Amazon Prime da hasta un 55% de descuentos para sus miembros en Colombia

Los miembros de Prime tendrán acceso a promociones exclusivas el 7 y 8 de octubre, con envíos internacionales gratuitos, diversidad de categorías y beneficios adicionales en plataformas digitales - crédito Amazon Prime

Amazon Prime en Colombia ofrecerá hasta el 55% de descuento en una amplia variedad de productos durante los Prime Big Deal Days, un evento global de ventas que celebra su segunda gran edición anual el 7 y 8 de octubre de 2025.

Las promociones estarán disponibles exclusivamente para quienes cuenten con membresía Prime y abarcan categorías como tecnología, moda, belleza, hogar, juguetes y más.

Cómo aprovechar los envíos internacionales gratis

El evento Prime Big Deal Days llega a Colombia con grandes rebajas y envíos internacionales gratis - crédito Amazon

El evento busca anticipar la temporada de fin de año con ofertas en productos de temporada, regalos y artículos del día a día. Además, todos los artículos comprados por miembros Prime durante los Big Deal Days cuentan con envíos internacionales rápidos y gratuitos desde Estados Unidos, sin importe mínimo de compra a través de Amazon.com.

Carmen Nestares, vicepresidenta de Marketing para Norteamérica y Prime 30 Tech, comentó que el evento: “tiene como objetivo ofrecer a nuestros miembros un adelanto a las fiestas de fin de año, con ofertas en categorías populares, como productos de temporada, regalos imprescindibles y productos básicos para el hogar, todo ello con la comodidad de un envío rápido y gratuito.”

Cuáles son los descuentos de Amazon Prime para Colombia

Durante los próximos Big Deal Days de Amazon Prime, los miembros en Colombia podrán acceder a una amplia gama de promociones destacadas. Entre ellas, se incluyen descuentos de hasta el 55% en calzado, hasta el 50% en moda, hasta el 45% en juegos y juguetes, hasta el 40% en productos de belleza, así como en artículos para el hogar y cocina, y hasta el 35% en tecnología.

Desde el 7 de octubre, los miembros Prime pueden aprovechar descuentos especiales en tecnología, moda y más, con métodos de pago variados y la comodidad de envíos internacionales gratuitos desde Estados Unidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas rebajas abarcan las categorías más buscadas por los compradores, brindando oportunidades para ahorrar en productos esenciales y de temporada.

Esta estrategia responde a la tendencia marcada por los consumidores colombianos de buscar productos con precios atractivos y entregas rápidas en la previa a las celebraciones de fin de año.

Beneficios adicionales de la membresía Amazon Prime

Los miembros Prime pueden acceder también a distintas alternativas de pago, incluyendo tarjetas bancarias, pagos por PSE y tarjetas de regalo digitales, facilitando la adquisición de sus productos preferidos.

El adelanto de las compras navideñas en Colombia gracias a los servicios de suscrición - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes utilicen tarjetas Bancolombia, existe un beneficio adicional el martes 7 de octubre: un descuento de USD 10 en compras superiores a USD 60 aplicando el código “BANCOLMARTES”, con redenciones limitadas.

La membresía Amazon Prime en Colombia está disponible por $24.900 COP al mes o $165.600 COP al año, con un periodo de prueba gratuito de 30 días para nuevos usuarios, sujeto a condiciones de elegibilidad. Además de las ofertas de temporada, las ventajas de la membresía incluyen:

Envíos internacionales gratuitos y rápidos desde Estados Unidos en millones de productos.

Prime Video : acceso a películas, series originales de Amazon, contenido exclusivo y populares producciones locales como “Betty la Fea: la Historia Continúa”, junto a estrenos recientes como “El Noviembre”, “Fallout” y la última temporada de “El Verano en que me Enamoré”. También permite comprar o alquilar estrenos de cine y sumar contenido de otras plataformas.

Ofertas exclusivas : descuentos en marcas reconocidas y acceso a eventos exclusivos para miembros, como Prime Day y los Prime Big Deal Days.

Prime Gaming: juegos gratuitos mensuales, contenido in-game y una suscripción semanal sin costo adicional a Twitch.

Aspectos para tener en cuenta antes de comprar en línea

La prevención es uno de los factores fundamentales para evitar ser víctima de fraudes y estafas al comprar en línea - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al aprovechar los descuentos exclusivos de Amazon Prime en los Big Deal Days, es fundamental adoptar hábitos seguros al comprar en línea. Según McAfee, para proteger tu información y evitar sorpresas negativas, se recomienda evitar hacer compras conectado a redes WiFi públicas, ya que estas pueden exponer tus datos a ciberdelincuentes.

También resulta clave desconfiar de sitios con ofertas demasiado atractivas o sin información clara de contacto, y no realizar pagos mediante transferencias bancarias en páginas poco conocidas.

Además, mantener siempre actualizados tus dispositivos y contar con aplicaciones de seguridad confiables ayuda a reducir los riesgos y garantiza una experiencia digital más segura.