 y 128 GB de almacenamiento se encuentra a $449 USD, con una rebaja de $150 USD. Este dispositivo, que supera las 14 horas de autonomía por carga y cuenta con un procesador más rápido que su predecesor, se perfila como una alternativa sólida al MacBook para quienes buscan versatilidad y rendimiento a un precio ajustado.

Otras opciones en la línea de tabletas incluyen el iPad de 11 pulgadas con chip A16 por $279 USD, el iPad mini con A17 Pro por $379 USD y el iPad Pro de 13 pulgadas con M4 por $1.099,99 USD todos ellos con descuentos notables.

En el segmento de portátiles, la MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4, 16 GB de RAM y 256 GB de SSD se ofrece a $799 USD, lo que representa un ahorro de $200 USD. Este modelo ha sido reconocido por su rendimiento, superando al 89 % de las laptops evaluadas en pruebas recientes, y presenta mejoras como una cámara central de 12 MP y soporte para dos pantallas externas.

La selección de productos en oferta abarca desde los populares AirPods 4 hasta el MacBook Air de última generación, permitiendo ahorrar en dispositivos esenciales del ecosistema Apple - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La gama MacBook Air y MacBook Pro incluye también configuraciones con mayores capacidades de memoria y almacenamiento, con rebajas que alcanzan hasta $400 USD en los modelos más avanzados.

Rebajas en accesorios Apple

Los accesorios de Apple también forman parte de las ofertas del Prime Day de octubre. El AirTag individual se encuentra a $19,99 USD, mientras que el paquete de cuatro unidades baja a $64,99 USD. El adaptador de corriente USB-C de 30 W está disponible por $25 USD, el Apple Pencil (USB-C) por $69,99 USD y el Apple Pencil Pro por $99 USD, todos ellos con descuentos respecto a sus precios habituales.

El contexto de estas ofertas se enmarca en el reciente lanzamiento de nuevos dispositivos Apple, como los iPhone, Apple Watch y AirPods, lo que ha motivado la aparición de descuentos en modelos anteriores.

Aunque los productos más recientes, como la serie iPhone 17, no forman parte de las promociones, los Apple Watch Series 11 y SE 3 ya presentan sus primeras rebajas, aunque de menor magnitud. Los mayores descuentos se concentran en generaciones previas de relojes, auriculares, tabletas y portátiles, lo que amplía las opciones para quienes buscan calidad a precios reducidos.